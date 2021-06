Quiénes están a favor de los indultos, quiénes en contra y con qué argumentos

Publicada el 23/06/2021 a las 06:00

La concesión de los indultos a los dirigentes políticos y sociales condenados por el procés acumula pronunciamientos a favor y en contra. De un lado, son favorables a la medida de gracia instituciones como el Congreso o la Asamblea del Consejo de Europa, los partidos políticos que forman la mayoría que da soporte al Gobierno de coalición, organizaciones sociales como los principales sindicatos, la patronal catalana o los obispos de Cataluña y diarios tan relevantes como La Vanguardia, El País o el Financial Times. Del otro, están en contra la sala del Tribunal Supremo que los condenó, partidos como PP, Vox y Ciudadanos y una larga lista de medios de comunicación, entre los aquel estacan los diarios El Mundo, Abc y La Razón. Lo que sigue es un recopilatorio de las voces que han opinado sobre la medida de gracia.

A favor:

Instituciones:

Gobierno. El Gobierno de España es el impulsor de la medida de gracia. En palabras del presidente Pedro Sánchez, la razón fundamental es “su utilidad para la convivencia. Sacar a estas nueve personas de la cárcel que representan a millones de catalanes es un rotundo mensaje de concordia. Esta decisión no les afecta a ellos, se dirige a toda la sociedad. Es un mensaje sobre todo para miles de personas que les apoyaron y se sienten solidarias. Y para las miles de personas que reprobaron su conducta, pero estiman suficiente ya el castigo. Con este acto sacamos a nueve personas de la cárcel, pero sumamos a millones de personas a la convivencia”.

Congreso de los Diputados. El pleno de la Cámara Baja se pronunció la semana pasada. Fuerzas políticas que ocupan 190 de los 350 escaños (PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, EH Bildu, Junts, PDeCAT, PNV, Más País, Compromís y el BNG) respaldaron los planes del Gobierno y votaron en contra de una iniciativa del PP que no logró que el legislativo desautorizase los planes de Sánchez. Los de Casado sólo sumaron los apoyos de Vox, Cs, Foro, UPN y PRC. Apenas 160 votos.

Asamblea del Consejo de Europa. Este organismo, integrado por parlamentarios de 47 países de Europa, es competente para investigar, recomendar y aconsejar, especialmente en materia de derechos humanos, cooperación legal y cultura. Con 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones, declaró este lunes “desproporcionadas” las penas a los condenados por el procés y apoyó la concesión de indultos.

Partidos políticos:

PSOE. La vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, es quien ha asumido la defensa de los indultos en nombre de los socialistas. “Cada vez que hemos tenido que ser valientes y dar un paso al frente, lo hemos hecho los socialistas”, argumenta. Lo hicimos en la Transición, y para derrotar a ETA. No hay otra alternativa posible a ese diálogo porque son ya muchos años de bloqueo. Necesitamos estar todos juntos remando en la misma dirección, es importante para nuestro país volver a reencontrarnos”.

Unidas Podemos. La líder oficiosa de esta formación, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, considera que es una decisión “transcendental y valiente. Los indultos son un punto de partida para construir un nuevo proyecto de país compartido”. Unidas Podemos ha pedido este martes "perdón" a los nueve condenados ante el retraso en la concesión de los indultos y ha reivindicado que esta medida de gracia no implica "debilidad" sino "fortaleza de la democracia". El presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, ha enfatizado que se trata de "los indultos con más legitimidad democrática de la historia" y aunque no son la solución al conflicto catalán, sí constituyen "un primer paso imprescindible".

Hoy es un día muy importante para Catalunya y para España, pero sobre todo para 9 personas y sus familias.



ERC. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, apoyó la medida de gracia a través de un artículo en el que los consideró “gestos que pueden aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento” de la sociedad catalana. “Cualquier gesto en la línea de la desjudicialización del conflicto ayuda a poder recorrer este camino”.

Junts. El partido de Carles Puigdemont los considera insuficientes pero no se opone a la medida. El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, declaró a El Periódico que “no fallarán” si el presidente Pedro Sánchez es “valiente” con los indultos a los independentistas presos.

PDeCAT. Esta formación también considera insuficiente la medida de gracia, pero la apoya. Según su portavoz en el Congreso, Ferran Bel, sería un “error” no valorar los indultos porque son un paso para poder empezar a buscar una solución al conflicto. Una vez aprobados, defendió, deben ser correspondidos con otros “gestos” por parte del independentismo, ya sea en la mesa de diálogo sobre Cataluña, en el Congreso o en el Parlament.

