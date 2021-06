Publicada el 12/06/2021 a las 12:08 Actualizada el 12/06/2021 a las 14:00

Fin de semana intenso en la agenda política. A la Asamblea Ciudadana de Podemos para buscar relevo a Pablo Iglesias y las primarias en el PSOE andaluz, la manifestación en la plaza de Colón de este domingo marcarán ambas jornadas. Además, esta semana se ha cumplido un mes del fin del toque de queda tras levantarse, el 9 de mayo, el estado de alarma en España decretado para frenar los contagios de covid-19, una medida que estaba vigente desde octubre de 2020.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:

13.55. Illa dice que amnistía y autodeterminación no caben en el marco jurídico "y no van a suceder". El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha defendido que la independencia es un proceso que divide a la ciudadanía y que la amnistía y la autodeterminación "no caben en el marco jurídico y, por lo tanto, no van a suceder". Así lo ha dicho en una rueda de prensa este sábado desde el Aeropuerto de Barcelona-El Prat junto al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y secretario de política municipal del PSC, Jaume Collboni. Se ha posicionado en contra de un referéndum de autodeterminación porque supone "votar una ruptura" y ha insistido en reunir una mesa de diálogo entre los partidos políticos con representación en el Parlament liderada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

️@salvadorilla:



Hemos pedido que se ponga en marcha una mesa de diálogo con los partidos catalanes que tenemos presencia en el @parlamentcat.



Plantearemos un proyecto de reencuentro.#PSC/❤️ pic.twitter.com/XHnuUF3KqA June 12, 2021

13.45. Montero critica a PP, Vox y Cs: "Los problemas no se arreglan recogiendo firmas ni yendo juntos a una foto a Colón". La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este sábado que los problemas no se arreglan recogiendo firmas ni yendo a la Plaza de Colón a hacerse una foto, en referencia a las acciones organizadas por PP, Vox y Ciudadanos contra la decisión de indultar a los condenados por el 'procés'. "Los problemas no se arreglan recogiendo firmas ni yéndonos todos juntos a una foto a la Plaza de Colón, que está expresando la impotencia de la política, lo que nunca se debió consentir: esconder la cabeza como un avestruz cuando vienen los problemas", ha criticado la ministra en un acto del PSOE sobre Economía y Empleo.

Los catalanes/as necesitan reencontrarse.



Las Instituciones tenemos la obligación de facilitar ese camino de REENCUENTRO. ‍♀️‍♂️



Los problemas no se arreglan recogiendo firmas ni yendo a la foto de la plaza de Colón. ‼️



@mjmonteroc #PonenciaPSOE pic.twitter.com/mDh9C4gx0i — PSOE (@PSOE) June 12, 2021

13.40. Egea: "La pandemia ha pasado factura a los malos gobernantes y ha reforzado a dirigentes del PP como vosotros". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que la pandemia "ha pasado factura a los malos gobernantes" pero "ha reforzado" a los dirigentes del partido como los alcaldes de grandes ciudades. García Egea ha participado en el encuentro '2 años de Gobiernos en Libertad' en Murcia. En una mesa redonda moderada por el secretario general del PP, los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; de Zaragoza, Jorge Azcón; de Alicante, Luis Barcala; de Córdoba, José María Bellido; de Badalona, Xavier García Albiol; de Cartagena, Noelia Arroyo; de Almería, Ramón Fernández-Pacheco; y de Santander, Gema Igual, han hablado de propuestas y como afrontan los retos desde sus consistorios. García Egea, que ha comenzado su intervención dándole la bienvenida a Noelia Arroyo, flamante alcaldesa de Cartagena, ha destacado que hoy se cumplen dos años de "los gobiernos en libertad", un pacto al que llegaron los consistorios gobernados por el PP.

