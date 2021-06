Montero, sobre la nueva ley LGTBI: "Es un texto empujado por las feministas que saben que o llegamos todas o no llega ninguna"

Publicada el 28/06/2021 a las 13:19 Actualizada el 28/06/2021 a las 14:32

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado este lunes, Día Internacional del Orgullo LGTBI, la aprobación de la Ley Trans en el Consejo de Ministros de esta semana y ha asegurado que se trata de una norma "feminista". "Está empujada por las feministas que saben que, o llegamos todas o no llega ninguna", ha indicado.

Durante su participación en un acto con motivo de la celebración del Orgullo, en el que se ha premiado a diferentes asociaciones y activistas que luchan por los derechos del colectivo LGTBI, Montero se ha mostrado emocionada al agradecer a su equipo el trabajo realizado para poner en marcha este texto que es , a su juicio, "un paso de gigante", después de "más de una década sin avances sociales significativos" en este sentido, según informa Europa Press.

En su intervención, la ministra ha recordado como en mayo "pedía perdón" en el Congreso a las personas trans a las que, ha lamentado, se les ha cuestionado mucho sus vidas en estos meses. "Pero hemos cumplido", ha señalado Montero, antes de indicar que prometió una Ley Trans antes del Orgullo.

A su juicio, con esta norma se ha conseguido "saldar una deuda" con el colectivo ya que impide que las personas transe sean "consideradas enfermas", que las administraciones públicas "reconozcan sus derechos", "prohíbes las terapias de reconversión", permite que las mujeres lesbianas "puedan formar una familia en igualdad" y que "no solo reconoce la diversidad" en la sociedad española, sino también su "derecho a ser".

Un mensaje "poderoso" a Europa

También ha defendido que esta norma conlleva derechos "materiales", como que las personas LGTBI puedan "alquilar un piso" sin que se les discrimine por "ir de la mano" con su pareja de su mismo sexo o ir al médico y que sean llamados por el nombre con el que se identifican. En este sentido, ha destacado, también, el derecho de que los niños sean llamados por el nombre que han elegido, sin "depresión", "ansiedad" o "miedo a mostrarse como son".

Montero ha puesto en valor la labor de quienes han puesto "su cara y su cuerpo" a lo largo de la historia para que ahora lleguen estos avances y considera que esta norma es también "un mensaje poderoso a Europa", en un momento en el que "países como Polonia o Hungría" están atacando los derechos del colectivo.

"Mañana por fin y después de no pocas dificultades, llevamos al Consejo esta ley que no es mérito del Ministerio", ha declarado la ministra, antes de señalar que es una victoria del colectivo. A su juicio, "este Orgullo" hará "historia" y ha destacado que llega con un mensaje "poderoso": "No son caprichos, no son deseos, son derechos".

En el acto, que ha estado conducido por el periodista y guionista Paco Tomás, también ha intervenido la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti García, quien ha empezado recordando los primeros orgullos en España: en 1977 en Barcelona y un año después en Madrid, en donde se gritaba "Qué demasiao, todos los peligrosos nos hemos juntao".

Premiados

"Desde entonces, el Orgullo no ha parado de crecer, en número de personas, en reivindicaciones y en logros y victorias", ha señalado García, quien ha calificado esta celebración como un símbolo de la "exaltación de la diversidad" y como "un arma para luchar por los derechos" del colectivo.

La directora general ha agradecido y felicitado a los premiados en este acto que han sido la Rede Educativa de Apoio LGTB de Galicia, en la categoría Buenas prácticas de inclusión de la diversidad sexual y de género en el ámbito educativo, la Fundación 26 de diciembre en Activismo nacional por los derechos LGTBI; Transgender Europe en materia de Activismo internacional; y Gema Hassen-Bey en Visibilidad LGTBI en el Deporte.

También se ha reconocido a Roberto Enríquez Bob Pop, en Visibilidad LGTBI en el ámbito de la comunicación; a la serie La Veneno en categoría Visibilidad trans en la Cultura y a la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, en el ámbito Institucional.

La ceremonia se ha celebrado en la Residencia de Estudiantes de Madrid, en donde se hospedó Federico García Lorca, al que se refirieron muchos de los intervinientes para recordar su figura. Además, los asistentes disfrutaron de sendas actuaciones del Coro de Voces LGTBI de Madrid.