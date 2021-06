El PP sigue a Vox y no acude por primera vez al acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso

Publicada el 27/06/2021 a las 13:15 Actualizada el 27/06/2021 a las 14:14

El PP ha decidido a última hora no acudir por primera vez al homenaje anual que el Congreso rinde a las víctimas del terrorismo. La formación de Pablo Casado se ha unido así a Vox, que tampoco ha asistido, por considerar que el Gobierno "ha traspasado una serie de líneas rojas" al convertir a Bildu en sus "socios preferentes" y al no haber dudado en cambiar "presos por apoyo". Ambos partidos han estado fuera del hemiciclo con la Asoación de Víctimas del Terrorismo, que también se ha ausentado en esta edición.

La ausente ha sido la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, porque sí lo han hecho la vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor, y el secretario cuarto de este órgano, Adolfo Suárez Illana. Ambos han explicado que su presencia respondía a su papel institucional como miembros de la mesa del Congreso.

"Queremos denunciar que no puede haber equidistancia entre Bildu y las víctimas. No puede haber equidistancia entre aquellos que no rechazan el terrorismo y aquellos que lo han sufrido", ha manifestado la portavoz conservadora en declaración a los medios durante la concentración organizada en la Plaza de las Cortes. En este contexto, Gamarra ha denunciado la "política de blanqueamiento" que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez "con el único objetivo de seguir permaneciendo en La Moncloa".

En concreto, la portavoz del PP ha advertido de que Sánchez, "en una estrategia de que cumpla lo pactado como le recuerda Bildu", ha llevado a cabo una política de acercamiento de cinco terroristas a las cárceles cercanas a sus domicilios. Por ello, ha reivindicado "la necesidad de memoria, dignidad, verdad y justicia para las víctimas del terrorismo" y ha mostrado el "reconocimiento y respaldo" del PP a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo que llevan a cabo "una labor ejemplar".

Ante las ausencias de PP y Vox, a su llegada al acto, la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha defendido que deberían "estar todos". "Es un homenaje a las víctimas, deberíamos estar todos", ha señalado.

En cambio, los que sí que han estado presentes ha sido EH Bildu, que ha estado representada por primera vez por su portavoz parlamentaria, en este caso Mertxe Aizpurua. La diputada se ha sentado en primera línea, en el banco azul reservado al Gobierno, junto al resto de portavoces de los partidos que han acudido al acto.

Durante su discruso, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a puesto en valor este domingo la "unidad" contra el terrorismo que, ha recordado, tanto costó conseguir en España, y ha avisado de que ponerla en valor es "más responsable y fructífero que negarla". La tercera autoridad del Estado también ha reivindicado el "protagonismo" de las víctimas en este evento que, cada 27 de junio desde 2010 celebra el Congreso para darles voz "ante todas las fuerzas parlamentarias". "Este es un acto que pertenece a las víctimas del terrorismo, libres de participar en él o ausentarse y, desde luego, libres de determinar el mensaje que desean trasladar a las Cámaras y a los ciudadanos y ciudadanas", ha dicho.

"¿Qué está sucediendo que genera estas ausencias en este día tan señalado?"

Por su parte, durante su intervención en el acto, el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, ha exigido este domingo al Congreso y al Gobierno que reflexionen sobre la ausencia de muchas asociaciones que representan a este colectivo del homenaje anual de la Cámara y que entre todos se tomen medidas para facilitar su vuelta al mismo. Así lo ha hecho durante el discurso que ha pronunciado en el hemiciclo en el que ha destacado que las víctimas siempre se han caracterizado por su "respeto a las leyes y normas establecidas" lo que, ha añadido, no les ha impedido "reivindicar aquello que considerábamos justo".

"Y buena prueba de ello es la institución de este día, ya que nació de una iniciativa conjunta de 22 asociaciones y fundaciones de víctimas", ha apuntado, ante de aludir a la "ausencia voluntaria de gran parte de los representantes de víctimas de terrorismo". Los ausentes, ha dicho, cuentan con toda su "consideración y respeto" y, a continuación, ha pedido a todos los presentes que reflexionen sobre los motivos que provocan esas ausencias. "¿Qué está sucediendo que genera estas ausencias en este día tan señalado?", se ha preguntado.

Por otra parte, Caballero ha aprovechado su intervención para emplazar a los parlamentarios a legislar para implantar medidas que sirvan para impedir el "ultraje" a este colectivo que suponen los homenajes a condenados por terrorismo como los miembros de ETA. El sucesor de la exdiputada del PP Marimar Blanco al frente de la Fundación de Víctimas ha incidido en que es "inaplazable" tomar medidas para poner fin a una "triste realidad que sólo se vive en España".

"Más allá del ataque directo que supone a las víctimas, les pido que entiendan que cada uno de esos actos es, de facto, una incitación al odio y a la violencia. Es una llamada para que se vea en el homenajeado no a un asesino, sino a un héroe. Señorías, eso es algo que una democracia como la nuestra no puede seguir permitiendo ni un día más", ha subrayado Caballero.

Las asociaciones que han acudido al Congreso defienden "plantear las quejas en otro momento"

El resto de asociaciones que han acudido al acto también han defendido acudir por ser un "acto institucional". "Cualquier reivindicación de cualquier forma tiene que estar ausente de este acto, no tiene cabida en este acto y está absolutamente fuera de lugar. Ese tipo de quejas hay que plantearlas en otro momento y no en este acto institucional", ha señalado el vicepresidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, Javier López, en declaraciones a los medios antes del comienzo del homenaje.

Por su parte, el presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Eulogio Paz, ha resaltado que comparte las declaraciones de López pero ha criticado las realizadas por el portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien se ha referido a las asociaciones que se han concentrado frente al Congreso y ha hablado sobre los indultos y Cataluña. "Las palabras de Edmundo Bal me parecen indignantes, ninguneando a las asociaciones de víctimas que sí que estamos aquí presentes, refiriéndose solamente a las que hay fuera, eso es faltar a la verdad y es impropio de un político que se digne de serlo", ha criticado. En este sentido, Paz ha comentado que "si hay algo mal debe denunciarse y contactar con el Gobierno para solucionarlo". "No es procedente que en un acto que lo realiza el Congreso, no el Gobierno, PP y Vox estén haciendo un desprecio a las víctimas del terrorismo en general", ha lamentado.