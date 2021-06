Directo | Baleares cree que los brotes de estudiantes pueden proceder de un visitante asintomático ya que no hay casos en las islas

Publicada el 25/06/2021 a las 09:31 Actualizada el 25/06/2021 a las 10:13

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la jornada de este viernes, marcado de nuevo por la concesión de los indultos a los condenados por el procés:

09.26. Baleares cree que los brotes de estudiantes pueden proceder de un visitante asintomático ya que no hay casos en las islas. El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern balear, Iago Negueruela, ha apuntado este jueves a que los brotes por viajes de estudios a Mallorca detectados en otras Comunidades podrían tener su origen en un visitante asintomático, ya que no se han detectado casos dentro de Baleares. Así se ha expresado Negueruela preguntado por este asunto durante una rueda de prensa, en la que ha argumentado que el hecho de que no se haya detectado una explosión de casos dentro de la Comunidad sugiere que alguno de los visitantes llegase con un contagio asintomático y transmitiese el virus una vez en Baleares. El conseller de Turismo ha reconocido que los brotes asociados a viajes de estudios a Mallorca "no son imágenes positivas para las Islas ni para el conjunto de España".

️ "El PSOE puede colaborar en que lo fundamental sea crear puestos de trabajo y recupera la economía. Nosotros vamos a arrimar el hombro”@JuanEspadasSVQ, alcalde de Sevilla y líder del @psoedeandalucia



Entrevista completa ya disponible ⬇️https://t.co/7ujcSyyUac — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 25, 2021

09.06. Espadas defiende los indultos para pasar página a la ruptura de la convivencia en Cataluña en los próximos meses o años. El alcalde de Sevilla y candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha defendido los indultosporque confía en que contribuirán a que en los próximos meses o años se pueda "pasar página de esta ruptura de la convivencia" y lograr la paz social necesaria en Cataluña y España para "dejar de hablar de lo mismo tantas veces y poder avanzar". Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a Radio Nacional de España recogidas por Europa Press en las que ha calificado la decisión del indulto de "positiva y valiente" con la que se ha comprometido a ayudar a explicarlo "bien". No obstante, Espadas cree que los andaluces entienden que se trata de un tema "complejo, delicado y no es agradable" porque la sensación y voluntad que quizá debería ver la sociedad en "esa personas a las que se les ha dado un indulto no es la que más gustaría".