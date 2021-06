Directo | Podemos espera que los indultos puedan llegar en junio y no le consta que esté sobre la mesa una crisis de Gobierno

Publicada el 05/06/2021 a las 11:58 Actualizada el 05/06/2021 a las 12:59

La pandemia continúa marcando la actualidad de este sábado. España superó este viernes los 10 millones de personas vacunadas con pauta completa, lo que supone el 21,6% de la población. De esta forma, se cumple el objetivo del Gobierno, que prometió llegar a esta cifra en la primera semana de junio.

En el terreno político, el debate sobre los indultos del procés y una posible crisis del Ejecutivo de Pedro Sánchez protagonizan este primer fin de semana de junio.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:

13.00. Madrid estudia recurrir las restricciones en hostelería y ocio nocturno: "Está fuera del sentido común". El consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterado la oposición del gobierno de Isabel Díaz Ayuso a las medidas restrictivas frente a la Covid-19 acordadas en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ha subrayado que la orden con las mismas publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo sábado ya está en manos de los servicios jurídicos del Ejecutivo regional. "No vamos a permitir que se produzca ese retroceso en la vuelta a la normalidad por algo que está fuera del sentido común y que es absolutamente incongruente", ha subrayado el consejero en declaraciones en el Hospital Puerta de Hierro de Madajahonda al que ha acudido para vacunarse con la Covid-19. El acuerdo, que tras su publicación en el BOE es de obligado cumplimiento, fue aprobado en la sesión del pasado miércoles del Consejo Interterritorial con los votos en contra del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al que se sumaron también los País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia.

12.00. Vara defiende los impuestos para construir la "igualdad de oportunidades" frente a la derecha que los "criminaliza". El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que su formación defiende "un país con igualdad de oportunidades" frente a la derecha que está en una "carrera desenfrenada criminalizando" el pago de impuestos. "Hablemos de en qué país creemos y luego construyámoslo sabiendo que eso se logra con impuestos", ha señalado Fernández Vara, quien ha insistido en que para "tener una buena sanidad hay que pagar impuestos, más los que más tienen para que reciban más los que más lo necesitan". "La dinámica sobre pagar impuestos no es buena, ¿cómo pagamos a los maestros y a los médicos en los pueblos más pequeños de Extremadura?, ¿lo hacemos diciéndole a la gente que hay que pagar menos impuestos? Esta carrera de regalar a la gente lo que quiere oír sin hablar de proyectos colectivos con derechos y obligaciones se equivoca". Así lo ha dicho Vara en declaraciones en Casar de Cáceres durante un acto público celebrado en la Casa de la Cultura y con el que el PSOE ha celebrado el 90 aniversario de la Casa del Pueblo de la agrupación casareña.

11.45. Casi 139.000 inscritos de Podemos podrán votar desde este domingo a los aspirantes a liderar el partido. Casi 139.000 inscritos podrán votar a partir de este domingo a los tres candidatos que aspiran a liderar Podemos en el marco de la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación, así como a los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano y del Comité de Garantías. Para esta proceso optan al puesto la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el edil de Podemos en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Esteban Tettamanti, y el militante crítico Fernando Barredo. Podemos abre desde este domingo hasta el próximo 12 de junio la votación telemática para aquellos inscritos que han verificado su identidad y que estaban ya registrados antes del 27 de mayo, tal y como pauta el reglamento de la cuarta Asamblea Ciudadana.

11.30. La Policía desaloja varios botellones en Palma en la segunda noche sin toque de queda. La Guàrdia Urbana de Barcelona, en un operativo conjunto con los Mossos d'Esquadra, ha desalojado la madrugada de este sábado a un total de 4.924 personas por formar aglomeraciones en espacios públicos de la ciudad. Se han reunido en los puntos habituales donde han habido concentraciones masivas las últimas semanas, como el paso del Born o las playas de la capital catalana, han informado fuentes municipales a Europa Press.

11.25. Espadas espera ganar en las primarias sin necesitar segunda vuelta y una "transición" en el PSOE andaluz con "generosidad". El candidato a las primarias del PSOE-A para optar a la Presidencia de la Junta Juan Espadas se ha mostrado "convencido" de que la participación de la militancia en la votación del próximo 13 de junio "seguramente va a ser muy alta" y su candidatura va a "poder alcanzar más del 50 por ciento" de los votos para que no sea necesaria una segunda vuelta en este proceso la semana siguiente, así como espera que, tras ello, la federación socialista andaluza inicie una "transición" interna con "generosidad" entre sus representantes. Así lo ha trasladado el también alcalde de Sevilla en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha insistido en pedir que haya una "alta participación" en estas primarias, porque "en el momento que vive Andalucía necesitamos un PSOE fuerte, y eso significa que la militancia se implique, se comprometa en el cambio".

