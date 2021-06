Directo | Ferraz celebra la victoria de Espadas frente a Susana Díaz y el "tiempo nuevo" que se abre en el PSOE de Andalucía

Publicada el 14/06/2021 a las 08:06 Actualizada el 14/06/2021 a las 09:07

Arranca el lunes de resaca de un fin de semana intenso en el terreno político. Este domingo tuvo lugar la Asamblea Ciudadana de Podemos —de la que salió elegida Ione Belarra como nueva secretaria general—, las primarias en el PSOE andaluz —en las que Juan Espadas venció a Susana Díaz— y la manifestación en la madrileña plaza de Colón contra los indultos a los presos del procés. Todo esto, además de la pandemia, marcará de nuevo la jornada.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la jornada de este lunes:

09.02. Asens dice que Colón "fue un fracaso" y que el rey debe firmar los indultos: Si no lo hace, "debería abdicar". El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado este lunes que la manifestación de la madrileña Plaza de Colón "fue un fracaso" y ha recordado que Felipe VI "no puede no firmar" los posibles indultos a los líderes del procés, porque se estaría saltando la Constitución. Asens se ha expresado así en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntase si el monarca iba a firmar los indultos. "El peor enemigo del rey es la propia derecha, es evidente que estamos en una monarquía parlamentaria", ha recordado el dirigente 'morado'. En esta línea, Asens ha aseverado que Ayuso "ha puesto al rey en una posición muy difícil", porque "si firma" se convertirá en un "cómplice para muchos ultras". "Pero si no firma se saltará la Constitución y debería abdicar, porque sería la mayor ilegalidad constitucional que se habría cometido", ha añadido.

08.09. Sánchez se reunirá por primera vez con Biden este lunes aprovechando la cumbre de la OTAN. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo mandatario estadounidense, Joe Biden, se reunirán el próximo lunes aprovechando la asistencia de ambos a la cumbre de la OTAN en Bruselas, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, sin que por ahora haya confirmación de la Casa Blanca. Según estas fuentes, el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, habló por teléfono con su homologo estadounidense, Ron Klain, y ambos cerraron el encuentro entre los dos líderes para que puedan conocerse. Además, las fuentes resaltan que dicho contacto es "importante" también porque cabe la posibilidad de que España sea el país anfitrión de la cumbre de la OTAN en 2022. Fuentes de la Alianza Atlántica han precisado a Europa Press que "en estos momentos no hay una decisión tomada sobre la fecha o el lugar de futuras cumbres".

08.00. Ferraz celebra la victoria de Espadas frente a Susana Díaz y el "tiempo nuevo" que se abre en el PSOE de Andalucía. La cúpula del PSOE respira tranquila y satisfecha este domingo tras la holgada victoria del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en las primarias del partido en Andalucía para elegir su próximo candidato a la Junta, en las que se ha impuesto con el 55% de los votos a la actual líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, que ha cosechado el 38% de los apoyos. Aunque desde la Ejecutiva Federal han tratado de alejarse públicamente de este proceso interno, para no condicionarlo, su apuesta por el candidato Espadas era clara, al entender que es el revulsivo y el cambio que, a su juicio, el partido necesita en Andalucía para volver a plantarle cara al PP en las próximas autonómicas, tras perder Díaz la Junta en 2018. Además, la victoria de Espadas supone un importante respaldo para el liderazgo del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un momento en el que los indultos parciales que previsiblemente concederá a los independentistas condenados por el procés han generado una fuerte contestación en la oposición y en las calles, y también malestar en algunas federaciones socialistas.

07.50. Calvo felicita a Espadas y apuesta por trabajar desde la unidad para "avanzar hacia un gran futuro" para Andalucía. La vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha felicitado al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, tras su victoria en las primarias socialistas a la Presidencia de la Junta y también ha agradecido a la militancia socialista su participación "en unas primarias ejemplares". "Se abre un tiempo nuevo en el que trabajaremos desde la unidad para avanzar hacia un gran futuro para Andalucía", ha asegurado.