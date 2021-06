Directo | Por fin nos vemos las caras

Publicada el 26/06/2021 a las 10:26 Actualizada el 26/06/2021 a las 12:15

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la jornada de este sábado, marcado por el fin de la prohibición de salir a la calle con mascarilla. Eso sí con una serie de limitaciones.

12.00. Rull acusa al Gobierno de defender los indultos para evitar un "tirón de orejas" de Europa. El exconseller Josep Rull ha defendido que el Gobierno ha otorgado los indultos a los impulsores del 1-O para evitar un eventual "tirón de orejas a la justicia española" por parte del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDHE). En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press este sábado, ha considerado que con los indultos el Gobierno "ha querido proteger a su poder judicial" porque, dice, la cúpula del poder judicial y el Tribunal Constitucional (TC) no son homologables a nivel europeo. El exconseller ha asegurado que los impulsores del 1-O no renunciarán a la independencia tras su paso por la cárcel y que seguirán trabajando en esa dirección con convicción y rotundidad: "Entramos independentistas y salimos independentistas con más fuerza y más convicción".

️ conseller @joseprull a @vialliure: "L'estat de dret a Espanya és de baixa intensitat i el poder judicial no és homologable en l'àmbit europeu. Amb els indults, s'han anticipat a la decisió que prengui el TEDH, que farà una estirada d'orelles a la justícia espanyola" — Junts per Catalunya (@JuntsXCat) June 26, 2021

11.30. El arzobispo de Oviedo, sobre los indultados del 'procés': "No vienen precisamente de rezar el rosario". El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, se ha referido este viernes, a preguntas de los periodistas, a los indultos a los políticos condenados por el procés. "No vienen precisamente de rezar el rosario. Vienen de un acto en el que han puesto en un brete la unidad del pueblo dividiéndolo con insidia", ha señalado en unas declaraciones antes de un acto en Oviedo. Las consideraciones de Sanz llegan días después de que esta semana el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, asegurase que los obispos españoles están con sus homólogos catalanes "por el diálogo" al ser preguntados sobre los indultos a y la postura de las diócesis catalanas. La Conferencia Episcopal Tarraconense -que reúne a los obispos catalanes- se ha mostrado, ante el contexto social y político en Cataluña, convencida "de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto".

11.00. El PP avisa que, tras cruzar "la línea roja" de los indultos, es "muy complicado" pactar el CGPJ con el Gobierno. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, entiende que la concesión de los indultos a los presos del procés supone cruzar "líneas rojas", por lo que ya advierte de que será "muy complicado" y "muy difícil" que el PP pueda alcanzar esta legislatura algún acuerdo con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional y otras instituciones pendientes de renovación. En una entrevista al programa Parlamento de Radio Nacional, recogida por Europa Press, la portavoz del PP admite que los indultos han deteriorado la relación entre el Gobierno y el primer partido de la oposición porque se han cruzado "todo tipo de líneas rojas". Y con la "tensión" que existe actualmente "es muy complicado y muy difícil" que se pueda pensar en un acuerdo esta legislatura sobre la renovación de los órganos constitucionales.

Gamarra califica de "difícil" la relación del PP con el Gobierno tras los indultos: "Cuando cruza todo tipo de líneas rojas, es muy complicado"



En @parlamento_rnehttps://t.co/EBKk9kyRpx — Radio 5 (@radio5_rne) June 26, 2021

09.00. Ya es posible salir a la calle sin mascarilla. La orden del Ministerio de Sanidad por la que se elimina la obligatoriedad de usar mascarillas en la vía pública y en espacios al aire libre ha entrado en vigor esta medianoche. La orden mantiene, no obstante, la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre cuando se produzcan aglomeraciones y no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes.

Las mascarillas en España dejarán de ser obligatorias al aire libre siempre que se mantengan 1,5 metros de distancia personal. Una distancia que se mantendrá también en asientos de público asistente a eventos al aire libre y que permitirá prescindir de ella. Tampoco será obligatoria en reuniones de convivientes sin necesidad de distancia. Estas novedades no significan el fin de la mascarilla, ya que seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados de uso público, como centros de salud o colegios. También lo será en espacios cerrados abiertos al público como mercados o farmacias y en transportes públicos y privados complementarios de personas no convivientes de hasta 9 plazas. También lo será en eventos multitudinarios al aire libre de pie. Por otro lado, se introducen novedades en las residencias de mayores, ya que los residentes no tendrán que emplearlas cuando más del 80% tengan la pauta de vacunación completa. Los trabajadores y las visitas, en cambio, deberán seguir usándolas.

08.30. Las autoridades confinan Sídney durante dos semanas por un brote de la variante Delta. Las autoridades australianas han anunciado el confinamiento de la región de Sídney, zona metropolitana incluida, hasta el próximo 9 de julio por la aparición de un brote de coronavirus asociado a la variante Delta, identificada por primera vez en India y caracterizada por su elevado índice de contagios. Las órdenes estrictas de quedarse en casa se aplicarán a todos los residentes de la región de Gran Sídney, incluidas las Montañas Azules, la Costa Central y Wollongong a partir de las 18.00 del sábado (las 10.00 en España). Todos los residentes deberán quedarse en casa excepto para comprar artículos esenciales, necesidades médicas, hacer ejercicio al aire libre en grupos de diez o menos o desempeñar trabajos o estudios considerados de importancia.