.@JuanEspadasSVQ espera ganar en las primarias sin necesitar segunda vuelta y una "transición" en el PSOE-A con "generosidad" https://t.co/cHnqpzRHG8 pic.twitter.com/8w9x9KERcg — Europa Press TV (@europapress_tv) June 5, 2021

10.05. Aragonès agradece el indulto pero opina "que la resolución del conflicto político va más allá". El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que recibirá los indultos para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O con satisfacción, pero "consciente de que la resolución del conflicto político va mucho más allá". Lo ha dicho en una entrevista publicada el viernes en elDiario.es y recogida por Europa Press, en la que ha añadido que "especialmente en el ámbito de la represión, se necesitan medidas mucho más amplias" que los indultos, y ha insistido en la amnistía y la autodeterminación. En ese sentido, ha abogado por no especular acerca de los indultos para los presos del 1-O porque "cada vez que ha pasado y no se han producido los indultos, ha habido más dolor por parte de las familias y de los presos".

Pere Aragonès, president de la Generalitat: "Cualquier paso para intentar encauzar el conflicto y sacarlo de los tribunales siempre será rechazado por la derecha española" https://t.co/UETWUubkiu Una entrevista de @neustomas — elDiario.es (@eldiarioes) June 5, 2021

09.45. Podemos espera que los indultos puedan llegar en junio y no le consta que esté sobre la mesa una crisis de Gobierno. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, espera que los indultos a los líderes del procés puedan llegar este mes de junio, aunque en todo caso confía en que se aborden antes del verano. Por otro lado, ha señalado que no le consta que esté sobre la mesa la posibilidad de una remodelación del Gobierno pese a los "rumores" que han visto en la prensa, aunque ha especificado que es una decisión que compete al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este sentido, Unidas Podemos piensan que el Gobierno "ha funcionado bien hasta ahora", como muestra la aprobación de los Presupuestos Generales, aunque se llega ahora en una nueva etapa y al que le "toca" valorar si debe haber cambios es a Sánchez. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Asens ha manifestado que no le preocupa la proposición no de ley (PNL) registrada por el PP para que el Congreso se pronuncie en contra de otorgar la medida de gracia a los líderes independentistas.

Jaume Asens (@Jaumeasens) en @parlamento_rne:



Sobre los indultos: "No podemos seguir aplazando esta decisión. Hay que pasar de las palabras a los hechos"



"El Gobierno ha funcionado bien. Al que le toca valorar si remodelarlo o no es al presidente"https://t.co/hT6jwqUie5 — Radio 5 (@radio5_rne) June 5, 2021

09.40. Desalojadas 4.924 personas por formar aglomeraciones en Barcelona la madrugada de este sábado. La Policía Local de Palma, con la coordinación de Policía Nacional e inspectores del Govern, ha desalojado diversos botellones ocurridos en Palma en la segunda noche sin toque de queda en Baleares, después de anularlo el Tribunal Supremo. Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, la Policía Local ha continuado este viernes con el refuerzo antibotellón en cumplimiento de ordenanzas municipales y normativa sanitaria vigente. El operativo se ha desarrollado desde la tarde del viernes hasta la madrugada de este sábado. Y, durante el mismo se han realizado controles previos, disuasorios y de dispersión desde un enfoque "de congruencia, oportunidad y proporcionalidad".

09.00. Colombia aclara a la Comunidad de Madrid que "no existe la variante colombiana" de coronavirus. El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, ha aclarado a la Comunidad de Madrid que "no existe una variante colombiana" del coronavirus, una afirmación respaldada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), después de que el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, haya relacionado una cepa con el país sudamericano. "Antonio Zapatero, que un país reporte una cepa no lo define como lugar de origen (...). Esas imprecisiones alimentan la xenofobia", ha lamentado el ministro colombiano en una publicación en su perfil de Twitter, en referencia a las declaraciones del viceconsejero de un aumento de "la mutación 484 de la variante colombiana" en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas.