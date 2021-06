La pandemia continúa marcando la actualidad de este sábado. Las nuevas medidas de Sanidad han entrado en vigor este sábado tas su publicación en el BOE, aunque no todas las comunidades está aplicando estas nuevas restricciones en la restauración y el ocio nocturno. El consejero de Justicia e Interior en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, anunció este sábado que el gobierno regional recurrirá ante la Audiencia Nacional esta orden.

En el terreno político, el debate sobre los indultos del procés, las primarias en el PSOE andaluz y la asamblea de Podemos para relevar a Pablo Iglesias protagonizan este primer fin de semana de junio.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

20.45. Portugal critica la decisión de Reino Unido de imponer cuarentena a sus turistas. El primer ministro portugués, António Costa, ha expresado este domingo su disconformidad con la decisión de Reino Unido de imponer una cuarentena obligatoria para las personas procedentes de Portugal, una medida que afecta principalmente al turismo. "Desde el punto de vista sanitario, objetivamente, no es una situación que suscite medidas de este tipo", ha afirmado Costa desde Madeira, según recoge el periódico luso Diário de Notícias.

16.15. El Gobierno alemán intensificará los controles en centros de PCR para evitar casos de fraude. Los centros de test de coronavirus en Alemania serán sometidos a controles más estrictos debido a sospechas de fraude en la realización de las pruebas PCR, que son gratuitas para los ciudadanos y cuyos costes son cubiertos por el Estado. Según planes del Ministerio de Salud a los que ha tenido acceso la agencia DPA, los prestadores de este servicio en centros privados serán sometidos a una evaluación más intensa y se les reembolsará menos dinero. La sospecha de fraude ha aparecido a raíz de una información aparecida en varios medios como las WDR y NDR y del periódico Sueddeutsche Zeitung a finales de mayo, y que describe una estafa de sobrecargos por la que algunos centros facturan al Estado más pruebas de las realizadas realmente.

16.00. España permitirá desde este lunes la entrada de viajeros que acrediten estar vacunados. España permitirá desde este lunes 7 de junio la entrada de viajeros que acrediten estar vacunados contra el covid-19 desde terceros países a la Unión Europea y países asociados a Schengen, salvo India, Brasil y Sudáfrica. Así lo refleja la orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. La publicación del BOE, que entrará en vigor desde las 00.00 horas del 7 de junio, señala que el momento actual recomienda la introducción de un nuevo criterio relacionado con la vacunación. En concreto, la nueva modificación permite la entrada a España de personas provistas de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin, previa comprobación por las autoridades sanitarias, así como los menores acompañantes a los que el Ministerio extienda los efectos. Los medicamentos aceptados hasta la fecha por la EMA o la OMS son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, Sinopharm y Sinovac-Coronavac.

15.00. Galicia pide revisar periódicamente el protocolo de Sanidad para la desescalada si se confirma su obligatoriedad. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha pedido que el protocolo aprobado en el consejo interterritorial del sistema nacional de salud para la desescalada esta semana se revise periódicamente si su asesoría jurídica confirma su obligatoriedad en un dictamen que se prevé obtener este lunes. En una entrevista concedida a la Radio Galega, recogida por Europa Press, ha afirmado que resulta "preocupante" que la "buena evolución" de la pandemia en Galicia "tenga que verse alterada por el acuerdo del consejo interterritorial" y la posterior publicación de las medidas establecidas para la desescalada, que "no son coordinadas", en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De este modo, ha insistido en que "las decisiones del consejo interterritorial deben tomarse por consenso y no por votación" y ha llamado a esperar al dictamen de la asesoría jurídica del Gobierno gallego, del que se prevé disponer este lunes, para ratificar si el protocolo al que se dio luz verde esta semana es de "obligado cumplimiento".

14.40. Puig asegura que estará "al lado" del Gobierno "cuando haya que tomar decisiones para mejorar la vida de la gente". El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha transmitido su "apoyo total" al Gobierno de España y ha asegurado que la Comunitat Valenciana estará "al lado" del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "cuando haya que tomar decisiones para mejorar la vida de la gente". No obstante, ha subrayado que también le transmitirá "sus reivindicaciones", entre las que se encuentra "contar este año con un nuevo sistema de financiación autonómico justo y equitativo". Así se ha manifestado Puig durante el acto de conmemoración de 3 años de gobierno progresista celebrado este domingo en el Centre del Carme de Cultura Contemporánea de Valencia, y en el que también han participado el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la secretaria general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Mercedes Caballero.

14.30. El Gobierno británico se declara "absolutamente dispuesto" a retrasar el fin de las restricciones. El ministro de Salud británico, Matt Hancock, ha confirmado este domingo que el Gobierno contempla abiertamente la posibilidad de aplazar la fecha de reapertura prevista para el 21 de junio dado el repunte de casos provocado por las variantes del coronavirus. "De momento es una fecha marcada a lápiz", ha indicado Hancock antes de indicar que las medidas de distanciamiento social podrían continuar más allá de la fase final de reapertura trazada por las autoridades, según declaró a la cadena BBC. "Si el aplazamiento es lo que tiene que ocurrir porque los datos van a peor, estamos completamente dispuestos a hacerlo", ha indicado el ministro británico.

