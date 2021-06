Directo | Reabre el ocio nocturno en Madrid hasta las 3.00 horas: aforo del 50% en interior y pista de baile exterior

Publicada el 21/06/2021 a las 08:49 Actualizada el 21/06/2021 a las 09:00

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes, la jornada en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza una conferencia en el Gran Teatre del Liceo de Barcelona ante la inminencia de la aprobación de los indultos a los presos del procés:

08.58. Laya contesta a Junqueras que los indultos son el "perdón de la sociedad" a quien ha cometido "actos ilícitos". La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha Gonzalez Laya, ha defendido este lunes que los indultos que prepara el Gobierno para los líderes independentistas son la "expresión de perdón de la sociedad" hacia unas personas que han cometido "actos ilícitos". Al ser preguntada a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la UE sobre las palabras del líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre que los indultos buscan defender a las autoridades españolas de la justicia europea, González Laya ha contestado que la medida se trata de la "voluntad de expresión de una sociedad de perdonar a quien ha cometido actos ilícitos". González Laya ha querido recalcar que la medida de gracia está prevista en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, por lo que se encuentra dentro del "marco normativo" de España.

07.29. Reabre el ocio nocturno en Madrid hasta las 3.00 horas: aforo del 50% en interior y pista de baile exterior. La Comunidad de Madrid va a reabrir este lunes el ocio nocturno hasta las 3.00 horas, no pudiendo aceptar clientes desde una hora antes, con un aforo del 50% en el interior de los locales y la pista de baile abierta en los exteriores. Así lo acordaron a principios de semana tras la reunión mantenida entre el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora de Salud Pública, Elena Andradas, con representantes de las asociaciones del ocio nocturno madrileño, en la que se formalizó el acuerdo para recuperar la actividad, planteando una reapertura con fases y con revisión cada 15 días. Además, se decidió prestar servicio en barra, aunque no se acepta la consumición, y se ha acordado mantener un 75% de aforo en locales al aire libre, a lo que se añade la instalación de medidores de CO2 y analizar medidas para la activación de burbujas de "ocio seguro".

Reanudamos la actividad del ocio nocturno desde las 00.00 horas del lunes 21 de junio.



Los establecimientos podrán permanecer abiertos hasta las 03.00 de la madrugada.



Toda la información https://t.co/UJrypMZiWu June 20, 2021

07.26. Trapero (Mossos) asegura que ante otro 1-O su "posicionamiento" sería el mismo que en 2017. El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha explicado que ante otro referéndum como el del 1-O su "posicionamiento" sería el mismo que en 2017. "Sería el cumplimiento de la ley, que es a lo que estamos obligados", ha dicho Trapero en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha defendido la actuación de los Mossos en octubre de 2017. Trapero ha lamentado haber sido juzgado ante la Audiencia Nacional por esos hechos: "Yo me considero policía, considero que soy una persona que siempre he cumplido la ley y no me hubiera imaginado nunca estar ante un tribunal de justicia como me ha tocado pasar, y por lo tanto esto ha sido un procedimiento doloroso". También ha criticado que se minimizara la posibilidad de que fuera condenado por desobediencia en el juicio: "¿Por qué debo pagar por una simple desobediencia que no he hecho y que implica que yo me quede sin trabajo, que pierda lo que he construido durante 25 años o 30 de mi vida?".