Publicada el 15/06/2021 a las 10:05 Actualizada el 15/06/2021 a las 11:23

La brevedad del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcan la jornada de este martes, cuando se celebrará un nuevo Consejo de Ministros que, previsiblemente, aprobará la nueva ley de Formación Profesional. Los indultos, la otra cuestión que protagoniza la mayoría de los titulares de los últimos días, tendrán que esperar, aunque el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ya dijo este lunes que se prevé su aprobación antes del 1 de agosto.

La pandemia y las nuevas medidas adoptadas por las comunidades también marcarán este martes, un día después de que el Ministerio de Sanidad registrara 8.167 nuevos contagios, de los 746 fueron diagnosticados desde el domingo. La incidencia actual, por tanto, se sitúa en 104,56 casos por cada 100.000 habitantes.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes:

11.22. Pere Aragonès no descarta asistir el miércoles a la cena con el rey en Barcelona. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha descartado asistir este miércoles a la cena de la Reunión Anual del Círculo de Economía, que se celebra esta semana en el Hotel W de Barcelona, a la que acudirá el rey. Lo ha dicho en una entrevista de Reuters recogida por Europa Press, después de que en los últimos años los representantes de la Generalitat hayan evitado coincidir en actos con el monarca por su posición tras el 1-O.

11.19. El PP afea en Madrid que se "malinterprete" a Ayuso y acusa a Sánchez de "enfrentar" a España. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha afirmado este martes que "ya está bien que se malinterpreten" las palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aseverando que "el responsable de conceder los indultos" a los presos del procés y "humillar al Estado de Derecho es el presidente de la nación, Pedro Sánchez, y su gobierno". Así lo ha destacado el responsable de Justicia e Interior del PP en un desayuno informativo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, donde ha afeado las críticas a Ayuso por su referencia al rey Felipe VI en la manifestación del pasado domingo en la plaza de Colón. "El responsable de conceder indultos que humillan al Estado de Derecho y al pueblo español es el presidente Sánchez. No lo perdamos de vista. Es este Gobierno sin vergüenza alguna. Es un gobierno que humilla al pueblo español y pone en cuestión la Constitución", ha reseñado.

10.59. García Egea dice que el "papel del rey es indiscutible" y asegura que Ayuso ya ha "explicado" sus palabras. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha insistido este martes en que el "papel del rey es indiscutible" y ha asegurado que la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha "explicado" sus palabras acerca del monarca. En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' se ha referido a las explicaciones ofrecidas este mismo martes por Ayuso, que ha sostenido que el presidente del PP, Pablo Casado, coincide con ella en que el Gobierno y los independentistas buscan ponerle "una trampa" al rey haciéndole firmar los indultos. Así, y después de que la presidenta autonómica haya asegurado que no ha "rectificado absolutamente en nada" sus declaraciones iniciales, García Egea ha zanjado la polémica asegurando que los indultos son, "objetivamente", un tema "malo para España".

10.34. Almeida califica de "drama de verdad" el encuentro "de 29 segundos" entre Sánchez y Biden. El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este martes de "drama de verdad" el encuentro de "29 segundos" entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. "Esa reunión que habían publicitado todo un fin de semana duró 29 segundos", ha trasladado el primer edil durante su intervención en el desayuno informativo que ha ofrecido en el Hotel Ritz de la capital con motivo de sus dos años en la Alcaldía de Madrid.

Los indultos son un acto de concordia, y esto es una reunión al más alto nivel. pic.twitter.com/M9qtiws6Uq — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) June 14, 2021

10.33. Vara afirma que él "probablemente" dimitiría si fuese Susana Díaz aunque "es una decisión que tiene que tomar ella". El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que si él se encontrase en la situación actual de Susana Díaz —tras su derrota en las primarias del PSOE andaluz en favor de Juan Espadas— "probablemente" dimitiría de su cargo al frente de dicha formación, aunque ha subrayado en todo caso que "es una decisión que tiene que tomar ella". En este punto, ha considerado también que Susana Díaz "no debería alargarse mucho en el tiempo" en su decisión. "Lo que sí creo es que no debería alargarse mucho en el tiempo", ha defendido tras reconocer que Juan Espadas "ha ganado" las primarias del PSOE en Andalucía y que, a partir de ahí, la de su futuro al frente de dicho partido "es una decisión que tiene que tomar ella (Susana Díaz)". Con ello, preguntado sobre la trascendencia orgánica de la derrota de Susana Díaz en favor de Juan Espadas y si cree que la primera debe dimitir al frente de la formación en dicha comunidad o ha de ser cesada, Vara ha indicado que ve "con absoluta normalidad lo que ha ocurrido", ya que se han celebrado unas primarias "porque se pensaba que podía haber un adelanto de elecciones en Andalucía y ha habido unas primarias para elegir el candidato y el compañero Juan ha ganado esas primarias".

