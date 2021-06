Casado: "Le pedimos a Sánchez que no venda la unidad nacional por un puñado de votos"

Publicada el 13/06/2021 a las 12:59 Actualizada el 13/06/2021 a las 15:11

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este domingo "coherencia" y "dignidad" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras su rechazo en el pasado a conceder indultos por motivos "políticos" y le ha retado a "mirar a la cara" a los españoles y explicarles por qué quiere "vender" la unidad de España para mantenerse en el Palacio de la Moncloa. Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas delante de la sede del PP, en la madrileña calle Génova, acompañado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, entre otros, antes de asistir a la concentración en la Plaza de Colón contra los indultos, informa Europa Press.

Al arrancar su intervención, le han interrumpido al grito de Pablo Casado, nos has abandonado, un mensaje al que las decenas de simpatizantes y afiliados del PP congrados en la calle Génova han respondido con aplausos y coreando presidente, presidente.

Casado ha recordado que el propio Sánchez dijo que no podía haber indultos por "causas políticas" y que "no se podía ir contra los tribunales sentenciadores", por lo que ha pedido "coherencia y dignidad", "respetando la unidad nacional y la Constitución que ha prometido defender".

Tras recordar que "nunca la concordia y la convivencia se ha hecho contra la ley", ha solicitado al jefe del Ejecutivo que "no venda la soberanía nacional, la unidad nacional y la igualdad de los españoles por un puñado de votos y seguir en la Moncloa unos meses más". "Pedimos que mire a la cara a los españoles y les explique por qué les quiere robar una parte de su nación y por qué quiere que algunos españoles tengan distintos derechos y obligaciones que otros y por qué negocia en una cárcel con unos delincuentes aquello que todos votamos hace 40 años en una Transición ejemplar", ha resaltado.

Ayuso: "¿Qué va a hacer el rey a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?"

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Pedro Sánchez, de querer hacer a Felipe VI "cómplice", con su firma, de los indultos a los líderes del procés. Además, ha afirmado que con la presencia del PP en la concentración de Unión 78 no reivindican la "foto de Colón" sino la "foto de la dignidad".

Ayuso también ha emplazado al Ejecutivo a aclarar si va a hacer firmar al monarca esos indultos a los líderes del procés. El artículo 62 de la Constitución señala que corresponde al rey, entre otras funciones, "sancionar y promulgar las leyes" y "ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales". En realidad es una atribución formal porque la concesión del indulto se aprueba en Consejo de Ministros. "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?", se ha preguntado la presidenta madrileña, que ha exigido además a Pedro Sánchez a explicar a los ciudadanos qué pasos tiene previsto dar con los independentistas.

La presidenta regional, que ha sido aclamada por decenas de simpatizantes y afiliados de su partido que se han congregado en la sede del PP, ha afirmado que reivindican con su asistencia a esa protesta "no la foto de Colón" -en alusión a la manifestación de 2019 que reunió también a PP, Cs y Vox- sino "la foto de la dignidad". "La foto con la que queremos mostrar nuestro absoluto rechazo por lo que está sucediendo en España y que es gravísimo. Pretenden robarle la soberanía al pueblo español y de manera unilateral e ilegal trocear una parte de España, como es Cataluña", ha enfatizado. Además, Ayuso ha afirmado que el presidente del Gobierno "ha pasado de ser simplemente un inspector a ser un cómplice de lo que está sucediendo".

Ayuso también ha señalado que el presidente del Gobierno debe aclarar "qué mas van a hacer" y si optará por "la vía escocesa y la independencia de Cataluña". A su entender, debe decir "cuál es su siguiente plan" para "mantenerse en La Moncloa".

Almeida avisa a Sánchez: "los españoles no le van a indultar"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a Sánchez, que "tome nota" de la protesta convocada por Unión 78 en la madrileña Plaza de Colón contra la concesión de indultos a los líderes del procés porque los españoles, ha recalcado, "no le van indultar a él".

Almeida ha dado la "bienvenida" a todos los ciudadanos que han decidido acudir a Colón a participar en esta protesta "en defensa del Estado de Derecho y de la convivencia de la Constitución de 1978", que, según ha dicho, es lo que se defiende este domingo. "Aquí se defiende hoy los valores que nos unen a todos, los valores que nos hicieron grandes y los valores que permitieron la reconciliación y que nos han dado los mejores 40 años de nuestra historia contemporánea frente a todos aquellos que, en vez de pensar en los demás, piensan únicamente al coste que sea para España en el Palacio de la Moncloa", ha resaltado.

Abascal pide unidad "por encima de siglas políticas"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido unidad "por encima de siglas políticas" en la manifestación para protestar contra los indultos a los líderes del procés. "Sánchez es capaz de hacer mucho daño, es importante que todos los españoles, por encima de siglas políticas, estemos juntos en esta Plaza de Colón a la que volvemos una vez más sin miedo y sin vergüenza a ningún tipo de foto", ha sentenciado Abascal.

El líder de Vox ha advertido de que el Gobierno "está dispuesto a pisotear al Tribunal Supremo y a la Constitución". Asimismo, ha asegurado que la foto de la vergüenza "es la del Gobierno sostenido en el poder gracias a todos los enemigos de España y de las libertades". "El comunismo, el separatismos golpista y los terroristas, esa es la foto que más pronto que tarde expulsará al presidente del Gobierno del poder", ha apostillado.

Para el presidente de Vox, los indultos "son una traición a todos los catalanes que padecieron el golpe separatista y abandonados a merced del separatismo, un acto de traición a todos los españoles respetuosos con la legalidad y con la Constitución que tienen que soportar cómo los políticos que han cometido el peor acto de corrupción de la democracia española, el golpe separatista de 2017, van a ser puestos en libertad por una decisión arbitraria, ilegítima del Gobierno de España".

Arrimadas exige a Sánchez que cumpla lo que dijo en campaña

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido al presidente del Gobierno que no les perdone sus penas y que las cumplen íntegramente, como defendió en la campaña electoral en 2019. Arrimadas ha declarado ante los periodistas que este domingo se han congregado ciudadanos "de muchas ideologías diferentes" para pedir "democracia y justicia". "Que no se indulte a los golpistas en nuestro nombre, en nombre de los catalanes constitucionalistas", ha subrayado.

En su opinión, "la foto que realmente se tiene que buscar" en Colón no es la suya junto a los líderes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal, sino "la de Sánchez con los golpistas". "No se puede ir a la campaña electoral mintiendo para ganar votos y, ahora, indultar a estos señores para ganar tiempo en Moncloa", ha señalado, añadiendo que si antes el PSOE descartaba indultar a los presos del procés, es "porque sabe que la sociedad española no es favorable a hacer como si no hubiera pasado nada en Cataluña".