Directo | Casado acusa a Sánchez de "atacar la unidad y la igualdad" y Sánchez pide al PP que "arrimen el hombro por una vez en su vida"

Publicada el 16/06/2021 a las 08:40 Actualizada el 16/06/2021 a las 09:04

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles, cuando el Congreso de los Diputados acoge una nueva sesión de control al Gobierno marcada, de nuevo, por los indultos a los presos del procés, una medida que el Ejecutivo pretende tener aprobada antes de que termine el mes de junio:

09.03. Sánchez: "Ya sé que las buenas noticias para España las lamenta". Sánchez ha acusado al PP de "dar lecciones de constitucionalismos". "Este Gobierno defiende la unidad de España y la Constitución", ha respondido.

09.00. Arranca la sesión de control con la pregunta de Pablo Casado a Pedro Sánchez. El presidente del PP, Pablo Casado, ha tomado la palabra en primer lugar en el Congreso de los Diputados para dirigirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha dicho "nunca más indultos políticos". "No tiene ningún sentido que un político indulte a otro. Siento vergüenza y pido perdón", ha dicho, en referencia a las palabras que pronunció el propio líder del Ejecutivo, al que ha acusado de mentir "siempre" y de "traicionar a sus promesas". Así, le ha dicho que "la Constitución es revancha y romper la unidad de España es reencuentro". "Díganos por qué ataca la unidad y la igualdad de los españoles", ha preguntado.

08.24. El Gobierno confía en que Bruselas avale este miércoles el Plan de Recuperación, con Von der Leyen en Madrid. La Comisión Europea dará hoy "probablemente" el visto bueno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español este miércoles, una decisión que previsiblemente comunicará la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, durante su visita a Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá este miércoles por la tarde a la presidenta de la Comisión Europea en la sede de Red Eléctrica de España donde visitarán el Centro de Control Eléctrico (CECOEL), mantendrán un encuentro bilateral y realizarán una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación. Con el aval de Bruselas, España estará así en la primera remesa de países que recibirán luz verde del Ejecutivo comunitario a su Plan de Recuperación, según señaló ayer el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, durante su primera comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados.

07.00. El rey vuelve este miércoles a Barcelona en pleno deshielo entre Gobierno y Generalitat. El rey Felipe VI regresa este miércoles a Barcelona en un contexto completamente distinto al de su anterior visita, en pleno deshielo entre el Gobierno y la Generalitat. El Govern ha decidido que tanto Pere Aragonès como su número dos, Jordi Puigneró, no acudirán al acto al que asiste el monarca. No obstante, Aragonès sí que coincidirá este miércoles con el rey en un encuentro con empresarios previo a la cena. Felipe VI viajará acompañado en esta ocasión por el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, quien se encuentra de visita de Estado en España, y ambos participarán en la cena inaugural de la XXXVI Reunión Anual del Círculo de Economía, en la que en los días sucesivos también participarán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès. El rey ya estuvo junto a Sánchez en Barcelona en marzo para visitar la planta de Seat en Martorell (Barcelona), pero el clima político ha cambiado en estos tres meses, con Aragonès al frente de la Generalitat y en vísperas de que se reanude el diálogo con el Gobierno central, en una fecha aún por determinar.