@TeoGarciaEgea: “Hace dos años atravesábamos una situación difícil, pero hoy es bien distinta. Prueba de ello es que cada vez que un ciudadano le da una oportunidad a alguien del Partido Popular nunca defraudamos”.#GobiernosEnLibertad pic.twitter.com/S92dDoiuXb — Partido Popular (@populares) June 12, 2021

13.30. Revilla no irá a la concentración en Madrid contra los indultos porque está "muy politizada". El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que no acudirá a la concentración convocada este domingo en Madrid contra la concesión de los indultos a los condenados por el 'procés' porque está "muy politizada". Revilla ha reiterado que no está de acuerdo con estos indultos, pero ha señalado que quienes lideran la concentración "tampoco ofrecen ninguna alternativa para solucionar el problema catalán". Así ha respondido el jefe del Ejecutivo cántabro a preguntas de la prensa este sábado en Castro Urdiales, donde ha acudido para inaugurar las obras del dique norte del puerto.

13.25. Bal quiere ver en Colón la foto de la "indignación" contra los indultos de Sánchez a condenados por delitos "muy graves". El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha apuntado que la foto que este domingo quiere ver en la manifestación de la Plaza de Colón contra los indultos es la de la "indignación" de la mayor parte de la sociedad frente a los indultos concedidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a personas que han sido condenadas por delitos "muy graves" y que "apenas han cumplido condena". Bal ha dicho en Guadalajara que, además, mañana se verá también otra foto, la del presidente del Gobierno, en la que estará "sentado en la mesa de la vergüenza" junto con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Se verá la foto de la "humillación" que hará que a muchos "se les caída la cara de vergüenza" porque estará con "un condenado, una persona que está inhabilitada para ejercer ningún cargo público, negociando la rendición de España frente a Cataluña.

❌ No permitiremos que el Gobierno tome decisiones en contra de la unidad de España.



@BalEdmundo "Están premiando a los que incumplen la Constitución y la ley, poniendo en jaque la convivencia y el Estado de Derecho" #ActualidadCs



Seguiremos diciendo #NoEnNuestroNombre pic.twitter.com/m8jhEYzH5U — Ciudadanos (@CiudadanosCs) June 12, 2021

13.20. Espadas anima a votar "pensando lo que los ciudadanos esperan del PSOE" y hacerlo "con libertad y de manera reflexiva". El alcalde de Sevilla y candidato a las elecciones primarias del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha animado este sábado, jornada final de la campaña, a la militancia socialista a votar este domingo "pensando lo que los ciudadanos esperan del PSOE", al tiempo que reclama que ese ejercicio del voto se haga "con libertad, autonomía y de manera reflexiva". A través de un vídeo, Espadas sostiene que si se vota con estas premisas "habremos culminado con éxito estas primarias", por lo que colige que a partir "del día 14, todos juntos a trabajar por el futuro de Andalucía".

Hemos recuperado la ilusión, hemos reactivado el debate, estamos más unidos y unidas y hemos captado la atención de la ciudadanía.



Mañana, toda la militancia a votar por el futuro del PSOE-A y de Andalucía.#ElCambioParaGobernar ❤️#UnMilitanteUnVoto pic.twitter.com/FH34gATQrg — Juan Espadas Cejas (@JuanEspadasSVQ) June 12, 2021

13.00. La candidatura de Belarra asegura que la "crítica" les hará crecer y que "un Podemos fuerte es un trío de Colón débil". La candidatura a liderar Podemos de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reivindicado la necesidad de fortalecer el partido y ha proclamado que "nada les hará crecer más que la crítica". También ha asumido que estar en política supone asumir "contradicciones" y "cesiones" en acuerdos que "no son de máximos", en alusión a la coalición de gobierno con el PSOE. "Un Podemos fuerte es un trío de Colón débil", ha enfatizado la integrante de la candidatura de Belarra, Lilith Verstrynge, durante la presentación de su proyecto para la nueva etapa del partido en el marco de la IV Asamblea Ciudadana de la formación, que deja atrás con este proceso la era marcada por el ex secretario general Pablo Iglesias. Vestrynge ha remarcado que Podemos, pese a asumir esas contradicciones, debe mantenerse abierto a desplegar política que le reclama la mayoría social y, en esta línea, debe mantener su "espíritu insumiso", ser consciente de su "enorme potencial" y mantener esa vocación de "victoria", no solo en términos electorales sino también de trasformación social.

