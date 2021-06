Directo | La Comunidad de Madrid esperará a tener más población vacunada para relajar el uso de la mascarilla en exteriores

Publicada el 01/06/2021 a las 09:15 Actualizada el 01/06/2021 a las 11:04

Arranca el mes de junio y, con él, el cambio de tarifa eléctrica que aplica el Gobierno y que establece distintos tramos horarios para, asegura el Ejecutivo, fomentar el ahorro energético. infoLibre te da todos los detalles para qué sepas cómo ahorrarte un sablazo a partir de ahora. Lo primero es mirar la factura.

Con junio empieza también la segunda EBAU —la prueba de acceso a la universidad— en pandemia. Los exámenes comienzan este martes en Murcia y con restrictivas medidas de seguridad para garantizar que no haya contagios durante las pruebas. No obstante, comienza a verse la luz al final del túnel de la crisis del covid-19. Este lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Santiarias (CCAES), Fernando Simón, abrió la puerta a la posibilidad de que antes de julio deje de ser obligatorio llevar mascarilla en espacios abiertos.

Por otro lado, la crisis abierta con Marruecos hace ya dos semanas y los indultos a los presos del procès continúan marcando la actualidad informativa.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este martes:

11.08. La inflación de la zona euro registra su mayor subida desde 2018 mientras que la tasa de paro baja al 8%. La tasa de inflación interanual de la zona euro ha alcanzado en mayo el 2%, frente al 1,6% del mes anterior, lo que representa la mayor subida de los precios en la región desde octubre de 2018, según arrojan los datos adelantados por Eurostat. Este mismo órgano ha actualizado los datos laborales de la UE, donde la tasa de desempleo se situó en el 8% en abril, una reducción de 134.000 personas con respecto al mes anterior. Sin embargo, respecto a abril de 2020, el número de personas sin empleo aumentó en 1,275 millones de personas.

11.00. Marlaska pide respetar al juez que decide sobre Ghali y apela a la diplomacia para resolver la crisis con Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este martes respeto a la decisión que adopte el juez de la Audiencia Nacional que toma declaración hoy al líder el Frente Polisario, Brahim Ghali, apelando a dejar trabajar con tranquilidad a la diplomacia para resolver la crisis abierta con Marruecos. "Dejemos que el poder judicial, dentro de un Estado de derecho, resuelva sobre las diligencias de declaración acordado por el juzgado de instrucción", ha dicho.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que hay que "seguir construyendo confianza" entre España y Marruecos.https://t.co/LQf2P2Ga0z — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 1, 2021

10.54. Unidas Podemos emplaza a abordar ya la reforma del delito de sedición para reforzar la concesión de los indultos. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha emplazado a poner ya "encima de la mesa" la reforma para modificar el delito de sedición y apuntalar, con ello, la concesión del indulto para los dirigentes independentistas encarcelados por el procés. También ha destacado que el argumento de vincular la medida de gracia al arrepentimiento, que esbozan los críticos a dar la libertad a los líderes independentistas, no es válido al ser "imposible" que vuelvan a repetir el delito, puesto que no son diputados ni forman parte del Govern catalán.

▶️ @JaumeAsens a @LaHoraTVE: "Si vamos a derogar o reformar el delito de sedición, lo lógico es que los efectos del cambio en esa ley se pudieran adelantar. Sería muy injusto que eso no se produjera."#LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/Ic7wap0W0r — En Comú Podem (@EnComu_Podem) June 1, 2021

10.49. Marlaska marca como prioridad sancionar los ongi etorri a etarras pero rechaza que las víctimas recurran beneficios. El ministro del Interior se ha marcado como una prioridad aprobar una modificación legislativa "lo antes posible" para sancionar administrativamente los ongi etorri o actos de bienvenida a los presos de ETA. Sin embargo, ha rechazado una reforma del Estatuto de la víctima para que puedan recurrir decisiones como la concesión del tercer grado o los permisos penitenciarios. En una entrevista en RNE, Grande-Marlaska ha valorado positivamente la inauguración este martes del Centro Memorial de las víctimas del terrorismo en Vitoria, con la presencia del Rey y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según lo previsto en la ley 29/2011 y en previsión del "papel importante" que tienen las víctimas dentro del Estado de derecho para "no olvidar lo vivido y difundir los valores democráticos".

