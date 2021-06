Directo | Echenique desliza que dejará la política, a la que no llegó para hacer "carrera": "No tardaré en volver a mi profesión"

Publicada el 11/06/2021 a las 08:53 Actualizada el 11/06/2021 a las 08:56

La vacunación de 'La Roja' continúa ocupando titulares. La selección española de fútbol recibirá este viernes a partir de las 10 horas el suero de Janssen o Pfizer, en función de si han pasado o no el covid-19. "La finalidad de esta vacunación es facilitar que España pueda disputar la Eurocopa 2020 con plenas garantías de seguridad, además de permitir al equipo nacional competir en igualdad de condiciones con otras selecciones participantes que ya han sido inmunizadas", celebró la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.

Pero además la pandemia, los indultos a los presos del procés y la inminente manifestación de las derechas de este domingo en Colón (Madrid) marcan la actualidad de la jornada.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

08.40. Echenique desliza que dejará la política, a la que no llegó para hacer "carrera": "No tardaré en volver a mi profesión". El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha sugerido este viernes que no irá en las próximas listas de la formación morada y que no tardará "mucho en volver" a su profesión porque, como ha explicado, es un "defensor" de que no se debe estar "mucho tiempo en política". En una entrevista en Aragón Radio, recogida por Europa Press, Echenique ha señalado que no ha "pensado" lo suficiente "para tomar una decisión así", para la que "tendría que hablar" con sus compañeros. "No lo he pensado, pero sí le aporto mi visión general: no es bueno estar mucho tiempo", ha insistido. Así, y tras poner de ejemplo al exsecretario general del partido, Pablo Iglesias, Echenique ha dejado claro que en Podemos no vienen a la política "para hacer una carrera profesional". "Después de estar solamente siete años en política se ha ido a su casa. Yo creo que eso tiene que ser una seña de identidad en Podemos, también para mí. Y aunque no he tomado la decisión, estoy dando bastantes pistas", ha incidido.

08.00. 'La Roja' será vacunada este viernes a partir de las 10.00 horas. La selección española de fútbol se vacunará este viernes a partir de las 10 horas con la pauta completa, según ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado, dejando claro que está "agradecida y satisfecha ante la sensibilidad mostrada por el Gobierno de España" al haber accedido a su petición. "La RFEF, en colaboración con el Gobierno de España, procederá a vacunar a la Selección Nacional Absoluta. La finalidad de esta vacunación es facilitar que España pueda disputar la Eurocopa 2020 con plenas garantías de seguridad, además de permitir al equipo nacional competir en igualdad de condiciones con otras selecciones participantes que ya han sido inmunizadas", indicó el organismo.