Directo | Ábalos defiende los indultos: "Si lo vuelven a hacer, el Estado ha demostrado fortaleza para no permitirlo"

14.00. Arrimadas advierte de que Junqueras y Cuixart "presumen de humillar" a la democracia: "Qué vergüenza, Sánchez". La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha advertido este domingo de las recientes declaraciones realizadas por Oriol Junqueras y Jordi Cuixart, dos de los "golpistas" a los que va a indultar el Gobierno, celebrando los indultos. "No se arrepienten de nada, prometen volverlo a hacer y además presumen de humillar a nuestra democracia orgullosos del daño que nos han hecho a los constitucionalistas". "Qué vergüenza, Sánchez", ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de Twitter.

13.45. Almeida responde al Gobierno y asegura que "por supuesto se le comunicó" la toma de posesión de Ayuso. El alcalde de Madrid y portavoz del PP nacional, José Luis Martínez-Almeida, ha replicado que "por supuesto se comunicó al Gobierno" la toma de posesión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el Ejecutivo central, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, ha asegurado que no recibió "ninguna invitación" a través de los canales habituales para participar en el acto institucional de toma de posesión de Ayuso. Almeida, desde la presentación de la Semana Xacobeo 2021, ha replicado que fue una "toma de posesión sobradamente conocida y que por supuesto se comunicó al Gobierno de la Nación y la prueba es que estaba la delegada del Gobierno", Mercedes González. "Lo único que prueba es que el PSOE y el presidente, Pedro Sánchez, no han aprendido nada de lo que pasó el 4M, que no han digerido la derrota sin paliativos siendo el PSOE la tercera fuerza", ha lanzado el primer edil.

13.35. Ábalos defiende los indultos: "Si lo vuelven a hacer, el Estado ha demostrado fortaleza para no permitirlo". El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido los indultos a los líderes del procés sin necesidad de que haya arrepentimiento. "¿Que no hay arrepentimiento? ¿Y eso quién lo pide? Esto no es un ejercicio de la confesión, es un Estado de Derecho. Si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho ha demostrado fortaleza para no permitirlo una vez y por supuesto para no permitirlo la segunda", ha sentenciado. Así lo ha manifestado este domingo el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana durante su intervención en Sevilla en un acto del PSOE centrado en el municipalismo. Sobre los indultos a los líderes independentistas, Ábalos ha asegurado que lo que le molesta al Partido Popular es que los haga el PSOE en el ejercicio de Gobierno, algo que, a su juicio, "no lo pueden asumir".

13.25. Almeida critica la "propaganda" de Sánchez con las mascarillas al "no haber consultado con las comunidades autónomas". El alcalde de Madrid y portavoz del PP nacional, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado la "propaganda" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar que las mascarillas no serán obligatorias desde el próximo fin de semana en espacios abiertos por "no haber consultado con las comunidades autónomas". Tras presentar la Semana Xacobeo en Madrid, Almeida ha destacado que han sido las comunidades las que han "soportado toda la carga sanitaria a lo largo de la pandemia, que han hecho un calendario de vacunación ejemplar" cuando ahora Sánchez "pretenda arrogarse, dar la noticia y que para ello convoque un consejo de ministros extraordinario". "Pedro Sánchez sólo entiende la política en clave de publicidad y propaganda, no en clave de lealtad, normalidad y cooperación institucional", ha lamentando insistiendo en el "ejercicio de deslealtad porque es una decisión que se tenía que haber tomado de forma consensuada y con aquellas administraciones que conocen la situación".

13.00. Desalojan en Sevilla a 200 personas del interior de un local y a 110 de una discoteca sin medidas covid. La Policía Local ha desalojado a 200 personas del interior de un establecimiento y a otras 110 que se encontraban en una discoteca de la plaza de la Encarnación de Sevilla capital por incumplimiento de las medidas de prevención del covid-19. Sobre las 1.35 horas, los agentes han desalojado a 200 personas y han ordenado el cese de la actividad de una terraza de verano en la calle Matemáticos Rey, Pastor y Castro. Además, han interpuesto diversas denuncias por incumplimientos de las medidas de prevención del covid-19. Previamente, sobre las 1.15 horas, los agentes han desalojado a 110 personas y han ordenado el cese de la actividad de una discoteca situada en la Plaza de la Encarnación. También han denunciado el incumplimiento de las medidas covid-19 sobre distancias de seguridad, uso de mascarilla o consumo en barra, entre otros, según ha informado Emergencias Sevilla.

