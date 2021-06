Publicada el 28/06/2021 a las 10:44 Actualizada el 28/06/2021 a las 11:16

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido la aprobación este martes en el Consejo de Ministro de la ley trans y ha defendido, ante las protestas de los colectivos feministas, la necesidad de reconocer los derechos de todas las mujeres. "O llegamos todas o no va a llegar ninguna", ha explicado la ministra en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

La titular de Igualdad ha asegurado que la lucha del feminismo es "una lucha por la garantía de los derechos humanos" y ha recordado que muchas personas trans "son mujeres" y la ley que va mañana al Consejo de Ministros ha sido "impulsada por muchísimas feministas". "Ellas, entre ellas yo, entendemos que hasta que todas las mujeres como las migrantes, las trans o las trabajadoras del hogar no tengan reconocidos todos los derechos no despegarán de los suelos pegajosos", ha indicado.

La ministra se ha mostrado convencida de que "dentro de unos años nadie va a reconocerse dudando de los derechos de las personas trans" y ha asegurado que la aprobación de la norma supondrá "un paso de gigante" en el reconocimiento de sus derechos.

La titular de Igualdad se ha mostrado satisfecha, tras reconocer las "fricciones y diferencias" en el seno del Gobierno para aprobar la norma, en poder cumplir su compromiso de aprobar la ley para la celebración del Orgullo Gay. "Dije que teníamos que tener el reconocimiento de los derechos trans para este Orgullo y hemos cumplido", ha indicado.

Respecto a las críticas de colectivos feministas por el llamado borrado de mujeres, Montero ha sido tajante y ha asegurado que "lo que borra a las mujeres es el machismo; contra eso hay un consenso absoluto y hay construir leyes, políticas pública y dinámicas sociales que destierren el machismo".

Sobre la participación de personas trans en competiciones deportivas, Montero ha explicado que desde hace años "la mujeres trans participan en competiciones de mujeres y los hombres trans en competiciones de hombres". Asimismo, ha recordado que desde el año 2007 en España "se puede ser una mujer sin ningún tipo de operaciones" y ha invitado a abandonar este tipo de debates. "La realidad de las personas trans es muy jodida y por eso lo de mañana es un paso histórico", ha concluido Montero.

"Existe un compromiso con ellos, ellas y elles"

La ministra de Igualdad ha defendido el uso del lenguaje inclusivo porque ha asegurado que "lo que no se nombra no existe". "Mientras sea ministra voy a enviar, siempre que pueda, mensajes contundentes de que se que esas personas existen y garantizar sus derechos" ha explicado la ministra.

Al ser preguntada por el uso de expresiones como "hijo, hija e hije", Montero ha reiterado que siempre estará "del lado de un lenguaje que haga sentir a toda las personas que son importantes y que existe un compromiso con ellos, ellas y elles". La titular de Igualdad ha indicado que el uso de "hije" es para referirse a las personas no binarias que "tienen todo el derecho a existir, incluso aunque resulte raro y difícil de entender" y ha asegurado estar "muy orgullosa de que en un cartel del Orgullo utilice por primera vez esta palabra".

En su opinión "no hay nada más político que el uso del género masculino neutro" y ha asegurado que cambiar las palabras sirve "para modificar hábitos o prejuicios". "No es casual que el masculino se haya utilizado como algo neutro y las mujeres hemos reivindicado que el lenguaje también hable de nosotras, si contribuimos en pie de igualdad con los hombres en tareas esenciales tenemos todo el derecho a ser nombradas y lo mismo pasa con el colectivo LGTBI", ha afirmado. A su parecer, el hecho de que las personas no binarias constituyan un colectivo pequeño "no les quita ningún derecho".