DIRECTO | Especial desde Vitoria por la inauguración del @MemorialVT



Fernando Grande-Marlaska, ministro del @interiorgob: "Hay actos que denotan ausencia de sensibilidad [...] Tenemos un borrador avanzado de que se constituya en una infracción"



▶️https://t.co/JeoxxEItls pic.twitter.com/1qeifAU9Z2 — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 1, 2021

10.43. Israel retira la práctica totalidad de las restricciones impuestas a causa del coronavirus. Las autoridades de Israel han anunciado este martes la retirada de la práctica totalidad de las restricciones impuestas a causa de la pandemia de coronavirus debido al drástico descenso de los casos y los fallecidos ante los avances de la campaña de vacunación. El Ministerio de Sanidad israelí ha indicado que, de esta forma, no habrá límites a la cantidad de personas que pueden juntarse en cualquier espacio, ya sea interior o al aire libre, mientras que se elimina igualmente el distanciamiento social, pero se mantiene el uso de mascarilla en interiores.

Israel anuncia que a partir del 1 de junio se levantarán todas las restricciones impuestas por el coronavirus https://t.co/10EV91TRFa — Europa Press (@europapress) May 24, 2021

10.38. La Comunidad de Madrid esperará a tener más población vacunada para dejar atrás la mascarilla en exteriores. La Comunidad de Madrid esperará a tener más población vacunada para suprimir la obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores aunque incide en que esta debe ser una de las primeras decisiones en la "desescalada paulatina" que habría que hacer. En declaraciones a los medios, a la entrada del Desayuno Informativo de Europa Press que protagoniza el presidente del PP, Pablo Casado, el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha hecho hincapié en que están valorando suprimirla en exteriores, donde se producen menos contagios, pero ha indicado que es partidario de esperar "un poquillo más".

10.26. Casado pide a Sánchez "intensificar" la relación con Marruecos para resolver una crisis de la que lleva avisando un año. El líder del PP ha reclamado al jefe del Ejecutivo "intensificar" la relación con Marruecos para resolver la crisis y no poner en riesgo la cooperación en política migratoria, lucha contra el terrorismo yihadista y el narcotráfico o la colaboración en materia pesquera o agrícola. Tras señalar que el PP lleva "avisando" desde hace un año" de lo que podía pasar con Rabat, ha calificado de "torpeza tremenda" la entrada en España con "identidad falsa" del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

10.05. Arrimadas defiende que la manifestación de Colón está convocada por la sociedad civil y no "por partidos". La presidenta nacional de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha querido dejar claro este martes que la manifestación convocada por la plataforma Unión78 para el 13 de junio en la plaza de Colón de Madrid en contra de que el Gobierno central indulte a los condenados por el procés ha sido promovida por la sociedad civil y no por partidos políticos y ha apuntado que ella asistirá a "título personal". En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha indicado que la manifestación en Colón no puede ser ni de líderes políticos ni de partidos, sino que "tenemos que ir como ciudadanos de a pie" y se ha mostrado convencida de que habrá muchos socialistas "de toda la vida, indignados con el sanchismo", que también estarán presentes. Para Arrimadas, lo importante "no es la foto que se haga ese día en Colón, sino el retrato de Sánchez con los independentistas", algo que va en contra del sentir mayoritario de los españoles.

09.58. Casado dice que le da "vergüenza" la foto con Bildu y no la de Colón y minimiza coincidir con Vox. El líder del PP ha replicado este martes que sí que le daría "vergüenza" tener fotos con Bildu y no así la foto de la Plaza de Colón en la concentración contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha minimizado el efecto de coincidir con Vox en la próxima manifestación. En el desayuno informativo de Europa Press, Casado ha achacado a un "globo sonda" de Moncloa el debate sobre la foto con Vox en la manifestación convocada por la plataforma Unión 78 en la plaza madrileña de Colón contra los indultos que está preparando el Ejecutivo central para los líderes del procés.

09.46. Marlaska dice que el Gobierno decidirá sobre los indultos "mirando en la sociedad más que en los afectados directos". El ministro del Interior ha asegurado este martes que el Gobierno decidirá sobre los indultos a los líderes del procés "mirando en la sociedad española y catalana más que en los afectados directos". "Estoy convencido, y lo dijo el propio presidente porque es lo más razonable, que se tomará la decisión en términos de legalidad y para garantizar la convivencia y la concordia con una finalidad concreta: la resolución de problemas", ha explicado.

Dejemos que los procedimientos sigan su cauce.

Tenemos 11 expedientes y se están tramitando.



Se tomará la decisión en términos de legalidad y para asegurar la convivencia y la concordia.