10.28. El PP ironiza y dice que el "encuentro con Delcy fue casual y los 30 segundos con Biden una cumbre al más alto nivel". El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha ironizado este martes sobre el breve encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de los EEUU, Joe Biden, "30 segundos" que el Ejecutivo vendió como "una cumbre al más alto nivel". "Es una sorpresa que el encuentro de dos horas con (la vicepresidenta venezolana) Delcy (Rodríguez) fuera un encuentro casual y los 30 segundos de Biden con Sánchez una cumbre al más alto nivel", ha señalado el dirigente conservador en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. En alusión al breve saludo y la conversación de Sánchez y Biden este lunes en un pasillo de la sede de la OTAN, García Egea ha criticado que durase "más la explicación" del jefe del Ejecutivo sobre la charla que la propia charla.

“La política internacional de Pedro Sánchez son 30 segundos de pasillo. Todo humo y propaganda”.

⁰ @TeoGarciaEgea #CaféGarcíaEgea pic.twitter.com/x3COjzpZ9o — Partido Popular (@populares) June 15, 2021

09.19. Laya sostiene que Sánchez y Biden "tuvieron ocasión de departir" unos minutos antes del paseo ante la prensa. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha sostenido este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de los Estados Unidos, Joe Biden, "tuvieron ocasión de departir" unos minutos antes del paseo ante los medios. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Laya ha explicado que antes del encuentro de medio minuto que supuso la primera foto entre Sánchez y Biden, sendos presidentes tuvieron 30 minutos en que todos los líderes estuvieron "solos y fuera de las cámaras". Fue entonces, antes de acudir a la foto de familia, cuando el jefe del Ejecutivo español y el mandatario estadounidense habrían tenido "ocasión de departir". Un espacio, ha revelado la ministra, que también sirvió a Sánchez para hablar con la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente francés, Emmanuel Macron.

¿Se vendió demasiada expectativa de la reunión entre Sánchez y Biden?

@AranchaGlezLaya: "Yo me quedaría con el mensaje de una relación sólida" https://t.co/ZpvB59QX2E pic.twitter.com/yuPOn3E4i3 — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) June 15, 2021

09.12. Carmen Calvo reitera que los indultos "están cerca" y no descarta aprobarlos la primera semana de julio "o antes". La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha insistido este martes en que los indultos a los indultos para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O "están cerca" y no ha descartado que el Consejo de Ministros pueda aprobarlos la primera semana de julio "o antes". En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Calvo ha asegurado que los indultos "están cerca porque el Ministerio de Justicia está terminando los expedientes que son, como todo el mundo sabe, individualizados, como no puede ser de otra manera y están terminando todo ese trabajo". "Cuando decimos, y yo misma lo he dicho, que están cerca es porque la semana que viene o la siguiente, en no mucho más que dos o tres semanas tienen que estar terminados", ha explicado la vicepresidenta, que ha defendido que estos plazos no se diferencian de la tramitación de cualquier otro indulto. "Cuanto antes, mejor", ha llegado a decir.

08.00. El Parlamento de Marruecos acusa a España de "desconocer" su responsabilidad en "una crisis bilateral". La comisión parlamentaria mixta Marruecos-UE del Parlamento de Marruecos ha celebrado este lunes una reunión de emergencia por la moción aprobada el pasado jueves por el Parlamento Europeo sobre el pulso de Marruecos a España en las últimas semanas y ha acusado a España de "desconocer" su responsabilidad en "una crisis bilateral", así como de la "instrumentalización" de dicho organismo europeo desde Madrid. En un comunicado emitido tras la reunión, la comisión marroquí ha achacado a España "la instrumentalización del Parlamento Europeo en esta crisis bilateral, desconociendo su responsabilidad en este ámbito, acogiendo al líder del Polisario, y sus múltiples maniobras contra causas unánimes en Marruecos", señalando principalmente la cuestión del Sáhara.