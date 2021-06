Directo | Sánchez comparecerá en el Congreso el 30 de junio a petición propia

Publicada el 19/06/2021 a las 12:01 Actualizada el 19/06/2021 a las 13:44

13.40. Casado critica que Sánchez anuncie el fin de las mascarillas por "rédito electoral" cuando prevé aprobar los indultos. El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado este sábado el anuncio realizado por Gobierno sobre el fin de las mascarillas en espacios exteriores el próximo 26 de junio porque buscan un "rédito electoral" y lo ha vinculado con la previsible aprobación de los indultos a los presos independentistas catalanes en los próximos días. "Si la mascarilla se puede retirar el día 26, ¿por qué no se retira mañana?" se ha preguntado en una rueda de prensa tras la investidura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según Casado, el Gobierno ha programado el anuncio para la próxima semana porque es "cuando esta previsto que ellos aprueben los indultos", ha afirmado. Asimismo ha rechazado que el Gobierno espere a tomar esta medida cuando la incidencia del virus "no ha variado" en los últimos días y ha señalado que el Gobierno "usa la pandemia" con el fin de obtener "rédito electoral".

13.30. Moreno lamenta la "decisión unilateral" sobre las mascarillas: "Hay expertos que creen que es precipitado". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este sábado la decisión "unilateral" del Gobierno de España sobre que las mascarillas dejen de ser obligatorias en los espacios al aire libre a partir del sábado 26 de junio y ha asegurado que "hay muchos expertos que dicen que es precipitado". En declaraciones a los periodistas tras la toma de posesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Moreno ha defendido que "no es razonable" que después de un año y medio de pandemia de covid-19 y de "predicar la supuesta cogobernanza", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tome una decisión claramente unilateral" y le ha afeado "no tener en cuenta a los comités de expertos de las comunidades autónomas". Así, el presidente del gobierno andaluz ha acusado a Sánchez de "una vez más usar una tribuna institucional para hacer política" y lo ha calificado de "grave error", asegurando que "va en contra de ese movimiento de cogobernanza que necesita España más que nunca porque es un país descentralizado".

13.25. Mañueco reconoce el deseo colectivo de quitarse la mascarilla pero tacha de decisión política el anuncio de Sánchez. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido el deseo colectivo de que la mascarilla "desaparezca", pero ha pedido que eso se produzca "con prudencia y en base a criterios científicos y no políticos". Así lo ha indicado este sábado en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y en referencia al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de eliminar la mascarilla en exteriores a partir del 26 de junio, una decisión que, a juicio de Fernández Mañueco, se basa más en una decisión política que sanitaria. "Todos estamos deseando que la mascarilla desaparezca de nuestras vidas, pero queremos que eso se produzca con prudencia y en base a criterios científicos y no políticos, y este es un anuncio más basado en una decisión política", ha criticado el presidente autonómico.

13.15. Sánchez comparecerá en el Congreso el 30 de junio a petición propia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo dia 30 de junio, a petición propia, ante el Pleno del Congreso de los Diputados, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación. La comparecencia será para informar del Consejo Europeo Extraordinario celebrado el 24 y 25 de mayo y del Consejo Europeo Ordinario de los días 24 y 25 de junio, "así como de la situación política y económica", ha indicado Moncloa. De esta forma es posible que Sánchez explique el 30 de junio los indultos a los condenados por el proceso independentista catalán si ya se hubieran aprobado el 22 o el 29 de junio en el Consejo de Ministros.

13.05. Sánchez prevé iniciar la vacunación de alumnos de ESO y Bachillerato dos semanas antes del curso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que, de cumplirse las autorizaciones previstas por la Agencia Europea del Medicamento, podrían iniciar la vacunación de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato "dos semanas antes del comienzo del curo académico". "Sin duda, un paso decisivo para la tan ansiada recuperación de la normalidad académica y social será la vacunación de nuestro alumnado", ha señalado este sábado Sánchez en un acto en La Moncloa en homenaje a la comunidad educativa. En este contexto, ha realizado una invitación formal a no solamente recuperar la normalidad que había antes de la pandemia, a no conformarse "con regresar al punto de partida": "La comunidad educativa ha demostrado que la excelencia académica y educativa es un objetivo al alcance de España".

12.50. Ayuso, orgullosa de mantener a sus consejeros: "Ante cualquier adversidad ellos seguirán como rocas al frente". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado este sábado orgullosa de sus consejeros, que han trabajado "en los momentos más complicados", y ha defendido que vuelve a contar con ellos porque sabe que "ante cualquier adversidad, ellos seguirán como rocas al frente de sus responsabilidades". Así lo ha trasladado Ayuso durante su discurso en su toma de posesión como presidenta regional en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico. "Me enorgullezco especialmente de los hombres y las mujeres que me han acompañado en este tiempo, mis consejeros, porque han trabajado, créanme, más de quince horas al día en los momentos más complicados vividos en décadas", les ha ensalzado. Además, ha destacado que nunca les vio "pensar en ellos mismos", ni en "si estaban poniendo en riesgo sus carreras políticas o su prestigio profesional", sino que "se dejaron la piel y gestionaron con brillantez".

