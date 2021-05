Publicada el 30/05/2021 a las 11:55 Actualizada el 30/05/2021 a las 13:27

El debate sobre los indultos a los políticos presos por el 1-0 siguen marcando la agenda política de este último domingo del mes de mayo que marca el inicio de la campaña de primarias en el PSOE andaluz en las que compiten Susana Díaz, Juan Espadas y Luis Ángel Hierro. Este es, además, el tercer fin de semana completo sin toque de queda tras finalizar, el 9 de mayo, el estado de alarma decretado para frenar los contagios de covid-19, que estaba vigente desde octubre de 2020.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

13.10. Almeida tacha de "burla" el "indulto reversible" a los condenados del 'procés'. El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado "una burla" el "indulto reversible" que se estaría planteando aprobar el Gobierno para los condenados del 'procés'. "Si vuelven a violar la ley no se preocupe que vendrá un juez que sentenciará y condenará a la cárcel", ha contrapuesto Martínez-Almeida en declaraciones a los periodistas en Pamplona antes de participar este domingo en un foro sobre municipalismo organizado por el PP de Navarra. "El efecto práctico del indulto reversible es ninguno porque violar la ley tiene consecuencias que habitualmente pasan por poder ir a prisión", ha destacado. Por ello, ha pedido que "no se lleve a engaño a los españoles, que tengan claro que no hay ningún indulto reversible, que si se vuelve a cometer un delito tendrán que regresar a la cárcel, pero no porque se les quite un indulto sino porque han cometido un delito", ha insistido.

13.05. Ábalos insiste en que el Gobierno está decidido "a normalizar la convivencia en Cataluña" y a asumir el coste de los indultos. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que el Ejecutivo central "está decidido a normalizar la convivencia y la política en Cataluña" y a asumir el coste de la decisión sobre los indultos para los presos del 1-O. "Gobernar significa tener capacidad para tomar decisiones que implican coste, y tener la visión para encontrar vías de solución", ha dicho una entrevista a La Vanguardia recogida por Europa Press este domingo. Para él, la indolencia que asegura tuvo el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante su mandato en ese sentido "debilitó" su proyecto y es uno de los motivos de que los populares sean la última fuerza en el Parlament. "El PP nunca piensa en Cataluña. Cuando uno no piensa en Cataluña, no piensa en España. El PP siempre utiliza Cataluña para sacar réditos electorales en otras comunidades donde pueda vender un nacionalismo español", ha añadido.

ENTREVISTA | Ábalos: "Sánchez está asumiendo el coste de los indultos incomprensión para desgaste del Gobierno. ¿Para seguir en la Moncloa? No, para eso lo mejor es no tomar decisiones arriesgadas".



Lee la entrevista de @enricsierra y @ramonsune https://t.co/2z1PDMcMMR pic.twitter.com/UvUXuEbb2S May 30, 2021

12.55. El espionaje británico ve "factible" que el coronavirus haya salido de un laboratorio. Los servicios secretos británicos consideran "factible" que la pandemia de coronavirus tuviera su origen en un laboratorio de investigación chino, según publica este domingo The Sunday Times, cuya fuente sostiene no obstante que quizás "nunca llegaremos a conocer" el origen real del SARS-CoV-2. El coronavirus se ha cobrado ya más de 3,5 millones de muertes en todo el mundo. Si se confirma esta teoría, el virus habría escapado accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan concretamente, extremo que niega Pekín de forma insistente. Esta línea de investigación, que Estados Unidos se toma muy en serio, estaría respaldada por el informe de inteligencia publicado por el ya expresidente estadounidense Donald Trump en uno de sus últimos actos al frente de la Casa Blanca y que sostiene que hubo contagios de entre trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan ya en 2019 con un virus similar al SARS-CoV-2, causante de la actual pandemia.

As fresh questions are asked about the origins of the pandemic, the Sunday Times examines what we know about the Wuhan Institute of Virology, and how likely it really is that Covid-19 escaped from a lab https://t.co/kCuFtMADc9 — The Sunday Times (@thesundaytimes) May 30, 2021

12.45. Impuestas 1.281 propuestas de sanción durante el fin de semana en la Comunitat Valenciana, un 29% menos que el anterior. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha informado este domingo de que el dispositivo especial de vigilancia durante el tercer fin de semana sin estado de alarma se desarrolla "con normalidad" y ha concluido con un total de 1.281 propuestas de por parte de la Policía Nacional, un 29 por ciento menos que el anterior. En concreto, en las jornadas del viernes/sábado y de sábado/domingo, se han realizado 1.281 propuestas de sanción relacionadas con incumplimientos de las medidas a causa de la pandemia, 523 menos que el pasado fin de semana. En el tramo viernes/sábado noche, se han levantado 574 actas, frente a las 849 del pasado fin de semana, y el sábado/domingo noche, el número de sanciones aumentó hasta las 707, frente a las 955 de la semana previa, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

12.15. Colau no descarta presentarse a una reelección en 2023: "Ya se verá en su momento". La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que la decisión de presentarse a una reelección en 2023 aún no está tomada, por lo que aún no descarta un tercer mandato al frente del consistorio barcelonés: "La decisión sobre si me presentaré a la reelección no está tomada, la verdad, ya se verá en su momento, tendré que hablarlo con la organización". "Mi compromiso es de dos mandatos pero el reglamento interno prevé que pueda haber un tercero", ha dicho en una entrevista a La Vanguardia recogida por Europa Press este domingo, en la que ha defendido que ahora mismo se siente con fuerza e ilusionada con el proyecto de Barcelona de cara a los próximos dos años y con la salida de la pandemia por coronavirus.