Más País. El líder de Más País, Íñigo Errejón, cree que “en Cataluña hay una crisis política grave que tiene que ver con la convivencia y que es, también, una crisis de afectos y que una parte de esa crisis tiene que ver con que haya determinadas personas presas. Creo que si vuelven a sus casas con sus familias y eso ayuda al reencuentro de la sociedad catalana y española, pues creo que será una buena noticia”.

Compromís. Joan Baldoví, portavoz de esta formación en el Congreso, es quien ha asumido la defensa de la medida: “Somos partidarios de los indultos. No sabemos si será la solución pero si no se da ese primer paso probablemente no habrá ninguna solución”.

BNG. Su portavoz en el Congreso, Néstor Rego, admite que los indultos son “un gesto”, pero añade que es “claramente insuficiente”.

PNV. Aitor Esteban, su portavoz en el Congreso, cree que los indultos son “la manera más acertada” para que Cataluña se sitúe “en la senda del diálogo y avance”. “A una gran mayoría de la sociedad catalana, sea nacionalista o no, no le parece lícito que esas personas estén encarceladas”.

EH Bildu. La formación abertzale ha respaldado al Gobierno en el Congreso en este asunto, pero está en el grupo de los que creen que es una medida insuficiente. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, defiende que “más allá de los indultos” Cataluña necesita una solución política dialogada.

CUP. Los anticapitalistas catalanes también han respaldado en la práctica la medida en el Congreso, aunque la consideran inútil para solucionar el conflicto político catalán.

Nueva Canarias. A través de su portavoz parlamentario en Canarias, Luis Campos, esta formación defiende los indultos porque considerarlos una oportunidad para encauzar la situación de Cataluña y del Estado a través de una figura plenamente constitucional frente a la unión de las derechas “intolerantes y de la confrontación”.

Organizaciones civiles:

Foment del Treball. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, apoya los indultos como un “mecanismo más” para mejorar la relación entre Cataluña y España y, especialmente, entre sus gobiernos.

Cercle d’Economia. “El Cercle apoya el diálogo”. Según su presidente, Javier Faus, debe aprovecharse la “oportunidad histórica” que se abre para iniciar una etapa de “concordia con España”, para favorecer un “mañana en común”.

Obispos de Cataluña. La Conferencia Episcopal Tarraconense declaró que, ante el contexto social y político en Cataluña, está convencida “de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto”.

CCOO y UGT. A través de un comunicado conjunto, las centrales sindicales mayoritarias declararon la necesidad de conceder los indultos a los líderes del procés para abrir un “nuevo tiempo político” y “superar episodios pasados” en Cataluña.

Medios de comunicación

El País. A través de un editorial, el diario de Prisa defendió la medida porque “la mejor manera de reconducir la crisis es a través de iniciativas políticas que primero rebajen la tensión y progresivamente recuperen luego en la sociedad catalana espacios de sintonía con el proyecto democrático español”.

La Vanguardia. El diario del Grupo Godó también apuesta por las medidas de gracia: “El reencuentro tiene aún un largo trecho por delante y nadie ha dicho que vaya a ser fácil, pero solo con diálogo y negociación será posible acercar posiciones y buscar consensos. Y para todo eso, sin duda, los indultos ayudan”.

El Periódico. Este diario, propiedad del grupo Editorial Prensa Ibérica, también ha tomado posición. “La concesión del indulto –en tanto que parcial y condicionado– no lanza el mensaje de que queden exculpadas unas acciones que vulneraban el Estatut y la Constitución y conducían a la confrontación entre catalanes y entre Catalunya y el resto de España. Sí dice con claridad que se abre el momento para buscar soluciones y salir de una enconada parálisis”.

Financial Times. La cabecera británica considerada biblia del capitalismo también está a favor: ““Pedro Sánchez tiene razón al buscar una salida a la parálisis política y la división social en Cataluña. Puede que no funcionen, pero Sánchez tiene razón al intentarlo”.

infoLibre. El director editorial de este diario, Jesús Maraña, ha defendido en su artículos la oportunidad de unos indultos “que son potestad del Ejecutivo, tan legítimos y respetables (al menos) como los que en su día beneficiaron a golpistas del 23-F o a políticos implicados en el terrorismo de Estado de los GAL. Sus beneficiarios llevan más de tres años y medio en prisión”.

