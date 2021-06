Verdes Equo elige su manera de hacer ecología política: "espacio propio" irrenunciable y "superar la dicotomía izquierda-derecha"

Publicada el 07/06/2021 a las 11:32 Actualizada el 07/06/2021 a las 11:33

Este fin de semana, coincidiendo con el Día Mundial del Medioambiente, Verdes Equo ha celebrado su conferencia política para decidir el camino a tomar en los próximos años, en el contexto de una opción, la ecología política, que está ganando terreno a lo largo y ancho de Europa y de norte a sur. Las conclusiones han sido presentadas en rueda de prensa este lunes. El partido defiende su "espacio propio" en el espectro político español, bajo el ala tanto del Partido Verde Europeo como del grupo verde en el Europarlamento. Todo el que quiera sumarse al proyecto tendrá que acatarlo, porque esa es la estrategia por la que sus compañeros europeos apuestan: no habrá grandes alianzas con el otro gran espacio de coalición en el progresismo español, Unidas Podemos. Buscan abrir su propia vía.



La formación, según explicó el coportavoz Florent Marcellesi, quiere estrechar su alianza tanto con Más País como con Compromís, al margen de los ciclos electorales. Están abiertos a otras incorporaciones, como Més per Mallorca, Esquerra Verde o Els Comuns, pero tienen que aceptar dicho espacio propio y la inclusión dentro de las estructuras de los verdes europeos. Además, ante el dilema instalado desde hace años en la ecología política europea entre ser transversales o ensanchar el progresismo, Verdes Equo lo tiene claro: hay que seguir el modelo exitoso de los alemanes. "Hay que superar la dicotomía demasiado simple izquierda-derecha", aseguró Marcellesi, que llamó a "ampliar las fronteras clásicas" y "entender la ecología como elemento transversal".



El 93% de la afiliación ha aprobado el documento propuesto en la conferencia política celebrada este sábado. "Lo trasladamos de forma prioritaria a Más País porque ya compartimos espacios y campañas a nivel común. Pero luego abriremos esta propuesta a más actores políticos que se vean representados en estas dos características: lo verde como elemento principal y el Partido Verde Europeo como referente", declaró Marcellesi.



Los partidos verdes europeos siempre han tenido esa vocación de atraer electorado tanto de la izquierda como de la derecha. Sin embargo, en países como Alemania, la estrategia es más clara; en Bélgica o en Francia, se siguen identificando con el progresismo; y en otros, como Portugal o Italia, suelen ir de la mano de partidos claramente izquierdistas, comunistas o poscomunistas, por ahora con escaso éxito. Para Verdes Equo, el camino a elegir es el primero. "En la calle la juventud y la gente ya tiene una preocupación esencial por la sostenibilidad de nuestro modo de vida y del planeta. Ese espacio está ahí y no tememos que se confunda con otros espacios", declaró la diputada de Equo en el Congreso, Inés Sabanés.



Sin embargo, la transversalidad ha funcionado bien para los verdes en países del centro y el norte de Europa, donde lo "posmaterial" no se vincula tan claramente con la izquierda, como explica aquí el politólogo Pablo Simón. ¿Servirá esa estrategia para España? Marcellesi cree que sí: pero que hay que hacer un esfuerzo para adaptar el proyecto a la realidad "plural" del país. "La ola verde europea es un hecho. España no es diferente, forma parte de la UE para lo bueno y para lo malo. Pero luego se adapta a las circunstancias, a la realidad sociológica. Por eso hacemos esta propuesta". El tiempo dirá si los votantes lo respaldan.