ENTREVISTA a Ada Colau: "La Generalitat ha estado muy bloqueada por el procés pero, a pesar de las diferencias con el president, veo un cambio de tono y de voluntad".



Lee el encuentro con @enricsierra y @ramonsune https://t.co/XEhAlHln6K pic.twitter.com/FJilbWBn1Z — La Vanguardia (@LaVanguardia) May 30, 2021

11.30. Ortuzar cree que con los indultos "no es suficiente" y Sánchez debe "hablar con claridad del problema territorial". El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que con los indultos a los líderes del procés "no es suficiente" y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe "aprovechar para hacer pedagogía y empezar a hablar con cierta claridad sobre el problema que tiene el Estado español con su modelo territorial". En una entrevista a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale se pregunta además por qué los líderes del 'procés' van a arrepentirse de algo que "ellos creen que no estuvo mal y que no causó daño a nadie". Además, indica que los españoles tienen que aceptar que Cataluña y Euskadi "no se pueden quedar dentro del Estado español con la sensación de que están subyugadas".

Egun on! Este es el resultado en las páginas de @elcorreo_com de la conversación que mantuve el pasado viernes con Olatz Barriuso @Olatz76. La foto es de Jordi Alemany. Igande ona izan! https://t.co/eFbuOyHIvm pic.twitter.com/tEfIyDORmb — Andoni Ortuzar (@andoniortuzar) May 30, 2021

11.10. Moreno intentará mantener el "pulso" de su Gobierno y una "mayoría, que se puede hacer de muchas maneras". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este domingo que no estamos ahora ni para "elecciones ni para megáfonos ni para pancartas", sino que es el momento de culminar el proceso de vacunación, superar la pandemia del coronavirus y afrontar la recuperación económica y social de la comunidad. Ha indicado, en cualquier caso, que intentará mantener el "pulso" de su Gobierno y una "mayoría, que se puede hacer de muchas maneras". En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el presidente, que se encuentra confinado en su casa tras haber sido contagiado por coronavirus, ha indicado, respecto a la insistencia de Vox de que se adelanten las elecciones andaluzas, que él tiene mucho respeto a cualquier votante y formación política a la izquierda y a la derecha, y cada una tiene legítimamente derecho a plantear la estrategia que considere más oportuna, pero ahora "no estamos para elecciones ni para los megáfonos ni para las pancartas".

Los andaluces quieren unidad y que nos centremos en sacar a #Andalucía adelante. Lo que toca ahora es culminar el proceso de vacunación y avanzar en la recuperación económica y social. Pido sensatez, coherencia y sentido común. Es tiempo para el entendimiento. pic.twitter.com/akjiMxBvUw — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 30, 2021

11.00. Jordi Sànchez ve en los indultos "una oportunidad para que el Gobierno repare el daño". El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha asegurado este domingo que ve en los indultos para los presos del 1-O "una oportunidad para que el Gobierno repare el daño que ha causado el Estado". En una entrevista de El Periódico recogida por Europa Press, ha afirmado que el arrepentimiento no es una condición para que se aplique esta medida, por lo que no debe cambiar de ideología ni pedir perdón por los hechos de octubre de 2017: "Más bien algunos nos deben pedir perdón, no a mí, sino al país". Además, ha añadido que el "conflicto entre Cataluña y el resto de España se resolverá con la amnistía y la autodeterminación".

Jordi Sànchez: "Si Pedro Sánchez es valiente, nosotros no fallaremos" https://t.co/Jq1hZ8n2Kc — El Periódico (@elperiodico) May 29, 2021

10.50. Desalojadas 5.595 personas por concentrarse la madrugada de este domingo en varios puntos de Barcelona. La Guardia Urbana de Barcelona, en un operativo conjunto con los Mossos d'Esquadra, ha desalojado la madrugada de este domingo a un total de 5.595 personas por formar aglomeraciones en espacios públicos de la ciudad. Se han reunido en puntos "habituales" de concentraciones masivas estas últimas semanas, como el paso del Born y el de Lluís Companys, la playa de la Barceloneta y la plaza dels Àngels, en frente del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), han informado fuentes municipales a Europa Press. Este es el cuarto fin de semana sin toque de queda en Cataluña tras finalizar, el 9 de mayo, el estado de alarma decretado para frenar los contagios de covid-19, que estaba vigente desde octubre de 2020.

10.30. Aragonès aboga por reiniciar la mesa de diálogo con el Gobierno "antes de las vacaciones de verano". El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que la mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno central se debe poner en marcha "antes de las vacaciones de verano". En una entrevista del diario Ara recogida por Europa Press este domingo, ha concretado que este encuentro entre Ejecutivos debe tener una parte pública pero también "toda una parte de trabajo discreto para poder avanzar en posibles vías de solución y acuerdos". Ha explicado que en las próximas semanas su voluntad es reunir las fuerzas de la investidura, organizaciones sociales e independentistas y, "a partir de ahí, sumar cuantas más instituciones mejor". Para él, el Gobierno debe tener claro que el diálogo y la negociación son necesarios, y que "no habrá solución al conflicto ni con una derrota de la parte catalana ni con una represión continuada".