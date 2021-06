Directo | Casado: "Le pedimos a Sánchez que no venda la soberanía popular por un puñado de votos"

Publicada el 13/06/2021 a las 09:00 Actualizada el 13/06/2021 a las 12:27

Domingo intenso en la agenda política. La mañana estará marcada por la manifestación en la plaza de Colón contra los indultos a los líderes del procés. Asimismo, las primarias en el PSOE andaluz elegirán al próximo candidato para la Junta entre Susana Díaz, Juan Espadas -que parten como favoritos- y Luis Ángel Hierro. Y la Asamblea Ciudadana de Podemos dará a conocer al relevo a Pablo Iglesias: cerca de 53.500 inscritos han emitido su voto, el 38,5% del censo fijado para estas primarias.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:

12.25. "Aforo completo" en la plaza de Colón en la manifestación contra los indultos a los líderes del 'procés'. La Plaza de Colón está en aforo completo debido a la multitudinaria concentración en contra de la concesión de indultos a los condenados por el procés. La concentración, convocada por la plataforma Unión 78, estaba previsto que comenzara a las 12.00 horas, pero finalmente se ha retrasado media hora debido a dificultades técnicas. Debido a la multitud de gente que se ha acercado a Colón, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el líder de la formación naranja en Cataluña, Carlos Carrizosa, están teniendo dificultades para acceder a la plaza madrileña. A la concentración también han acudido, entre otros, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

12.15. Calvo asegura que "los indultos están cerca" y acusa a la oposición de dar "una batalla irracional". La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que los indultos para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O "están cerca", y ha añadido que entiende que parte de la ciudadanía sea reticente a esta medida "cuando la oposición conservadora lanza una batalla irracional". "El PP debe asumir su parte de responsabilidad y decidir qué va a aportar. ¿Solo volver a Colón con los herederos del franquismo?", ha criticado Calvo en una entrevista para La Vanguardia publicada este domingo y recogida por Europa Press, en referencia a la manifestación convocada este domingo en Madrid en contra de los indultos.

ENTREVISTA | Carmen Calvo (@carmencalvo_): "Los indultos están cerca y pido al PP que no se enfrente a Catalunya".https://t.co/8YfoDWw4r0 por @EnricJuliana y @merinooooo June 13, 2021

12.00. La lectura del manifiesto en Colón se retrasa hasta las 12.30 por "problemas técnicos". La concentración que ha convocado Unión 78, integrada por personas como Rosa Díaz, María San Gil o Fernando Savater, y que estaba previsto que arrancará oficialmente a las 12 horas, arrancará finalmente con media hora de retraso por "problemas técnicos".

11.50. Arrimadas: "Estamos aquí para que Sánchez cumpla su promesa de no indultar a los golpistas". Inés Arrimadas junto a Edmundo Bal ha acudido a la manifestación en la plaza de Colón contra los indultos. "Queremos justicia y democracia. Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que no iba a indultar a los golpistas. Estamos aquí para que cumpla su promesa. Mintió en campaña electoral", ha asegurado la presidenta de Ciudadanos.

Inés Arrimadas (Ciudadanos): "Lo que nos une hoy es la democracia, la justicia, el sentido común y el exigir a Pedro Sánchez que cumpla con lo que dijo en la campaña electoral"https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/8WXLURBUKk — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 13, 2021

11.45. Casado: "Le pedimos a Sánchez que no venda la soberanía popular por un puñado de votos". Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han hecho declaraciones a los medios desde la sede del PP en la calle Génova, a escasos metros de la plaza de Colón, antes de acudir a la manifestación contra los indultos. "Le pedimos a Sánchez coherencia y que respete la Constitución. Que no venda la soberanía por un puñado de votos. Con libertad y sin ira, España sí e indultos no", ha asegurado Casado. Al arrancar su intervención, le han interrumpido al grito de "Pablo Casado, nos has abandonado", un mensaje al que las decenas de simpatizantes y afiliados del PP han respondido con aplausos y coreando "presidente, presidente".

