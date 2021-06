Hallan muerto en una cárcel de Barcelona a John McAfee, pendiente de extradición a EEUU

Publicada el 23/06/2021 a las 21:10 Actualizada el 23/06/2021 a las 21:36

El multimillonario John David Mcaffe, creador del antivirus que lleva su nombre, ha sido encontrado muerto este miércoles por la tarde en la celda que ocupaba en el módulo 1 del Centro Penitenciario de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde estaba ingresado pendiente de extradición a EEUU por presunto delito fiscal. Los profesionales de vigilancia y los servicios médicos de la prisión han intervenido de manera inmediata para practicar maniobras de reanimación pero finalmente los médicos han certificado la muerte, ha informado la Conselleria de Justicia de la Generalitat y recoge Europa Press.

El interno tenía 75 años y había ingresado en prisión el 4 de octubre del año pasado, por orden de la Audiencia Nacional. La comitiva judicial se ha desplazado al centro penitenciario e investiga las causas del deceso aunque, según ha indicado la Generalitat, "todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio".

Este martes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió extraditar a EEUU a Mcaffe después de que el pasado 15 de junio tuviera lugar la vista de extradición contra el magnate, que fue detenido el pasado mes de octubre en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) y que es reclamado por delito fiscal. En la misma, alegó ser un perseguido político en su país por sus denuncias contra la "corrupción" de la agencia tributaria de ese país. "En caso de ser extraditado es casi seguro de que pasaré el resto de mi vida en prisión porque Estados Unidos quiere usarme como un ejemplo", dijo.

Según el fundamento de la solicitud de extradición, todos los estadounidenses están obligados a presentar la declaración de la renta si los ingresos mínimos superan aproximadamente los 22.000 dólares anuales -cifra que varía ligeramente según el año-. Y alegan que McAfee en esos años residía en Lexington (Tennesee) y que ocultó sus ingresos al fisco "aparentando que carecía de ellos". "Ha declarado en reiteradas ocasiones ser consciente de su obligación y ha presumido de su decisión de negarse al pago de impuestos", explicaban, para luego detallar que en 2014 tuvo ingresos por charlas y eventos por valor de 90.000 dólares y no solo no hizo la declaración sino que sus ganancias las transfirió a una tercera persona para no aparecer como beneficiario y compró un inmueble que puso también a nombre de otra persona.