12.10. ERC cree que es posible una solución "democrática y política en el marco de este Estado". La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha considerado este sábado que es posible una solución a la situación catalana de forma "democrática y política en el marco de este Estado", a través de la amnistía y la autodeterminación. En declaraciones a los medios en Barcelona, ha defendido que la solución tiene que venir por la vía política: "Esto es en lo que estamos trabajando, con la mesa de negociación y la voluntad de dialogar y de negociar". "Aun así, el proceso de diálogo y negociación también es bueno por sí mismo porque deja ver las contradicciones del Gobierno y del Estado", ha dicho, porque cree que permitirá al independentismo ganar legitimidad a nivel catalán e internacional.

11.55. El candidato alternativo a Belarra pide abrir un proceso constituyente en Podemos para recuperar sus "orígenes". El candidato de 'Podemos Horizontal' a liderar el partido, Esteban Tettamanti, ha defendido abrir un nuevo proceso constituyente para volver a los orígenes de la formación y ha criticado la celebración express de la cuarta Asamblea Ciudadana, que revela a su juicio que la dirección trata como "niños" a las bases. Durante su presentación de su proyecto, Tettamanti ha lamentado que la candidatura que abandera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no haya respondido a su propuesta de bautizar este proceso asambleario con el nombre de Pablo Iglesias. Y es que para el también edil en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, es necesario el "reconocimiento de lo mucho que ha aportado Pablo", no solo al partido sino a la política. "Nadie se merece un aplauso como Pablo Iglesias... Compañero Pablo, te queremos y te reivindicamos", ha proclamado en una intervención que ha merecido aplausos por parte del auditorio.

Continuamos en este primer día de la #4AsambleaCiudadana, hoy hasta las 18h y mañana hasta las 13:30h.



➡️ No te olvides de votar en https://t.co/tHCuaVFlwq, ¡solo quedan 6h para cerrar las urnas! ️ pic.twitter.com/UQUwLH0bAt — PODEMOS (@PODEMOS) June 12, 2021

11.20. El crítico Fernando Barredo denuncia falta de democracia en Podemos durante la Asamblea Ciudadana. El candidato crítico a liderar Podemos, Fernando Barredo, ha denunciado que la cuarta Asamblea Ciudadana adolece de garantías democráticas y que supone una "cacicada" de la actual dirección, lo que ha motivado abucheos y gritos de 'fuera, fuera' de parte de los inscritos que han acudido al cierre presencial del proceso. El primero turno corresponde a la lista 'Nuevo Impulso' que encabeza Barredo, que ya se enfrentó al exlíder de Podemos Pablo Iglesias en Vistalegre III, y ha cargado contra la deriva del partido y se ha presentado como "defensor de la democracia interna". "Toda la gente que se ha ido, se ha ido porque aquí no hay democracia interna", ha apuntado Barredo para instar a "resetear" Podemos, al que ha calificado de la formación "más opaca de Europa". Estas críticas han motivado abucheos por diversas personas presentes en el evento, que han proferido silbidos y han coreado 'fuera, fuera' y 'así no', además de otras voces que le han tildado de "mentiroso".

10.30. Nueva noche de botellones en Barcelona: desalojadas 3.871 personas por formar aglomeraciones durante la madrugada de este sábado. La Guardia Urbana de Barcelona, en un operativo conjunto con los Mossos d'Esquadra, ha desalojado la madrugada de este sábado a un total de 3.871 personas por formar aglomeraciones en espacios públicos de la ciudad. Se han reunido en los puntos habituales donde han habido concentraciones masivas las últimas semanas, como el paseo del Born o las playas de la capital catalana, han informado fuentes municipales a Europa Press.

10.00. La pandemia de coronavirus supera el umbral de los 175 millones de casos en el mundo. La pandemia de coronavirus ha superado la barrera de los 175 millones de casos en todo el mundo tras confirmarse más de 325.000 durante el último día, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins. El centro ha indicado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han notificado 325.260 contagios y 7.711 muertos, lo que eleva los totales a 175.277.311 y 3.785.130, respectivamente.