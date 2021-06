La ONG humanitaria Oxfam ha lamentado que la tasa acordada este sábado por el G7 para gravar a las multinacionales con el 15% en forma de un impuesto mínimo universal es insuficiente para modificar la conducta de estas grandes corporaciones al compararla con sistemas propios de un paraíso fiscal. "Es absurdo que el G7 afirme que está 'revisando' un sistema tributario global quebrado y establezca a la vez una tasa parecida a la que cobran paraísos fiscales como Irlanda, Suiza y Singapur", ha lamentado la directora ejecutiva de Oxfam, Gabriela Bucher, según recoge Europa Press.

"Han puesto el listón tan bajo", lamenta, "que (las multinacionales) solo tienen que caminar por encima", porque el G7, los países más ricos del mundo "han mirado hacia otro lado nada más estudiar las ganancias exageradas que presentaban los balances" de estas empresas.

Oxfam describe así "un pacto fiscal negociado desde arriba por solo siete países" que, en el peor de los casos, podría incluso obstaculizar las futuras negociaciones para su ratificación este verano, en el caso de que algún país quisiera endurecerlo. Cita en este sentido "el 21% " propuesto en su momento por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "la tasa más alta propuesta, por mucho que distara de ser suficiente".

Irlanda y las grandes empresas, a favor

El ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, ha publicado en Twitter que "es en interés de todos conseguir un acuerdo sostenible, ambicioso y equitativo sobre la arquitectura fiscal internacional", aunque ha indicado que cualquier acuerdo debe "satisfacer las necesidades de los países pequeños y de los grandes, de los desarrollados y los que están en desarrollo".

I note the joint position by #G7 finance ministers on international corporate taxation. It is in everyone’s interest to achieve a sustainable, ambitious and equitable agreement on the international tax architecture. (1/2)