Podemos confirma a Belarra como sucesora de Iglesias con un 88% de apoyo y afronta un nuevo tiempo de "liderazgos colectivos"

Publicada el 14/06/2021 a las 06:00

Justo 40 días después de su dimisión, Pablo Iglesias ya es oficialmente historia de Podemos. La cuarta Asamblea Ciudadana de los morados ha elegido este domingo a Ione Belarra como secretaria general con el 88,69% de los votos válidos emitidos. En total, han participado 53.443 inscritos de los 138.847 con derecho a voto, algo menos del 40%. Es el dato más bajo de participación de los cuatro congresos estatales en la historia de Podemos, aunque la cifra es parecida al del año 2.020, cuando se reeligió a Iglesias de manera telemática por las restricciones de la pandemia. La composición del próximo Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano entre asambleas, tendrá representación exclusiva del equipo que se presentaba con Belarra.

Los resultados han confirmado que se trataba de un proceso sin margen para la sorpresa y le han dado oficialidad a la decisión tomada por la dirección del partido la misma noche de la dimisión de Iglesias y adelantada en exclusiva por infoLibre: la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ejercerá desde ahora el liderazgo orgánico de Podemos. Esos 40 días parecen un tiempo récord para poder dar carpetazo a una empresa de la magnitud de suceder a Pablo Iglesias, pero la apuesta desde el primer momento fue actuar rápido para evitar largos tiempos de incertidumbre en un espacio político obligado a reinventarse tras el adiós de su histórico líder.

Todo el mundo tiene claro, eso sí, que lo que resuelve esta Asamblea es la reordenación interna del partido y su estructura orgánica. Otra cosa será, claro, la política, donde todas las incógnitas permanecen abiertas en el espacio electoral a la izquierda del PSOE a la espera de la decisión de Yolanda Díaz. ¿Será la candidata? ¿Será ella quien acabe ejerciendo el liderazgo de todo el espacio de Unidas Podemos? La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, de momento, guarda silencio.

La ausencia de Pablo Iglesias

Las ausencias más destacadas de la cita de Podemos han sido precisamente la de la propia Yolanda Díaz (de viaje de trabajo en Luxemburgo) y, sobre todo, la de Pablo Iglesias. El partido confirmó que la decisión de Iglesias obedece a un intento de no eclipsar a la protagonista de la jornada, la nueva secretaria general. Aunque no han faltado las menciones hacia el exlíder morado.

En cuanto se conocieron los resultados, Belarra tomó la palabra para dar las gracias a Iglesias. “Quiero dedicar unas palabras de cariño a un militante que nos enseñó que sí se podía sin renunciar a nada. Y a no olvidar ni quiénes somos ni qué intereses representamos en el Gobierno. Gracias Pablo Iglesias, gracias por enseñarnos que un militante tiene que estar siempre donde es más útil. Gracias por lo que has hecho por este espacio político y por este país. Aunque les moleste, aquí seguimos y esta siempre siempre será tu casa”. Belarra consiguió arrancar con esta alusión la mayor ovación de la jornada.

La nueva secretaria general admitió que “es una obviedad que sin Pablo Iglesias Podemos no existiría”, pero aseguró asumir su mandato convencida de que “este proyecto es muy fuerte y tiene mucho camino por recorrer. Tenemos que seguir cambiando la historia de España”. Al madrileño recinto ferial Paco de Lucía, en Alcorcón, sí acudieron otras personalidades políticas como el líder de IU, Alberto Garzón, o representantes de formaciones como PNV, ERC, Bildu o Compromís.

Mensajes al PP

Durante su primera intervención como secretaria general, Belarra no se olvidó del PP y de la manifestación de Colón junto a la extrema derecha como protesta a los indultos de los líderes independentistas: “Hoy se está pruduciendo una foto en blanco y negro en la plaza de Colón. El odio y el enfrentamiento es la única manera que entienden de hacer política. España no se merece esta oposición”, denunció Belarra antes de aludir a la corrupción del Partido Popular: “Señor Casado, es imposible que usted tape su corrupción con la bandera de Colón porque todo el mundo se acuerda de que usted es presidente del PP gracias a los votos de Cospedal”.

El futuro de Podemos

Sobre el nuevo papel de la formación morada tras la salida de Pablo Iglesias, la secretaria general de Podemos anunció un partido “que a partir de ahora tiene que crecer con liderazgos corales y más feministas”. El reto que se autoimpone desde su nuevo puesto no es menor: “Podemos no nació para gobernar en minoría. Tenemos que ser la principal fuerza de este país. No nos conformamos, hay que ganar las elecciones”, aseguró.

Para lo que queda de legislatura, Belarra también lanzó mensajes a su socio de Gobierno, como el de que Unidas Podemos va a “seguir haciendo maravillas con 35 diputados y 5 ministros. Quedan muchas cosas por hacer como la ley de vivienda o la ley del ‘sí es sí’”. La líder de Podemos pidió a la militancia presente en Alcorcón, unas 1.500 personas según la organización, reforzar su compromiso con el “principal proyecto de cambio de este país. Porque los cambios serán proporcionales a la fuerza que tengamos. Cambios como una empresa pública de electricidad que plante cara a los oligopolios y consiga por fin bajar la factura de la luz”, dijo al hilo de las críticas de muchos ciudadanos a la nueva tarifa eléctrica anunciada por el Gobierno.

Belarra agradeció a los inscritos el resultado y el esfuerzo porque “militar en Podemos es también aguantar los insultos y el desprecio” y reconoció: “nadie nos dijo que fuera a ser fácil, pero tampoco nadie nos dijo que fuera a ser tan difícil hacer política”.