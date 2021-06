Directo | Calviño asegura que no hablado con Díaz del SMI y "no tiene noticias" de un acuerdo con Podemos en vivienda

Publicada el 17/06/2021 a las 09:09 Actualizada el 17/06/2021 a las 09:21

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves, cuando se celebrará la primera sesión del Pleno de investidura de la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las elecciones del pasado 4 de mayo:

09.16. Espera que la foto del rey y Aragonès sea el "síntoma y el signo" de que el independentismo está en el "diálogo". La vicepresidenta también ha asegurado que espera que la fotografía en la que coincidieron el rey Felipe VI y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sea el "síntoma y el signo" de una nueva vía, la del "diálogo". En este sentido, la vicepresidenta ha sostenido que Cataluña tiene un "papel importante" y ha confiado en que vuelva a ser "el motor de prosperidad que ha sido en el pasado", lo que pasa por "trabajar lo mejor posible". "Por mi parte siempre he tenido una actitud constructiva", ha añadido. Así, y preguntada por los indultos a los líderes del procés, la vicepresidenta económica ha insistido en que la "estabilidad y la confianza política" van de la mano. "Cuanta más estabilidad haya en el ámbito social y político, más probabilidades de tener un crecimiento económico sólido", ha afirmado.

@NadiaCalvino: "Yo tengo muy claro, como ciudadana española, que el futuro tiene que ser de diálogo, reencuentro y de abrazos, no uno de enfrentamiento y de revancha"https://t.co/gbrOWl2aX4 pic.twitter.com/0DCMdhsfZV — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) June 17, 2021

09.12. Calviño asegura que no hablado con Díaz del SMI y "no tiene noticias" de un acuerdo con Podemos en vivienda. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que la posible subida del salario mínimo inteprofesional (SMI) "no se ha tratado ni discutido" dentro del Ejecutivo, ni se ha tomado ninguna decisión al respecto, ni lo ha hablado tampoco con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Calviño, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha subido el SMI, un 30%, y que está comprometido con seguir elevándolo a lo largo de la legislatura. Ahora bien, la vicepresidenta segunda ha insistido en que la subida del SMI debe ser compatible con el objetivo de no perjudicar la creación de empleo, en particular de los jóvenes, y confía en seguir aumentando esta renta mínima cuando lo permita la recuperación económica y del empleo. "Hicimos bien en ser prudentes en diciembre (respecto a la subida del SMI)", ha señalado la vicepresidenta.

@NadiaCalvino, sobre el SMI: "No hemos tratado la cuestión dentro del Gobierno. No he hablado con Yolanda Díaz de ello"https://t.co/gbrOWl2aX4 pic.twitter.com/1eF8bG65Ed June 17, 2021

07.00. Ayuso encara este jueves la primera sesión del Pleno de investidura. La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encara este jueves la primera sesión del Pleno de investidura en la Asamblea de Madrid tras duplicar sus escaños y rozar la mayoría absoluta en las elecciones del 4 de mayo. Se trata de una situación completamente diferente de la que partió en los comicios de 2019, donde la dirigente madrileña se quedó como segunda fuerza y solo podía alcanzar la Presidencia del Gobierno regional de la mano de Ciudadanos y Vox. En aquel momento, Ayuso se enfrentó a 60 días de duras negociaciones con ambas formaciones, que concluyeron con el primer gobierno de coalición (PP y Cs) de la historia de la región. Ese Ejecutivo, en el que nunca reinó la calma ni la buena sintonía entre socios, saltó por los aires tan solo dos años después por el temor a una posible moción de censura, como la presentada en Murcia, el peso de las desavenencias y con la pandemia a las espaldas. El Pleno de investidura comenzará este jueves a las 12 horas y Ayuso expondrá sin límite de tiempo su programa político, tras lo que la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, suspenderá la sesión.