Eldiario.es. Ignacio Escolar, director del periódico, escribió también en apoyo de las medidas de gracia. “La salida de prisión de los nueve condenados del procés es un primer movimiento en la buena dirección. Era imposible avanzar hacia una salida política con los líderes de los principales partidos catalanes entre rejas. Pero su simple excarcelación no basta para solucionar este conflicto; ni siquiera para que la política catalana y española empiece a avanzar”.

En contra:

Instituciones:

Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal que condenó a los indultados está en contra de la medida de gracia porque “no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo”.

Partidos políticos:

PP. Su presidente, Pablo Casado, está en contra porque el Supremo los rechaza, porque los afectados no se han arrepentido y porque cree que son un “precio político” que paga el Gobierno a cambio del apoyo parlamentario de los partidos independentistas.

Vox. Santiago Abascal, presidente de la formación ultra, los considera “ilegales”, “arbitrarios” e “ilegítimos” y una traición al rey y a los españoles que “pisotea” la Constitución y el Tribunal Supremo.

Ciudadanos. La presidenta naranja, Inés Arrimadas, está en contra de los indultos porque “no van a llevar la concordia, van a llevar mucho daño a los catalanes”. “El nacionalismo es insaciable”, asegura, y los independentistas no se van a conformar con salir de la cárcel sino que exigirán también la amnistía.

UPN. El presidente del partido, Javier Esparza, afirma que UPN está en contra de los indultos porque “es una cesión más al independentismo catalán” y porque “no se cumple ninguna condición para que se puedan dar”.

PRC. El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, considera que indultar a los condenados por el procés es un “error” y algo “absolutamente inoportuno”, más teniendo en cuenta que, en este caso, no hay arrepentimiento “por ningún lado”.

Foro. Esta formación considera que los indultos son “disparatados” y sólo perpetuarán el conflicto catalán, según el secretario general, Adrián Pumares.

Organizaciones civiles:

Unión78. Esta denominación, presentada como una plataforma cívica y liderada por Rosa Díez, María San Gil y Fernando Savater, organizó la concentración contra los indultos del 13 de junio en la plaza madrileña de Colón. Se oponen porque consideran que benefician a “golpistas condenados que han manifestado su intención expresa de reincidir, burlando expresamente los informes contrarios del Tribunal Supremo y de la Fiscalía del Estado. Esos indultos no tienen otro propósito que conservar la mayoría parlamentaria para mantenerse en La Moncloa a cualquier precio.”

Medios de comunicación:

El Mundo. Es una de las cabeceras más activas contra la medida de gracia. En uno de los muchos editoriales que ha dedicado a este asunto la calificaba de “felonía en contra del criterio de la Fiscalía, en contra del Tribunal Supremo y en contra de la mayoría de los españoles”. No se puede indultar a quienes “no se arrepienten de lo que hicieron, que insisten en que lo volverán a repetir y que no acatan el ordenamiento constitucional que nos obliga a todos”.



La Razón. El diario del Grupo Planeta también está en contra. “No podemos compartir una decisión presidencial que sirve al propio Sánchez y al separatismo, pero no al conjunto de la sociedad, y menos todavía a la democracia y a una idea tolerable de justicia”, publicó en uno de sus editoriales.

Abc. El periódico madrileño, propiedad del Grupo Vocento, tambien ha publicado numerosos editoriales contra los indultos. “Perdonar por motivos políticos a un sedicioso no arrepentido que promete reincidir equivale a legitimar y convertir sus delitos en meras actividades políticas, lo cual es una perversión”.

Heraldo de Aragón. El diario aragonés, matriz del grupo Henneo, también rechaza las medidas de gracia. Es “un serio error político, máxime cuando ni los condenados ni los partidos separatistas ni la Generalitat han mostrado el menor signo de arrepentimiento”, sostuvo en uno de sus editoriales.

El Español. El periódico que dirige Pedro J. Ramírez está entre los que se opone a los indultos, como atestiguan los edtiroial que ha venido publicando. “No se puede pasar por alto el desafío constante al que los separatistas someten al Estado. Sobre todo cuando el Gobierno sostiene que valora la voluntad de los líderes independentistas de iniciar una etapa de conciliación y concordia a la hora de aplicar la medida de gracia”.

Okdiario. Un editorial de este medio sostiene que los indultos son “un golpe institucional sin consecuencias penales, pero revelador de la degradación moral de un Gobierno que prostituye la figura del indulto, convertida en un salvoconducto para que los golpistas puedan seguir atentando contra el Estado de Derecho..