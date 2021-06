Directo | Madrid espera que Sanidad rectifique y busque consenso sobre las restricciones de cara a verano

Publicada el 03/06/2021 a las 10:04 Actualizada el 03/06/2021 a las 10:23

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron este miércoles, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el documento de obligado cumplimiento para la nueva normalidad en la que, entre otras medidas, se permite abrir los locales de ocio nocturno hasta las 03.00 horas en aquellos territorios que no tengan riesgo o estén en nivel 1 del semáforo de Sanidad. Asimismo, según se recoge en el documento aprobado, se establece cerrar los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playa, a las 01.00 horas y prohibir fumar en espacios al aire libre siempre y cuando no se mantengan los dos metros de distancia. Las comunidades autónomas también notificaron este miércoles al Ministerio de Sanidad 4.984 nuevos casos de covid-19, 2.346 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, unas cifras que suponen un descenso con respecto al mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 5.007 positivos.

Más allá de la pandemia, la posibilidad de indultar a los presos condenados por el procès catalán y la crisis abierta con Marruecos hace más de dos semanas continúan marcando la actualidad informativa un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputara a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro, por la operación Kitchen.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad este jueves:

10.31. La presidenta de La Rioja, sobre Ghali: "Mientras sea presidenta, este Gobierno estará comprometido con los derechos humanos". La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado que "mientras yo sea presidenta, este Gobierno estará comprometido con la defensa de los derechos humanos y abierta a la cooperación siempre que sea posible". Andreu ha respondido de este modo a una pregunta planteada, en el Parlamento de La Rioja, por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, sobre si había sido positivo para La Rioja que aceptara la petición del Gobierno de España de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en el Hospital San Pedro. Precisamente, Garrido ha calificado de "torpeza" y de "falta de transparencia" todo lo ocurrido en torno a este asunto.

@Jesus_A_Garrido: Sánchez ha gestionado con torpeza el ingreso del líder del Polisario en el San Pedro y Andreu ha sido colaboradora necesaria en esa torpeza.



❌Sánchez hace lo que le da la gana en La Rioja, mientras su presidenta le dice sí a todo. pic.twitter.com/tL7BKOTw8h — PP La Rioja (@LaRiojaPP) June 3, 2021

10.14. La Comunidad de Madrid espera que Sanidad rectifique y busque consenso con las comunidades sobre las restricciones en verano. La Comunidad de Madrid espera que el Ministerio de Sanidad rectifique y busque consenso con las comunidades autónomas respecto a las nuevas restricciones a imponer de cara al verano al tener la competencia exclusiva en materia sanitaria frente a la coordinación que le corresponde al Estado al no estar bajo un estado de alarma. En una entrevista en Onda Madrid el consejero de Justicia de la Comunidad, Enrique López, ha insistido en que Madrid va a seguir aplicando los criterios y decisiones que establezca la Consejería de Sanidad, con su consejero Enrique Escudero a la cabeza.

.@Enrique_L_Lopez : "Ahora que estamos en un estado normal y con competencias recuperadas plenamente, el Estado quiere imponer decisiones, que no lo hizo en un momento de mayor gravedad ¿ pero de qué estamos hablando?"https://t.co/z4NlZ4LPTh@JPColmenarejo @BuenosDiasOM pic.twitter.com/1gNyO6gvhl — Onda Madrid (@ondamadrid) June 3, 2021

10.00. Casi un 40% de las mujeres trabajan en España en los sectores con más caída de salarios en pandemia, según un estudio. Casi un 40% de las mujeres trabajan en aquellos sectores en los que la caída de la remuneración de los asalariados ha sido mayor durante la pandemia, bien por despidos, por prolongación durante muchos meses de los ERTE, o por recibir unos salarios más bajos al reducirse la actividad. Así lo refleja el informe Género y desigualdad laboral: La brecha salarial como indicador agregado, de los economistas Reyes de Blas y Bruno Estrada, presentado este jueves por la Fundación Alternativas. Aunque aún no hay datos sobre la evolución de los salarios por género durante 2020, los expertos señalan que se pueden extrapolar conclusiones provisionales a partir de resultados de evolución sectorial de la remuneración de los asalariados, que se ha reducido en un 6,3% de media anual en 2020 según la Contabilidad nacional trimestral de España (CNTR) del INE.

09.55. Calviño espera "abrir una nueva fase" con el Govern desde la "lealtad". La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha mostrado este jueves su confianza en poder "abrir una nueva fase con el Govern" que encabeza Pere Aragonés desde el "respeto institucional y la lealtad" y sin "veleidades" o "políticas" que llevan al "fracaso". En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Calviño ha reconocido que tiene una "relación muy cordial y buena" con el nuevo presidente de la Generalitat, con el que todavía no ha hablado desde que salió investido. Con todo, espera que su mandato sea constructivo y responda a los "intereses de los ciudadanos catalanes". Todo ello, ha señalado la vicepresidenta, sin volver a la vía unilateral y de la independencia. "La memoria no es tan frágil como para que no recordemos cómo estábamos hace tres años", ha apuntado Calviño, quien ha asegurado que, desde que los socialistas llegaron al Ejecutivo, la situación en Cataluña ha mejorado.