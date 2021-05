Los indultos del 'procés' reeditan la foto Colón

La plataforma Unión78, que integran Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater, ha convocado una manifestación el próximo domingo 13 de junio en la plaza de Colón de Madrid en contra de la concesión de los indultos a los condenados por el procés. El acto cuenta con el apoyo expreso del Partido Popular, según han confirmado a infoLibre fuentes del partido, de Vox y Ciudadanos.

A pesar de que Casado no ha confirmado su asistencia aún, y de que el PP en un primer momento había descartado echarse a la calle por los indultos y centrar su labor de oposición en el Congreso, finalmente sí que habrá representación de la dirección del partido en el acto. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró este jueves, al ser preguntado si el PP se planteaba manifestarse contra los indultos como el partido de Santiago Abascal, que "ahora" su formación quiere llevar a las instituciones esta "resistencia cívica contra el pago político de Sánchez". El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este viernes que su formación se movilizará recogiendo firmas contra la posible concesión de indultos, al tiempo que presentará mociones en los ocho mil ayuntamientos de España para que los partidos se pronuncien. "Si el Tribunal Supremo ha dicho que no se puede indultar a aquellos que han intentado romper la convivencia, la concordia y la Constitución, los políticos deberíamos respetarlo", ha asegurado Casado. El alcalde de Madris, José Luis Rodríguez Almeida, ya ha confirmado su presencia en Colón.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, sí estará en la concentración y ha afirmado que desde su partido apoyan "sin matices esta convocatoria".

El líder de Vox, Santiago Abascal, por su parte, ha manifestado este viernes su apoyo a la concentración."Apoyamos sin matices esta convocatoria", ha anunciado en su cuenta personal de Twitter. Abascal ha llamado a la unidad de los españoles "más allá de las siglas de los partidos", contra "este atropello a la legalidad, a la justicia, a la democracia y a la unidad de España". Vox ya había asegurado que se opondría a los indultos tanto por la vía judicial como con movilizaciones en la calle, aunque aún no había realizado ninguna convocatoria concreta.

Tú decisión, como siempre, se basará en tu interés personal, y no en el interés general.



Tú decisión se basará en la rendición del Estado, y no en el Imperio de la Ley.



No tienes freno. No tienes escrúpulos.



Estaremos frente a ti, junto a la ley y a una inmensa mayoría. pic.twitter.com/fWgu3TBaAz