Pablo Casado (PP): "Pedimos [a Pedro Sánchez] que respete la unidad nacional, la Constitución, que defienda la igualdad de todos los españoles. Nunca en democracia se ha ido contra las decisiones de una justicia democrática y libre"https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/6mtR91pjdk — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 13, 2021

11.35. Abascal: "Volvemos a Colón sin vergüenza y sin miedo a ningún tipo de foto". Los líderes de Vox ya han llegado a la plaza de Colón para acudir a la manifestación contra los indultos a los líderes del procès. De uno en uno, han sido recibidos entre aplausos y con gritos de "Viva España". Santiago Abascal, que ha sido recibido con gritos de "presidente presidente", ha asegurado a los medios que vuelven a Colón "sin vergüeza y sin miedo a ningún tipo de foto". "Sánchez es capaz de hacer mucho daño, es importante que todos los españoles, por encima de siglas políticas, estemos juntos en esta plaza de Colón", ha sentenciado el líder de la formación de ultraderecha.

Santiago Abascal (Vox) a su llegada a la Plaza de Colón, en Madrid: "Pedro Sánchez aguantará un tiempo en el poder [...] Pero es capaz de hacer mucho daño. Es muy importante que todos los españoles estemos juntos en esta plaza"https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/VDkEPfCkSv — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 13, 2021

11.20. Unas 2.000 personas se congregan ya en Colón para protestar contra los indultos a los líderes del 'procés'. Unas 2.000 personas están congregadas desde las 11.00 horas en la madrileña Plaza de Colón para participar en la concentración que ha convocado este mediodía la plataforma Unión 78 para protestar contra la concesión de indultos a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional. Algunos de los asistentes, muchos con banderas de España, portan pancartas con lemas como 'No a los indultos' o 'Indultos=Insulto'. La concentración que ha convocado Unión 78, integrada por personas como Rosa Díaz, María San Gil o Fernando Savater, arrancará oficialmente a las 12.00 horas e incluirá la lectura de un manifiesto.

11.00. Las bases de Podemos ovacionan a Iglesias en el cierre de la Asamblea con aplausos y cánticos de 'Sí se puede'. Los militantes de Podemos que han acudido este domingo al cierre de la cuarta Asamblea Ciudadana han ovacionado al ex secretario general Pablo Iglesias con un prolongado aplauso y cánticos de 'Sí se puede'. En el último día del proceso asambleario, la organización ha emitido un vídeo con diversas intervenciones de Iglesias durante su trayectoria política, desde la irrupción de la formación hasta la llegada de Unidas Podemos al Gobierno tras el acuerdo con el PSOE, así como su paso por la Vicepresidencia segunda y su marcha para ser candidato en las elecciones madrileñas. Entre esos fragmentos, se ha incluido la despedida que brindó Iglesias en el Congreso de los Diputados, cuando dedicó un recuerdo para aquella generación de españoles que se "jugaron la vida" para devolver a España la "democracia arrebata" durante el franquismo. "Porque fueron somos, porque somos serán", desgranó en su última intervención parlamentaria.

¡Comenzamos el segundo día de #4AsambleaCiudadana con más actuaciones y más ponencias e intervenciones de invitadas e invitados!https://t.co/EdMqCiUBWV — PODEMOS (@PODEMOS) June 13, 2021

10.45. Nueva noche de botellones en Barcelona: desalojadas 5.156 personas por formar aglomeraciones en Barcelona la madrugada de este domingo. La Guardia Urbana de Barcelona, en un operativo conjunto con los Mossos d'Esquadra, ha desalojado la madrugada de este domingo a un total de 5.156 personas por formar aglomeraciones en espacios públicos de la ciudad. Se han reunido en los puntos habituales donde han habido concentraciones masivas las últimas semanas, como el paseo del Born o las playas de la capital catalana, han informado fuentes municipales a Europa Press. Esta semana se ha cumplido un mes del fin del toque de queda en Cataluña tras levantarse, el 9 de mayo, el estado de alarma en España decretado para frenar los contagios de Covid-19, una medida que estaba vigente desde octubre de 2020.

10.40. Illa entiende las reticencias hacia los indultos pero pide "confianza en la decisión". El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha asegurado este sábado que entiende que genere reticencia el hecho de que los presos del 1-O reciban el indulto pero ha pedido "confianza en la decisión". En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha defendido que los indultos "ayudarán a abrir una nueva etapa y un proceso de diálogo en Cataluña", que asegura lleva una década sin avanzar desde el punto de vista del refuerzo institucional y la cohesión social. Ha detallado que la llegada de los indultos está sujeta a motivos técnicos que dependen del Ministerio de Justicia del Gobierno, y que confía en que se otorguen en cuestión de semanas: "No tiene sentido alargar esta decisión mucho más".

