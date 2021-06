El alto comisionado contra la pobreza infantil pide aumentar el umbral de renta para acceder al impuesto mínimo vital

El alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, Ernesto Gasco, ha trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una propuesta para aumentar el umbral de renta para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque hay "muchas familias" que "se han quedado fuera". "Una vez contrastadas las peticiones, más de 1,1 millones, y solo aprobadas unas 280.000, podemos analizar qué cambios podemos introducir para que sea más eficaz y llegue a más gente. Nosotros defendemos, y así se lo hemos trasladado al Ministerio de Inclusión y lo están estudiando, que se aumente el umbral económico para la solicitud. El que se planteó, se entendía que tenía que ser bajo, pero igual se puede elevar un poco, porque hay muchas familias que se han quedado fuera por el umbral, en torno a ciento y pico mil", ha precisado Gasco en una entrevista con Europa Press.

También ha pedido revisar los requisitos de la Declaración de la Renta porque, a su juicio, "no es lo mismo tener una casucha en un pueblo que un piso en el Mediterráneo".

El alto comisionado ha recordado que el IMV llega ya a 450.000 niños y niñas, una cifra que está "bien", pero que es "solo una parte del camino" pues "se debería llegar a los 3.000 millones de euros que estaban presupuestados" -de los que se han ejecutado 1.200 millones- "y a los cerca de 700.000 hogares previstos".

Para Gasco, el IMV es una ayuda muy importante para las familias en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que en España había antes de la pandemia un total de 2,1 millones de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión, una cifra que según ha precisado, podría elevarse entre 2 y 3 puntos porcentuales, hasta "casi 2,5 millones", aunque aún no hay cifras oficiales.

50 euros hijo paliarán pero no son la solución

También ha valorado como "positivo" el complemento de unos 50 euros al mes por hijo a cargo para familias en situación de pobreza, anunciado recientemente por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. "En esta situación postcovid tan complicada, poder tener esta ayuda de 50 euros, nos parece bien y positiva", ha subrayado.

Además, ha recordado que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha planteado una prestación por crianza. A su juicio, ambas deberían estudiarse conjuntamente y buscar una solución mixta. "Sería lo más satisfactorio para la infancia", ha puntualizado.

En todo caso, ha insistido en que el IMV ofrece una solución "más integral" que las ayudas por crianza. "50 euros por hijo contrasta muy bien con el IMV medio de las familias con niños, que es de 540 euros al mes, 10 veces superior. Si queremos afrontar que los niños en exclusión y pobreza salgan de la misma, el IMV es el mejor instrumento porque permite vivir con cierta dignidad. 50 euros paliará o compensará pero no es la solución para salir de esa pobreza", ha remarcado Gasco.

Igualmente, ha advertido de que en el ámbito de las ayudas fiscales se está dando "un reparto no justo de las ayudas a las familias" pues las que perciben menos de 15.000 euros al año, en muchos casos no hacen la Declaración de la Renta, al estar exentas de hacerla, y no se desgravan. "Ahí hay un desequilibrio, los que más tienen se están beneficiando más de las ayudas a la familia que los que menos tienen", ha apostillado.

Medio millón de hogares con bono social eléctrico

En cuanto a la subida de la factura de la luz, el alto comisionado ha recordado que ya impulsó y logró el Bono Social eléctrico que pueden solicitar las familias con escasos recursos y al que, actualmente, están acogidos 446.656 hogares con hijos, según datos de la CNMC a enero de 2021.

"Ahora se habla de la factura de la luz porque nos afecta a la inmensa mayoría, pero las familias más vulnerables, donde se encuentran también los niños y niñas en exclusión tienen un bono social que sigue existiendo y sigo defendiendo totalmente su necesidad al margen de los picos actuales que pueda a haber o de las situaciones coyunturales", ha afirmado.

En el caso de las familias que no están en una situación de pobreza tan acusada pero sí tienen puntos de vulnerabilidad, y ante una posible bajada del IVA al precio de la luz, el alto comisionado da la bienvenida a "todas las medidas que adopte el Gobierno para que el precio de la luz esté en cifras razonables y dentro de la media de la UE".

Tras la violencia vicaria hay machismo, no pobreza

Por otro lado, ante el repunte de los asesinatos por violencia de género y de la violencia vicaria, como en el caso de las niñas de Tenerife, Olivia y Anna, presuntamente asesinadas por su padre, y preguntado por si detrás de esta violencia hay situaciones de pobreza, el alto comisionado ha aclarado que "esto se produce por desgracia por machismo cultural, no por si uno tiene recursos económicos o no".

Así, ha precisado que "los asesinatos a menores se producen también en familias económicamente muy potentes". "Ser pobre no quiere decir que seas peor persona, bastante tienen las familias o los niños en precariedad económica como para que además les estigmaticemos con otras causas indignas, brutales", ha advertido. "Yo no puedo comprender cómo un ser humano es capaz de cometer los brutales asesinatos de Tenerife o de Córdoba matando a sus hijos para hacer daño a otra persona, eso es de mala gente, de personas que no se merecen convivir con el resto", ha añadido.

A su juicio, la pregunta a la que deben dar respuesta las instituciones es "cómo evitarlo" y, en este sentido, apuesta por dar más instrumentos a las políticas de igualdad y, en el ámbito de la justicia, propone realizar "análisis psicológicos" a la hora de dar la custodia compartida. "Habría que ver si hay padres que igual no están capacitados para tener la tutela de sus hijos", ha zanjado.