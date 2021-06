El Congreso prorrogará la comisión de la 'Kitchen' tras la imputación de Cospedal y abre la puerta a nuevos comparecientes

Publicada el 02/06/2021 a las 20:01 Actualizada el 02/06/2021 a las 20:35

"¿Y por qué me la han suspendido? ¡Qué tontería!", decía Dolores de Cospedal a su llegada al Congreso horas después de que su comparecencia hubiese sido oficialmente aplazada. La respuesta es que ni el PSOE ni sus socios parlamentarios están dispuestos a que la comisión que investiga en el Congreso la corrupción del PP en la conocida operación Kitchen se cierre en falso. El calendario fijado señalaba el próximo jueves, 10 de junio, como el último día de comparecencias. Lo previsto era que la lista la cerrase el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero las nuevas imputaciones comunicadas este miércoles por el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, han hecho saltar esos planes por los aires. Las comparecencias podrían prorrogarse incluso hasta el mes de diciembre, según varias fuentes parlamentarias, que también apuntan a la posibilidad de que se pueda ampliar el número de declarantes.

La imputación por malversación y cohecho de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal provocó que su comparecencia en el Congreso, prevista para este miércoles, fuese suspendida a última hora, como adelantó infoLibre en exclusiva. Tanto ella misma como el grupo parlamentario del PP habían pedido en varias ocasiones el aplazamiento argumentando que la causa estaba en curso en los tribunales. En esta ocasión la iniciativa del aplazamiento ha sido del PSOE, que quería evitar que Cospedal se agarrase a su nueva condición de imputada para no hacer frente a las preguntas de los diputados y esquivar el fondo que persigue la comisión: aclarar las responsabilidades políticas del presunto uso de dinero público en el ministerio del Interior para una trama corrupta encargada de tapar, a su vez, la corrupción de la Gürtel y los papeles de Bárcenas.

Más tiempo y más comparecientes

Varias fuentes parlamentarias de los grupos socios del Gobierno confirman que el acuerdo alcanzado con el grupo socialista para ese aplazamiento contempla que los trabajos no terminarán la semana que viene y que incluso podrían alargarse hasta finales de año. La idea es que Cospedal vuelva a comparecer al Congreso una vez se haya producido su declaración como imputada en sede judicial, algo que ya podría hacer que el calendario se prorrogase hasta después del verano.

Lo que pretenden varios grupos es que, ante el nuevo panorama judicial y las nuevas imputaciones, el cupo de comparecientes vuelva a abrirse. Y ahí ya podría pasar cualquier cosa porque las peticiones son variopintas. En ERC señalan que José María Aznar debería pasar por esa comisión por ser el máximo responsable del PP en tiempos de la Gürtel y los papeles de Bárcenas; en Bildu señalan a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, después de que varias informaciones la señalen como protagonista en alguna de las agendas de Villarejo; en Unidas Podemos recuerdan que ellos siempre pensaron que el propio líder del PP, Pablo Casado, tenía que sentarse ante la comisión y dar explicaciones.

En el PSOE no confirman que esa ampliación de comparecientes esté ya cerrada y acordada, aunque varias fuentes parlamentarias de otros grupos señalan “la conveniencia política” para los socialistas de que no finalice “el foro público de la corrupción del PP” que supone la comisión. Más aún en un momento en el que los populares arremeten con todo contra el Gobierno por la adopción de los indultos a los líderes independentistas, un asunto con el que la oposición pretende desgastar a los de Sánchez.

El ‘show’ de los Del Hierro-Cospedal

“Qué casualidad”, señala con ironía uno de los diputados que forman parte de la comisión de la Kitchen al ser preguntado por la coincidencia de que la imputación de la ex número 2 del PP y su marido se haya producido justo el mismo día de sus comparecencias en el Congreso. Esa “casualidad” ha sido usada por Ignacio López del Hierro, empresario también imputado y marido de Cospedal, para no hacer frente este miércoles a las preguntas de los diputados. “Me hubiera encantado poder contestar, pero es que me he enterado en esta comisión de que estoy imputado”, le dijo a Gabriel Rufían.

Para evitar que Cospedal repitiese argumento, el PSOE movió ficha para un aplazamiento que fue comunicado por los letrados del Congreso. Sin embargo, unos minutos antes de las tres y media de la tarde, la exsecretaria general del PP se plantó en el Congreso. “¿Cómo que ha sido aplazada?”, le preguntaba a su llegada a la periodista de TVE, Macarena Bartolomé, que le cuestionaba por la suspensión de su declaración. “Pues me alegro que ustedes los periodistas lo sepan porque a mí nadie me ha dicho nada. Usted no es quien me lo tiene que decir. Voy a buscar a alguien para que me lo explique. Me parece tremendo”. El letrado mayor de las Costes tuvo que salir personalmente a trasladarle que la comunicación oficial sí había sido emitida. Y Cospedal se marchó, imputada y sin quitarse de encima el compromiso de su comparecencia, en un miércoles bastante mejorable.