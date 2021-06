Directo | Darias confía en que las comunidades autónomas respeten lo acordado y avisa: "Si no, tendremos que hacer que se cumpla"

Publicada el 04/06/2021 a las 08:14 Actualizada el 04/06/2021 a las 10:07

La pandemia marca la actualidad de este viernes. Varias comunidades ya confirmaron este jueves que no acatarán el documento de nueva normalidad acordado en el Consejo Interterritorial de este miércoles y que mantendrán sus propias restricciones. Han sido los gobiernos autonómicos de Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Andalucía, las que, junto a Cataluña, votaron en contra de la propuesta del Ministerio dirigido por Carolina Darias. La primera autonomía en salir públicamente a denunciar este documento fue la Comunidad de Madrid, quien aseguró que no daría cumplimiento a este planteamiento de Sanidad. La presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, reiteró este jueves que no acatará las medidas acordadas porque son de "imposición política" y "no sanitaria".

Además, el Gobierno de Reino Unido también decidió este jueves mantener a toda España como país ámbar dentro de su semáforo epidemiológico, lo que implica que seguirá desaconsejando los viajes no esenciales a territorio español con la temporada turística estival ya iniciada.

Por otro lado, en el terreno político, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, fue preguntada este jueves por la noche en TVE sobre si es cierto que el líder del Ejecutivo ha comunicado a su equipo una remodelación dentro del Gobierno después de que así haya sido publicado en varios medios de comunicación. Lo que trasladó es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra trabajando en la nueva etapa de recuperación y que le corresponde a él evaluar "cómo, cuándo y con qué equipo quiere seguir gestionándola".

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

09.50. El PP dice que los abucheos a periodistas son "hechos aislados" y defiende "una prensa libre de presiones". El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha asegurado este viernes que los abucheos a periodistas durante la rueda de prensa del líder de los conservadores, Pablo Casado, en Ceuta son "hechos aislados" al tiempo que ha defendido la existencia de "una prensa libre de presiones". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, López ha señalado que las personas que este jueves clamaron contra los periodistas por sus preguntas sobre la imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal son ciudadanos "que se expresan en una democracia". Con todo, López ha defendido que "en una democracia" exista una "prensa libre de presiones directas e indirectas de intereses ocultos y de intereses populares" al igual que "tiene que haber un Poder Judicial independiente".

08.44. Darias confía en que las comunidades autónomas respeten lo acordado y avisa: "Si no, tendremos que hacer que se cumpla". La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha mostrado este viernes su confianza en que las comunidades autónomas respeten el documento de nueva normalidad aprobado en el Consejo Interterritorial y ha avisado de que, si no lo hacen, el Gobierno tendrá que "hacer que se cumpla". Así se ha expresado Darias después de que los gobiernos autonómicos de Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Andalucía se alzasen este jueves contra el Ejecutivo central, y más concretamente contra el Ministerio de Sanidad. En esta línea, la titular de Sanidad ha recordado que el documento es "fruto del trabajo previo de 13 comunidades autónomas" y no una propuesta que el Gobierno haya "puesto encima" de la mesa como si que hizo en el puente de San José el pasado mes de marzo. "Este no, este nace de un trabajo previo en que participan 13 comunidades. Se apuntaron quienes quisieron y por eso lo elevé al Consejo. Un Consejo en que algunas CCAA pidieron flexibilizar el ocio nocturno ampliando de 2 a 3 de la mañana. Nadie dijo flexibilizar otra cuestión", ha explicado.

Carolina Darias advierte a las comunidades díscolas: "Espero que cumplan y si no, el Gobierno hará que se cumplan"https://t.co/NkVScYkCAY Entrevista a la ministra de Sanidad en @HoyPorHoy con @AngelsBarcelo — Cadena SER (@La_SER) June 4, 2021

08.19. Darias, sobre cambios en el Gobierno: "Estamos centrados en acorralar al virus y acabar con la pandemia". La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo, con Pedro Sánchez "a la cabeza", está "centrado en acorralar al virus y acabar" con la "maldita pandemia" a través de la "campaña más importante" de España, la de la vacunación. Así se ha expresado la titular de Sanidad en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, tras ser preguntada sobre si Sánchez se plantea acometer una remodelación dentro del Gobierno después de que así haya sido publicado en varios medios de comunicación. "No lo sé. Este Gobierno con el presidente a la cabeza está centrado en acorralar al virus, acabar con esta maldita pandemia en la campaña más importante reto de país vacunación, hoy alcanzamos el hito de los 10 millones y en la recuperación económica", ha respondido Darias.

DIRECTO | @CarolinaDarias: "Este Gobierno y el presidente estamos centrados en acorralar al virus. Estemos juntos en las batallas contra el virus"https://t.co/vj8hrBytRjhttps://t.co/2aI7akX6EN — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) June 4, 2021

06.00. Ribera sobre cambios en el Gobierno:"Sánchez está trabajando en cómo, cuándo y con qué equipo gestionar esta etapa". La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha trasladado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra trabajando en la nueva etapa de recuperación y que le corresponde a él evaluar "cómo, cuándo y con qué equipo quiere seguir gestionándola". Así lo ha sostenido en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si es cierto que el líder del Ejecutivo ha comunicado a su equipo una remodelación dentro del Gobierno después de que así haya sido publicado en varios medios de comunicación. "El presidente está trabajando en cómo encarar la nueva etapa en la que estamos y le corresponde a él evaluar cómo, cuándo y con qué equipo quiere seguir gestionando esta nueva etapa", ha afirmado la ministra de Transición Ecológica.