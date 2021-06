Publicada el 23/06/2021 a las 13:27 Actualizada el 23/06/2021 a las 14:37

19 de diciembre de 2016. El candidato propuesto para dirigir la radiotelevisión pública madrileña, José Pablo López, comparece en la Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid en la Asamblea de Vallecas. Durante varios minutos, el periodista desmiga el plan que tiene para la empresa que aspira a liderar durante los próximos seis años. Los diputados presentes le escuchan con atención. Al final, es el Parlamento el que tiene que dar el visto bueno a su nombramiento. Entre ellos, se encuentra una joven Isabel Díaz Ayuso, que ejerce en el órgano como voz autorizada del Grupo Parlamentario Popular y que no duda en deshacerse en elogios hacia un aspirante al que ahora, algo más de cuatro años después, busca derribar. "Estamos de acuerdo con su perfil, y consideramos que es perfectamente idóneo", le decía entonces a López en sede parlamentaria.

Por aquel entonces, Díaz Ayuso iniciaba su segunda legislatura como parlamentaria conservadora en la Cámara Regional. Un arranque de curso político que destacó, entre otras cuestiones, por la aprobación de una nueva ley para Telemadrid. Un movimiento en el que ella jugó un papel fundamental. La joven diputada conservadora fue, de hecho, la elegida para defender en el Pleno el día de la votación final los cambios normativos para el nuevo modelo de radiotelevisión pública. "Hay que recordar que es un medio de comunicación público, y por ello lo importante es que tenga un buen director profesional, unos buenos periodistas que trabajen en libertad y un modelo flexible", defendía la parlamentaria desde la tribuna. Una reforma, decía, pensada para frenar cualquier intento de injerencia política en el ente: "Ahora hay un modelo que les da miedo porque no lo pueden controlar; pero tienen que estar tranquilos, porque nosotros tampoco".

Y en la búsqueda de ese "buen director profesional" del que hablaba Ayuso para la nueva etapa, el Consejo de Administración del ente público puso sobre la mesa el nombre del periodista José Pablo López tras un proceso en el que participaron algo más de una treintena de aspirantes. El periodista llegaba directamente de 13TV, donde estaba ejerciendo como director general tras dejar su cargo al frente de la asesoría jurídica de La Sexta. Y contó rápidamente con el respaldo de Ciudadanos y el PP. Era, para la joven diputada conservadora, el candidato perfecto. "Más allá de lo público, lo importante es venir de tener conocimiento previo en audiencias y en gestión, como puede ser su caso, y, por tanto, es una de las características que hacen que mi grupo considere que su perfil es perfecto e idóneo para este caso", decía Ayuso en la comisión, al tiempo que mostraba su conformidad con todos los planteamientos hechos por López durante su intervención en el órgano.

La diputada, de hecho, alagó en varias ocasiones el perfil de López. "No nos importa de qué medio de comunicación venga, porque nosotros consideramos que lo importante es que es un profesional del medio audiovisual, y no le marca ni le lastra que venga de La Sexta, de 13TV o si viene de Telecinco o de donde sea, porque eso sería casi sectarismo", decía la ahora presidenta madrileña. De los profesionales de los medios, apuntaba, hay que ver sobretodo "qué han aportado", dónde "han estado trabajando" o "qué proyecto tienen para el futuro". "Es otro de los motivos por los que estamos de acuerdo con su perfil, y consideramos que es perfectamente idóneo", insistía la parlamentaria conservadora, que aseguraba que Telemadrid era una televisión "totalmente despolitizada" y que no se iba a encontrar "un solo gesto" por parte del entonces Gobierno de Cristina Cifuentes que demostrase cualquier intento de injerencia en la cadena.

Ahora, López ya no parece tener el perfil indicado para los conservadores, que ya han registrado en la Asamblea de Vallecas una reforma de la ley para poder derrocarle y nombrar un administrador provisional por mayoría absoluta –la elección del director general requiere el respaldo de dos tercios, una mayoría de la que no disponen PP y Vox–. De hecho, dejó de tenerlo prácticamente al comienzo de la pasada legislatura, marcada por un enfrentamiento continuo del Ejecutivo de Díaz Ayuso con Telemadrid. "Señor director, ¡está usted perdiendo no solo la razón sino la dignidad que se le supone a un alto cargo de la comunidad!", le decía en febrero de 2020 en la Asamblea la diputada conservadora Almudena Negro, quien le amenazó con pedir su dimisión tras su comparecencia y le acusó la intervención y le acusó de no ser "leal" con el Ejecutivo "para el que trabaja". "Yo no trabajo para el Gobierno, trabajo para la Administración Pública, y creo que son cuestiones distintas", respondió López.