12.30. Mónica García teme que Madrid se vaya a convertir en un "laboratorio de extremaderecha" tras las exigencias de Vox. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha trasladado este sábado su preocupación por que Isabel Díaz Ayuso vuelva a tomar posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid y teme que se convierta la región en un "laboratorio de extremaderecha" tras las exigencias que ayer Vox puso encima de la mesa al apoyar su investidura. "Ayer hubo un grupo en el Pleno que hizo un discurso racista, el de Vox, la extremaderecha. Ayuso, lejos de condenarlo, lo avaló y creo que esto es muy preocupante", ha lamentado García en declaraciones a los periodistas antes de la toma posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. La líder de Más Madrid ha hecho hincapié en que ayer ya Vox puso sobre la mesa el "precio a pagar" de su apoyo a la investidura, como el cierre de Telemadrid. Por ello, teme que la región se convierta en "un laboratorio de extrema derecha" y que el "vivir a la madrileña" se convierta en "vivir a la húngara".

12.20. Ayuso, tras prometer su cargo: "Los madrileños nunca hemos tenido miedo a la libertad, solo hemos temido perderla". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido su cargo este sábado en un acto celebrado este mediodía en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, arropada por el presidente del PP, Pablo Casado, y el resto de presidentes autonómicos de su partido (Galicia, Murcia, Andalucía, y Castilla y León). "Me enfrento al reto más apasionante de mi vida, ser la presidenta de la Comunidad que me vio nacer", ha comenzado la líder madrileña. "Se puede ser madrileño, vasco o catalán, aquí se escucha a todo el mundo. Los madrileños nunca hemos tenido miedo a la libertad, solo hemos temido perderla", ha afirmado Ayuso que ha asegurado su Gobierno aspira "a que todos se sientan representados" y que espera "estar a la altura" del "entusiasmo" que se encuentra cada día. "Es un lujo ser parte de la historia de la Comunidad y un lujo sabiendo la herencia que recibo", ha reconocido.

12.05. Iceta defiende los indultos como una medida excepcional para "hacer posible el diálogo". El ministro de Política Territorial y Función Pública y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este sábado los indultos a los líderes independentistas encarcelados por el 1-O, porque "hacer posible el diálogo requiere de medidas de gracia excepcionales". En su intervención durante el Consell Nacional del PSC, ha dicho que su obligación como políticos es servir la utilidad pública, y que esta medida, "dirigida a personas concretas, proyecta su efecto beneficioso al conjunto de la sociedad". "Hay gente que a lo mejor no lo ve claro, y los tenemos que respetar. Pero al mismo tiempo os digo que tenemos que convencer a mucha gente", y ha opinado que los indultos permitirán lograr el retorno de la política.

11.30. Ayuso defiende que ningún empresario debe utilizar su posición para "blanquear y coquetear" con las actuaciones en Cataluña. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este sábado que ningún empresario debe utilizar su posición para "blanquear y coquetear" con la delincuencia y las actuaciones ilegales "que han fragmentado socialmente Cataluña". Así lo ha expresado la dirigente autonómica en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, tras las afirmaciones del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, donde señalaba que los indultos a los condenados por el 1-O serían bienvenidos si llevan a "que las cosas se normalicen". Ayuso ha indicado que no escuchó estas afirmaciones y no las va a valorar, aunque ha deslizado que "nadie" debe utilizar su posición para "blanquear algo que es gravísimo", en relación a los indultos. "Una fragmentación social que no ha ido a un conflicto mayor porque siempre la mitad abnegada de Cataluña aguanta y cuando han causado tanto dolor en las familias, en la economía y en el futuro de una de las regiones que era de las más prósperas sino la más prospera de España", ha sostenido.

11.20. Ayuso apunta a una posible reforma de la ley de Telemadrid, pero no se pronuncia sobre el cierre que pide Vox. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado este sábado a una posible reforma de la ley de Radio Televisión Madrid (RTVM) y no se ha pronunciado sobre el cierre de la misma que pide Vox. "Ahora tenemos que afrontar hacia delante una posible reforma de la televisión pública y ver qué aspectos de estas leyes consideramos que pueden ser mejorados, lo estudiaremos", ha afirmado la dirigente autonómica en una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la petición expresa del partido de Rocío Monasterio de cerrar la televisión pública. Por otra parte, ha indicado que no solo se limitarán a esto sino que estudiarán también otros puntos que comparten con este partido, ya que considera que es "de ley hacerlo así". "No me parece oportuno que me voten y luego olvidarme de que también estoy ahí gracias a ellos", ha expresado la presidenta.

11.00. Junts ve de "chiste" la mesa de diálogo y descarta "por coherencia" gestos como la carta de Junqueras. Junts considera de "chiste" la mesa de diálogo con Cataluña que los gobiernos central y catalán tienen previsto reactivar y descarta, por "coherencia", que los dirigentes de este partido vayan a tener un gesto similar a la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, rechazando la unilateralidad en el proceso independentista de Cataluña. En declaraciones al programa Parlamento, de RNE, recogidas por Europa Press, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha rechazado que los presos de su formación vayan a seguir los pasos de Junqueras porque, según ha apuntado, si por alguna cosa ha destacado su partido en los últimos años es por la "coherencia". "Nuestro discurso, reivindicaciones y principios son exactamente los mismos que el primer día, y tantos miembros de Junts que estamos fuera como sus presos políticos han mantenido esta coherencia y compromiso con la independencia de Cataluña", ha manifestado.