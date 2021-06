Publicada el 22/06/2021 a las 08:34 Actualizada el 22/06/2021 a las 10:14

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes, la jornada en la que el Consejo de Ministros aprobará los indultos a los presos independentistas encarcelados por impulsar el procés, tal y como confirmó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez:

10.19. Sánchez explicará la aprobación de los indultos en una declaración institucional en Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecerá este martes una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa para explicar tras el Consejo de Ministros la aprobación de los indultos parciales para los condenados por organizar el procés, según ha informado Moncloa. De este modo, será el presidente el encargado de comunicar oficialmente esta decisión una vez se haya adoptado, al igual que fue él quien la anunció este lunes, con solemnidad, en una conferencia en el teatro Liceu de Barcelona. Tras su declaración institucional, se ofrecerá en Moncloa un briefing jurídico y técnico sobre los indultos y, después, se producirá la habitual rueda de prensa que cada martes encabeza tras el Consejo de Ministros la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para dar cuenta de los asuntos tratados por el Gobierno.

10.08. El vicepresidente catalán augura una "distensión" con la excarcelación de los presos pero no descarta otro 1-O. El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha considerado que la excarcelación por la vía del indulto de los condenados por el proceso independentista introducirá un "elemento de distensión" en la política catalana, pero no ha descartado repetir otro 1-O si fracasa la mesa de negociación entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno. En una entrevista en TV3 este martes recogida por Europa Press, ha apostado por otro referéndum de independencia: "Lo único que pedimos es hacerlo de forma pactada, pero si el Estado no puede hacerlo de forma pactada o dialogada, tendremos que hacerlo de otro modo". "Ya hemos demostrado que el 1-O estuvimos dispuestos a ejercer el camino hacia la independencia utilizando evidentemente una vía unilateral. Si ya lo hemos hecho, estamos dispuestos a volverlo a hacer", ha añadido.

El vicepresident del @govern aposta pel diàleg amb l’Estat, però si en dos anys la taula de diàleg fracassa no descarta cap via.

@jordiPuignero : “Els nostres límits són la democràcia i les urnes”#ElsMatinsTV3

▶️ https://t.co/wPxTuU3VMs pic.twitter.com/IJs6qU7orp June 22, 2021

10.05. Chivite cree que los indultos del procés pueden ser "una buena vía" para solucionar un problema político con Cataluña. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este martes que los indultos a los presos del procés pueden ser "una buena vía para solucionar un problema político con Cataluña" y ha deseado que sea respondido "a la altura" por la parte catalana. En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha señalado que el indulto "es un instrumento legal por mucho que pretendan decir otra cosa" y ha añadido que "como instrumento político puede ser una buena vía para solucionar un problema político con Cataluña".

09.42. Casado pedirá la legitimidad para recurrir los indultos tras el informe que le situaba como objetivo de los CDR. El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido solicitará la legitimidad para presentar un recurso contra los indultos del Gobierno a los líderes independentistas, basándose en el informe de la Guardia Civil que le situaba como objetivo de los CDR catalanes. En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Casado ha adelantado que solicitará esta legitimación porque son parte afectada en el caso después de que la semana pasada se conociese que miembros de los CDR habían investigado a líderes políticos, entre ellos Casado, para un posible atentado en su contra. Casado ha señalado que son parte afectada después de que un juez haya llamado declarar a miembros de los CDR sobre este asunto tras valorar un informe de la Guardia Civil.

#ENDIRECTO | Pablo Casado: “Voy a solicitar la legitimación para presentar el recurso ante el Supremo de los indultos, porque considero que somos parte perjudicada”#CasadoEnOndaCero

https://t.co/TbGK2IrOxP — Más De Uno (@MasDeUno) June 22, 2021

07.49. El PP y Vox defienden en el Congreso reformas legales para prohibir por ley los indultos por sedición. El PP y Vox llevan este martes al Pleno del Congreso sendas proposiciones de ley de reforma de la Ley de Indultos de 1870 para prohibir la concesión de esta medida de gracia a personas condenadas por delitos de sedición y rebelión, lo que impediría perdonar a los dirigentes independentistas que gestaron el referéndum del 1 de octubre de 2017. El PP registró su reforma en septiembre de 2020, cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que iba a comenzar la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del procés, pero ahora ha decidido llevar su debate al próximo Pleno, justo cuando el Gobierno ya se prepara para resolver esos expedientes.

07.00. Arrimadas cree que el Gobierno usará la resolución del Consejo de Europa sobre el procés para justificar los indultos. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que el Gobierno de Pedro no ha impedido que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobase una resolución a favor de reformar los delitos de sedición y de rebelión en España, indultar a los presos del procés y retirar la solicitud de extradición contra el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont porque le sirve para justificar la concesión de los indultos. En declaraciones a la cadena de televisión Trece, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha indicado que la resolución aprobada este lunes ha salido adelante porque el Ejecutivo "no ha movido las fichas antes", pero "se podía haber frenado perfectamente con un buen trabajo del Gobierno de España y de los socialistas españoles en el Consejo de Europa". "Lo que pasa es que no les ha dado la gana porque, en el fondo, esto, aunque hagan un discurso diferente de cara afuera, lo utilizan para justificar esta ignominia, diciendo que no será tan radical y tan malo cuando tenemos esta resolución del Consejo de Europa", ha manifestado.