12.00. Tres detenidos en Getxo por enfrentarse a agentes de la Ertzaintza que intentaban que se cumplieran las normas anticovid. Tres jóvenes, de 18, 24 y 30 años, han sido detenidos en Getxo (Bizkaia) por enfrentarse a agentes de la Ertzaintza que intentaban que se cumplieran las normas anticovid. Dos agentes han tenido que ser atendidos por las lesiones sufridas en el transcurso de los incidentes Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local, ha intentado esta madrugada que un centenar de personas respetara las normas sanitarias y también el descanso de los vecinos de la zona de la plaza San Nicolás.

11.40. González Laya afirma que la UE tiene "respeto y comprensión" hacia los indultos. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno, Arancha González Laya, ha asegurado que detecta una actitud de "respeto y comprensión" por parte de la Unión Europa respecto a los indultos para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O. En una entrevista publicada por La Vanguardia este domingo y recogida por Europa Press, ha explicado que advierte "una actitud positiva ante una medida que puede facilitar concordia y estabilidad".

11.20. Junqueras, sobre el indulto: "Es un triunfo ya que demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado". El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este domingo que el indulto a los encarcelados por el 1-O "es un triunfo en el sentido de que demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado". En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Junqueras ha afirmado que esta medida sirve al Estado para protegerse, "revirtiendo algunas de las medidas abusivas que ha tomado durante todo este periodo". "Es evidente que cuando estas decisiones que han tomado algunos de los aparatos del Estado se confronten de forma efectiva con la justicia europea no resistirán a esta confrontación", ha asegurado. Ha opinado que el indulto permitirá que haya más personas trabajando por la independencia: "Si somos más útiles estando fuera que dentro, es evidente que queremos ser útiles".

10.30. Nueva noche de botellones en Barcelona: desalojadas 6.640 personas por formar aglomeraciones durante la madrugada de este domingo. La Guardia Urbana de Barcelona, en un operativo conjunto con los Mossos d'Esquadra, ha desalojado la madrugada de este domingo a un total de 6.640 personas por formar aglomeraciones en espacios públicos de la ciudad, han informado fuentes municipales a Europa Press. Esta ha sido la última noche con el ocio nocturno cerrado en Cataluña, uno de los sectores más afectados por la pandemia del covid-19, que podrá abrir hasta las 3.30 horas de la madrugada a partir del lunes 21. Las personas desalojadas se estaban reuniendo en puntos habituales donde han habido concentraciones masivas desde el fin del toque de queda el 9 de mayo, como el paseo del Born o las playas de la capital catalana.

10.15. Israel vuelve a imponer el uso de mascarilla en algunas zonas del país tras dos nuevos brotes. El Ministerio de Salud de Israel ha vuelto a imponer la obligación de llevar mascarilla en algunas áreas del país después de registrar dos nuevos brotes de covid-19 en escuelas, cinco días después de que se levantara la obligación de llevarla en todo el país. A partir de este domingo, volverá a ser obligatorio llevar la mascarilla en interiores y exteriores de las escuelas en Modiin-Maccabim-Reut y Binyamina, según ha precisado la cartera de Salud en un comunicado. A estos dos municipios se suma Modiin, donde su alcalde, Haim Bibas, ordenó el sábado la vuelta a las mascarillas en los interiores de toda la ciudad.

10.00. El Gobierno asegura que no recibió "ninguna invitación" para participar en la toma de posesión de Ayuso. El Gobierno ha asegurado que no recibió "ninguna invitación", a través de los canales habituales, para participar en el acto institucional de toma de posesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha manifestado la secretaria de Estado de Comunicación en un comunicado ante las preguntas recibidas sobre la no asistencia de ningún miembro del Gobierno este sábado a la toma de posesión de Díaz Ayuso. Esta invitación previa, según ha destacado la Secretaría de Estado de Comunicación, "es habitual en estas ceremonias, algo que en esta ocasión no ha ocurrido". No obstante, el Gobierno de España, que ha estado representado por la delegada del Gobierno, Mercedes González, ha felicitado a la presidenta madrileña por el inicio de su nuevo mandato, que se extenderá hasta las futuras elecciones de mayo de 2023.