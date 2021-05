Directo | Calviño, sobre los indultos: "El objetivo es no volver a un pasado  indeseable"

Publicada el 31/05/2021 a las 09:58 31/05/2021 a las 09:58

Arranca el último día del mes de mayo con los indultos a los presos del procès marcando todavía la actualidad política. Este lunes, además, conoceremos los efectos del tercer fin de semana completo sin toque de queda tras finalizar, el pasado día 9, el estado de alarma.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes:

09.53. Calviño, sobre los indultos: "El objetivo es no volver a un pasado indeseable". La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que el Gobierno se guiará por el "interés general" a la hora de decidir sobre los indultos a los líderes del procés y no por la "conveniencia política". En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, Calviño ha señalado que "todos pueden cometer errores" pero ha dejado claro que la "voluntad" del Ejecutivo "es clara". Así, ha recordado que el Gobierno ya ha "tenido que tomar decisiones muy difíciles que ningún gobierno querría tomar", incluso aunque estas hayan sido impopulares. "No es la conveniencia política la que nos guía, sino hacer lo que creemos que es mejor para la sociedad española", ha incidido la vicepresidenta, que ha explicado que el "objetivo" tiene que ser "no volver" a un "pasado indeseable", el de 2017, con un "enfrentamiento que solo llevan al fracaso". En este contexto, Calviño ha recordado el Consejo de Ministros de diciembre de 2018, una fecha que no olvidará "nunca" por el nivel de "crispación" en la comunidad autónoma. Desde entonces, a su juicio, se ha conseguido "recuperar el diálogo y la concordia", un camino en el que planean seguir "avanzando".

09.01. PP ganaría en Andalucía con 1,5 puntos sobre el PSOE y sumaría mayoría absoluta con Vox, según un sondeo de La Razón. El PP-A ganaría las elecciones autonómicas con el 31,8% de los votos, entre 39 y 41 escaños y punto y medio de ventaja sobre el PSOE-A, que obtendría el 30,3% y entre 38 y 39 diputados. Los conservadores volverían a sumar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico únicamente con el apoyo de Vox, mientras que su actual socio de gobierno, Ciudadanos (Cs), perdería entre 17 y 19 parlamentarios actuales y caería hasta situarse como quinta fuerza, según una encuesta de NC Report que publica este lunes el diario La Razón. De acuerdo con dicho sondeo, Vox obtendría el 15,1% de los votos, 10 puntos más que Cs, que se quedaría con el 5,1% de los sufragios. Además, el sondeo distingue entre la coalición de Unidas Podemos, a la que atribuye un 12,6% de los votos y entre 10 y 11 escaños, y Andalucía no se rinde, nueva marca electoral impulsada por Teresa Rodríguez, que se quedaría fuera del Parlamento.