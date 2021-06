Un grupo de partidarios del PP abuchea a los periodistas que preguntan a Casado por Cospedal y aplauden su negativa a responder

Publicada el 03/06/2021 a las 14:00 Actualizada el 03/06/2021 a las 14:22

Un grupo de personas, “ciudadanos anónimos” que no eran “militantes del PP” según fuentes de este partido pero que jaleaban a Pablo Casado y aplaudían sus intervenciones, insultó y abucheó este jueves en Ceuta a los periodistas que en una rueda de prensa convocada en plena calle preguntaron al líder de la oposición por las imputación de María Dolores de Cospedal.

Primero una periodista preguntó a Casado si el PP pensaba abrir expediente a Cospedal y cómo puede afectar su imputación a la imagen del partido. En ese momento se oyeron voces que criticaban la pregunta y reclamaban poner la atención en la situación de Ceuta. Casado titubea, sonríe, espera un momento y dice: “Estoy bastante de acuerdo con estos caballeros. Yo hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponden, que nada tiene que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular, ni mucho menos que tengan que ver con las preocupaciones que ahora tenemos españoles y la necesidad de soluciones que hemos venid a aportar”.

Su respuesta a esta primera pregunta fue acogida con aplausos por el público presente y gritos de “¡Muy bien, muy bien!”

Otra periodista insiste, porque a pesar de que Casado asegura que la apertura de expedientes no está entre sus responsabilidades sí es una medida que debe adoptar o no su partido. “Los estatutos”, le preguntan, “dicen que si alguien es imputado debe abrirse un expediente”. En ese momento, pitos y abucheos tratan de ahogar la intervención de la periodista, que sin embargo logra concluir: “¿Es el caso de la señora Cospedal?”

De nuevo Casado decide no contestar. “Le agradezco la pregunta y por supuesto respeto muchísimo que insista pero la verdad es que, como dije hace cuatro meses” sólo hablará “de lo que yo puedo valorar y lo que me corresponde valorar y no de cuestiones de las que no tengo ninguna información”. Una vez más, los presentes acogen la negativa a responder con aplausos.

Tras las quejas de algunos medios de comunicación y varios periodistas, el PP se vio obligado a negar cualquier responsabilidad y a aclarar que “el público que haya podido presenciar la rueda eran ciudadanos que se han parado espontáneamente. Por lo tanto, las quejas escuchadas ante las preguntas de algunos medios no se han producido por parte de ningún militante del PP, sino por ciudadanos anónimos que se han parado a presenciar las intervenciones de ambos presidentes”.