Entregan 170.000 firmas a Celaá para incluir figuras femeninas en el currículo: "Son tiempos propicios para este cambio"

Publicada el 04/06/2021 a las 18:41 Actualizada el 04/06/2021 a las 19:13

La historiadora del Arte Miriam Varela y la profesora de Filosofía en Bachillerato María De Toro han entregado este viernes en el Ministerio de Educación las más de 170.000 firmas que han recogido para pedir que se incluyan figuras femeninas en el currículum educativo, según informa Europa Press.

Miriam Varela ha explicado a Europa Press que la reunión que han mantenido este viernes con dos vocales del Ministerio de Educación se ha prolongado durante dos horas y las impulsoras de las peticiones han podido exponer sus propuestas. En el encuentro, Varela y De Toro han estado acompañadas por Montse Amorós Giménez, de la plataforma de Las Roldanas –que han creado a partir de la petición en Change.org–y por la vicepresidenta de la Red Española de Filosofía (REF), María Concepción Roldán Panadero.

Según ha precisado Miriam Varela en declaraciones a Europa Press, han salido del encuentro con "una buena sensación". "Parece que ellos tienen el mismo sentimiento de que es un problema que se lleva arrastrando muchísimo tiempo y ahora son tiempos propicios para realizar este gran cambio en el currículum, hacer algo para modernizarlo", ha subrayado.

El cambio, según indica, "debe hacerse ahora", aprovechando la redacción del nuevo Real Decreto de Educación, "para que entre en vigor el año que viene" y para que los editores de libros de texto tengan un año de margen para introducir las modificaciones.

Además, considera que este es el mejor momento para llamar la atención sobre el borrado de mujeres en los libros de texto porque junio es "un mes en el que la educación está muy presente", con la EBAU y las oposiciones para profesores.

Según informa Change.org, la primera de las peticiones que se lanzaron en la plataforma ciudadana es precisamente la iniciada por Miriam Varela ('https://bit.ly/2SQPJeO'), que denuncia la ausencia de mujeres artistas en el temario de Historia del Arte, Fundamentos del Arte e Historia.

A raíz de su petición, con la que ya ha recogido más de 58.000 firmas, Varela ha puesto en marcha junto a otras colaboradoras la plataforma La Roldana, que recientemente ha puesto varios catálogos de mujeres artistas a disposición de docentes de toda España.

Las mujeres no somos una anécdota

"Me duele que las mujeres sólo se mencionen en los libros de primaria, ESO y Bachillerato como un epígrafe anecdótico y no como las artistas que fueron o las artistas que son. Las mujeres no somos una anécdota. Las mujeres artistas deben ser parte esencial del currículum educativo y de los contenidos evaluables en los exámenes de acceso a la Universidad", explica en su campaña.

En la misma línea se sitúa la petición iniciada por José Luis García, profesor en un instituto de Mallorca, que comparte marcador de firmas con la campaña de Varela. "En el currículum de Historia del Arte que es utilizado para determinar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de segundo de Bachillerato, he contado 225 obras de arte y ni una sola obra realizada por una mujer. Tampoco he encontrado ninguna referencia específica en los demás contenidos o estándares", explica.

En el curso 2018-19, García formó parte de un grupo de trabajo para revisar el contenido de la actual EBAU en las Islas Baleares con el objetivo de introducir en las obras a comentar obras realizadas por mujeres. De forma paralela, la profesora María De Toro, que imparte la asignatura de Filosofía en Bachillerato, ha iniciado una petición online que acumula más de 61.000 firmas de apoyo para pedir la inclusión de, al menos, una filósofa entre los diez pensadores que los alumnos deben estudiar de cara a la EBAU.

"Se me ocurren muchas filósofas que podrían estudiar los alumnos: Simone de Beauvoir, Judith Butler, María Zambrano, Hannah Arendt, Vandhana Shiva... Pero todas ellas siguen invisibilizadas en nuestra educación. La filosofía es pensamiento crítico y así debe estudiarse, no como una correa de transmisión de un sistema patriarcal", explica De Toro en la campaña.