@salvadorilla al @vialliure:



Estic a favor dels indults perquè ajudaran a obrir un temps nou a Catalunya després de 10 anys en què Catalunya no ha progressat.#PSC/❤️ pic.twitter.com/ZG9u5rtNpm — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) June 13, 2021

10.15. Borràs afirma que los indultos podrían llegar esta próxima semana. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha afirmado que los indultos para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O podrían llegar esta próxima semana, aunque de todos modos considera que "llegan tarde". En una entrevista a TV3 el sábado por la noche recogida por Europa Press, ha defendido que ni Junts ni el secretario general del partido, Jordi Sànchez, renuncia a la unilateralidad como vía posible para alcanzar la independencia, después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, afirmara la semana pasada en una carta que esa vía no es viable ni deseable.

10.00. Casado recuerda que Sánchez pidió "acabar con los indultos políticos": "Aún puedes recuperar la coherencia". El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que había que "acabar con los indultos" y que sentía "vergüenza" y pedía "perdón" a la ciudadanía por los del PSOE. El líder popular ha recordado en una publicación en su cuenta de Twitter una entrevista de Risto Mejide a Sánchez en Cuatro, en la que el actual presidente del Ejecutivo pedía "acabar con los indultos políticos". "Sánchez aún puedes recuperar esa vergüenza y la coherencia rechazando los indultos a los presos por sedición. Nos vemos en Colón a las 12 horas", ha señalado Casado.

“Hay que acabar con los indultos políticos. Siento vergüenza y pido perdón a la ciudadanía por los del PSOE”.@sanchezcastejon, aún puedes recuperar esa vergüenza y la coherencia rechazando los indultos a los presos por sedición.



Nos vemos en Colón a las 12h. #13JIndultosNO pic.twitter.com/juORbboWZU — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) June 13, 2021

09.30. PP, Vox y Cs vuelven a Colón para decir "no" a los indultos de Sánchez. Los presidentes de PP, Vox y Ciudadanos, Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente, acudirán este domingo a la concentración de la Plaza de Colón de Madrid en contra de la concesión de indultos a los condenados por el procés que ha convocado a las 12.00 horas la plataforma Unión 78. Sin embargo, rehuirán una foto conjunta como la que los líderes de esas formaciones protagonizaron en una manifestación similar en febrero de 2019. Unión 78, una plataforma "cívica y política" que se presentó públicamente hace un año y que integran personas como Rosa Díaz, María San Gil o Fernando Savater, ha llamado a movilizarse para visualizar el rechazo de la ciudadanía a que el Gobierno otorgue esta medida de gracia "en contra de los criterios del Tribunal Supremo". El acto incluirá la lectura de un manifiesto en Colón, pero los organizadores aún no han desvelado quién será la persona encargada de su lectura.

09.15. El PSOE andaluz vota este domingo para elegir candidato con Susana Díaz y Juan Espadas favoritos y con la duda de una segunda vuelta. La militancia del PSOE-A está convocada este domingo, 13 de junio, para participar en las elecciones primarias que la federación socialista andaluza ha convocado para elegir entre Susana Díaz, Juan Espadas -que parten como favoritos- y Luis Ángel Hierro a su próximo candidato a la Junta en las siguientes elecciones andaluzas, previstas inicialmente para finales del año 2022. Si ninguno de ellos cosecha más del 50% de los votos, habrá segunda vuelta el 20 de junio.

09.00. La selección de fútbol de Venezuela registra 13 positivos por coronavirus a un día de la Copa América. La selección de fútbol de Venezuela tiene confirmados 13 casos de coronavirus entre jugadores y cuerpo técnico, según hizo oficial este sábado la Conmebol, a un día de su debut programado contra Brasil en la Copa América. Después de su llegada a Brasilia para jugar con la anfitriona el domingo en el primer día del torneo sudamericano, los test a los que se sometió la selección dieron como resultado 13 contagios. Los afectados se encuentran aislados siguiendo el protocolo sanitario de las autoridades brasileñas mientras que la Confederación Sudamericana de Fútbol añadió que "los partidos se llevarán a cabo según lo programado".