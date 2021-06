Calvo asegura que Aznar no tiene credibilidad: "Estamos esperando que nos pida perdón por meternos en una guerra"

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha asegurado que el expresidente del Gobierno José María Aznar "tiene credibilidad ninguna". "Es absolutamente reprobable lo que hace Aznar. Estamos esperando que nos pida perdón por habernos metido en una guerra. No le ha pedido perdón a este país por meterlo en una guerra contando mentiras", ha criticado.

Así lo ha manifestado este sábado Calvo en una entrevista en La Sexta Noche, recogida por Europa Press, al ser preguntada por las declaraciones realizadas por Aznar acusando al PSOE de llegar al Gobierno en 2004 "utilizando los ataques terroristas y después una moción de censura".

Asimismo, Calvo ha cargado contra el PP por "mentir, confundiendo cosas", al "poner en duda" la legalidad y constitucionalidad de los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes independentistas encarcelados por el procés.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el indulto "no tiene ninguna función de revisión de lo que ha hecho la justicia, cumple un papel diferente". "El PP miente cuando dice que los indultos se salen del plano de la legalidad, cuando se han venido dando en España continuamente. Indultos se conceden prácticamente casi todas las semanas, de manera mucho más anónima", ha asegurado Calvo.

"Lo del PP es de una hipocresía increíble y esto sí que perturba a los ciudadanos", ha señalado Calvo, destacando que los independentistas "desde hace tres años no han vulnerado ni un milímetro de ilegalidad con el Gobierno de Sánchez".

Sobre la "compleja" ley trans

Preguntada sobre la ley trans, Calvo ha reconocido que es una ley "compleja" y ha asegurado que en la nueva norma han "protegido particularmente a los menores para que no den pasos que luego quieran revertir". "Hay que ampliar derechos, proteger derechos de los colectivos LGTBI, pero al mismo tiempo hay que proteger las leyes de igualdad de género porque de ellas depende la igualdad de oportunidades", ha defendido la vicepresidenta primera.

Calvo también ha explicado que con la nueva norma "hay un camino" para cambiarse el género y que han "protegido particularmente a los menores para que no den pasos que luego quieran revertir". "Hemos sido muy escrupulosos en proteger la libertad de los menores", ha insistido. En la misma línea, ha añadido que los "muy pequeños solo pueden cambiar el nombre": "Los menores se pueden cambiar su nombre, solo su nombre, en el ámbito académico para ser respetado. A partir de una edad no se puede producir el cambio".

Respecto al procedimiento de cambio de género en los mayores de edad, la ministra ha señalado que tienen que ir al registro, pasar tres meses y que "solo se puede revertir una vez con un procedimiento judicial". "Sobre esta ley ha habido mucho foco porque es muy importante", ha resaltado. "Hace no tanto el Estado te obligaba a ser heterosexual, no se podía ser homosexual. Llega un momento en que la sociedad evoluciona, el Estado no te puede obligar a que sientas cuál es tu sexo, pero lo tenemos que hacer con garantías para las personas que lo hacen", ha defendido.

Asimismo, ha afirmado que "nunca" se han planteado que se tenga que presentar un informe médico para cambiar el género. "No tienen que pasar por un proceso de medicalización. Se trata de no poner en riesgo la legislación de género. Se trata de legislar en las mejores condiciones posibles", ha comentado.