José María Maravall: "Apoyar los indultos es técnicamente lo más constitucional, hay que encajar a Cataluña en España"

Publicada el 14/06/2021 a las 06:00

José María Maravall (Madrid, 1942) es un histórico del PSOE. De los que no hacen ruido. Sociólogo de profesión y ministro de Educación durante los gobiernos de Felipe González, es una de las voces que está apoyando públicamente a Pedro Sánchez tras decidir indultar a los líderes independentistas. Estos días presenta su último libro, La democracia y la izquierda (Galaxia Gutenberg).

Pregunta. ‘La democracia y la izquierda’ se llama su libro. Ayuso lo hubiera titulado “La democracia o la izquierda”.

Respuesta: Ayuso repite eslóganes de un conocido asesor y con él no tengo nada en común. Hay quien dijo que la socialdemocracia era la profundización de la democracia.

P: En el libro usted plantea, entre otras cosas, la utilidad de las etiquetas “derecha” e “izquierda”. ¿A usted le siguen valiendo?

R: Siguen existiendo tanto en lo que respecta a la igualdad como a la libertad. Para mí existe un contraste muy grande entre Ayuso o Errejón o entre Almeida y Carmena. En el libro exploro esas diferencias y reflexiono sobre la democracia representativa frente a formas de democracia directa.

P: También habla de los populismos. ¿A cuál tiene identificado en España?

R: A Vox. En el libro comparo el voto de Vox con el de otros partidos populistas europeos. Se parece muchísimo, pero en España el atractivo electoral de la extrema derecha es aún inferior al de algunos países europeos.

P: ¿Cómo asiste al debate político sobre la concesión del indulto a los líderes independentistas?

R: Apoyándolo. Es la posición técnicamente más constitucional. Hay que llegar a algún acuerdo para encajar a Cataluña en el resto de España.

P: ¿Tiene el convencimiento de que este paso desencadenará una solución política duradera?

R: Yo espero que sea un paso. El conflicto lo arrastramos desde 1714. Yo soy muy español pero entiendo que España es un país compuesto por una pluralidad de pueblos, unos con una identidad más fuerte que otros.

P: ¿Los indultos tendrán un efecto social antes que político?

R: Eso espero. Si los indultados volvieran a incurrir en los mismos delitos los tribunales les volverían a meter en la cárcel, pero puede ser el inicio de un diálogo.

P: ¿Qué le pareció la carta de Junqueras?

R: Yo espero que los líderes independentistas reflexionen cuidadosamente sobre qué futuro tienen, porque no tienen ningún futuro. Ningún futuro.

P: ¿Usted contempla en algún momento un referéndum pactado? ¿Qué solución política visualiza?

R: No contemplo un referéndum porque es inconstitucional. La solución debe pasar por un pacto entre el gobierno catalán y el español para adoptar medidas que ayuden al acomodo de Cataluña. Se pueden adoptar mecanismos de comunicación bilaterales entre dirigentes.

P: ¿La decisión le puede costar el Gobierno a Pedro Sánchez?

R: Sí.

P: Lo dice muy rotundo.

R: Podría suceder, ojalá no sea así. Pero Pedro Sánchez no se agarra al cargo, es valiente. No es lo más popular del mundo adoptar esa decisión pero tampoco sacar a Franco del Valle de los Caídos, la ley Celáa, el ingreso mínimo o la eutanasia y lo ha hecho. Es valiente.

P: ¿Qué le parece la reacción de la oposición ante los indultos?

R: Incomprensible. No sé qué alternativa proponen que no sea la represión pura y dura. Pero no me sorprende.

P: ¿Le sorprende más la reacción de antiguos compañeros suyos como Felipe González o Alfonso Guerra?

R: Sánchez encabeza una cosa inédita que es un gobierno de coalición. Eso puede hacer difícil entender algunas de sus decisiones. No comparto sus críticas, pero cada cual es libre.

P: ¿Lo considera una deslealtad?

R: No, porque ellos creen que están defendiendo algo que es bueno para el PSOE.

P: ¿Usted cree que no son conscientes de que se han convertido en estandartes de la derecha política y mediática para atacar a su propio partido?

R: Eso se lo tendría que preguntar a ellos.

P: ¿Echa de menos más actitudes como las de Zapatero, que en un momento complicado para el PSOE y para Pedro Sánchez intenta ayudar a explicar una decisión complicada?

R: Y no se olvide de Almunia. Y conmigo ya somos tres.

P: ¿También entiende que haya tensiones respecto a los indultos en el actual PSOE? Hay líderes regionales a los que les está costando mucho afrontar esta decisión…

R: Así es, pero mientras los votantes les sigan votando...Yo espero que no influyan en los votantes que votan al PSOE en las generales. Yo mismo he recibido críticas de algún barón.

P: En cuanto al panorama general de la izquierda, ¿cómo valora la salida de la política de Pablo Iglesias? ¿Cómo cree que le puede sentar al Gobierno y a la política?

R: Tal vez bien, y tal vez a él también. Conozco bien a Iglesias, fue estudiante mío.

P: ¿Buen estudiante?

R: Muy buen estudiante. Le ofrecí dirigir su tesis pero él eligió a otro profesor. También fui profesor de Íñigo Errejón.

P: ¿Con cuál se queda?

R: Como alumno, con Iglesias. Como político, con Errejón.

P: ¿Y qué papel le gustaría que desempeñase su 'favorito', Íñigo Errejón, en el futuro?

R: Es muy joven y muy capaz, pero no estoy nada seguro de que vaya a acabar siendo un dirigente del PSOE. Eso depende de él.

P: ¿Pero contempla esa posibilidad?

R: Ojalá, pero no depende de mí.