El 48,7% de los catalanes no quieren la independencia mientras que el 44,9% sí, según el CIS catalán

Publicada el 28/05/2021 a las 11:54 Actualizada el 28/05/2021 a las 13:43

El 48,7% de los catalanes no quieren que Cataluña sea un estado independiente, mientras que el 44,9% sí que quieren la independencia, el 4,8% no lo saben y el 1,6% no contesta, por lo que se mantiene la tendencia de los últimos meses con un ligero aumento del no, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat recogida por Europa Press.

La encuesta, publicada este viernes, se ha elaborado con una muestra de 1.200 personas entre el 11 y el 19 de mayo –se comenzó a elaborar tras la ruptura de las negociaciones de ERC y Junts para formar Govern y se terminó ya con acuerdo entre las dos formaciones– y con un margen de error de 2,83.

Respecto a la última encuesta del mes de enero, el no a la independencia ha subido un punto pero sin llegar a niveles de 2020, cuando alcanzó el 50,5%, mientras que el sí ha subido 4 décimas y sigue manteniéndose en porcentajes parecidos desde que en 2019 el apoyo a una Cataluña independiente sufrió un descenso en las encuestas.

ERC ganaría las elecciones

ERC ganaría las elecciones catalanas si se celebraran ahora con entre 36 y 37 escaños, por delante del PSC, que subiría a entre 34 y 35, mientras que Junts sería tercera fuerza perdiendo tres o cuatro diputados respecto a las elecciones del 14 de febrero, ya que pasaría de 32 a 28-29, según esta encuesta del CEO.

La estimación del CIS catalán sitúa a la CUP en cuarta posición mejorando sus resultados hasta los 11-12 diputados, a los comuns quintos con 8-9, Vox perdería varios diputados quedándose en sexto puesto con 7-8, el PP mejoraría llegando a los 6-7 y Cs no tendría asegurada su entrada en el Parlament, ya que la estimación le da entre 0 y 2 escaños.