Grande-Marlaska en @LasMananas_rne #LaEspañaQueHacemos_ pic.twitter.com/7I26n8MzLL — PSOE (@PSOE) June 1, 2021

09.32. Casado arremete contra Sánchez por "fomentar las fracturas" y "corromper la figura del indulto para pagar un precio". El presidente del PP ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo por considerar que, al conceder los posibles indultos a los líder del procés, está apostando por "fomentar las fracturas" territoriales y "corrompiendo" la figura del indulto para "pagar un precio político". Así lo ha dicho durante su intervención inicial en el desayuno informativo de Europa Press, en el que ha centrado su discurso en arremeter contra el presidente del Gobierno por llamar "concordia" a "esa oscura transacción" que, según ha dicho, es "la manipulación grotesca de unos valores para ponerlo al servicio de los propósitos más bajos". Por ello, ha avisado de que estos posibles indultos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se está planteando para los líderes independentistas que están en prisión puede "causar daños severos".

“Corrompen la figura del indulto y el papel institucional de la Presidencia del Gobierno para pagar un precio político a beneficio de Sánchez. Llamar concordia a esa oscura transacción es un desprecio a la madurez de los españoles”.#EPDesayunoCasado pic.twitter.com/8JEWZMEMCE — Partido Popular (@populares) June 1, 2021

09.14. El PP pide "prudencia" sobre el uso de la mascarilla y que sean los "informes técnicos" los que avalen su eliminación. La vicesecretaria general de Política Social del PP, Ana Pastor, ha pedido este martes "prudencia" sobre el uso de la mascarilla y ha insistido en que sean los "informes técnicos" y los "científicos" los que decidan si se puede prescindir de la misma en exteriores, como propuso el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page. En declaraciones a los medios antes de asistir a un Desayuno Informativo de Europa Press, Pastor ha recordado que la mascarilla ha "evitado muchos contagios" y ha insistido en que "hay que ser absolutamente prudentes" sobre cualquier decisión al respecto. Así, la dirigente conservadora ha señalado que la "autoridad sanitaria española" se equivocó "al principio de la pandemia", cuando no estableció su obligatoriedad. "Es verdad que tenemos ahora una situación con la vacuna muy avanzada, pero pediría prudencia y que haya informes técnicos que lo avalen", ha continuado.

08.22. Arranca la EBAU con los alumnos murcianos: será presencial, con mascarillas y distancia. La EBAU de este año se celebrará finalmente de manera presencial, a pesar de las medidas extraordinarias que puedan tomarse en el contexto de la pandemia. La orden que regula su organización este año establece la celebración de la EBAU para antes del 18 de junio en convocatoria ordinaria. Esto supone realizar los exámenes en las fechas habituales y no en fechas tan tardías como las del pasado año. Los exámenes, a los que se presentan cada año más de 200.000 estudiantes en toda España, se realizaron en 2020 con medidas excepcionales para evitar contagios, como el uso de mascarillas o la multiplicación de sedes, incluyendo pabellones deportivos o recintos feriales, que facilitaron la distancia de seguridad de dos metros de distancia entre estudiantes. También este año se tomarán este tipo de medidas.

08.12. El líder del Frente Polisario declarará este martes desde el hospital de Logroño por presuntas violaciones de los DDHH. El líder el Frente Polisario, Brahim Ghali, declarará este martes por videoconferencia desde el hospital de Logroño, donde permanece ingresado por complicaciones derivadas del covid-19, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha reactivado dos querellas presentadas contra el dirigente saharaui por diversos delitos, incluidos de lesa humanidad. Está previsto que la comparecencia comience a las 10.00 horas desde el Hospital de San Millán-San Pedro, donde Ghali fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave tras un traslado desde Argelia que la diplomacia española tildó de cuestión humanitaria, si bien está en el trasfondo de la crisis desatada con Marruecos en la frontera. Pedraz le citó inicialmente para que respondiera a la querella presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica, que le acusa de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de Tinduf.

08.00. China detecta el primer caso de gripe aviar H10N3 en humanos. Las autoridades sanitarias chinas han informado este martes de que han detectado el primer caso mundial de gripe aviar H10N3 en humanos y han avanzado que el riesgo de propagación a gran escala es extremadamente bajo. El caso se ha detectado en un hombre de 41 años de Zhenjiang, en la provincia de Jiangsu, en el este del país asiático, según ha precisado la Comisión Nacional de Salud China, informa Global Times. El individuo presentó fiebre y otros síntomas el pasado 23 de abril, cuando fue ingresado en un centro médico local en el que recibió tratamiento hasta el día 28 del mismo mes. Tras realizar los análisis, las autoridades sanitarias han confirmado el positivo en el virus H10N3, de origen aviar, convirtiendo al hombre en el primer caso humano.