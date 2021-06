Sánchez pide a Aragonès no "invisibilizar" a "la otra mitad de Cataluña" y ofrece diálogo sobre inversiones y autogobierno

Publicada el 28/06/2021 a las 09:43 Actualizada el 28/06/2021 a las 09:54

A poco más de 24 horas para la reunión que mantendrá en el Palacio de la Moncloa con Pere Aragonès, el presidente del Gobierno manda un mensaje a la Generalitat: “A mí me gustaría que el Govern reconozca a la otra parte de Cataluña que trata en algunas ocasiones de invisibilizar, que no comparte su hoja de ruta y que al menos tan importante como la otra parte”. En una entrevista en la cadena SER, Pedro Sánchez ha explicado este lunes que su intención con los indultos a los líderes independentistas es justamente esa: “Lo más útil para restaurar la convivencia es ahora mismo el perdón. En un pasado lo fue el 155 y que esos líderes asumieran las responsabilidades judiciales de sus actos, pero ahora los indultos son convenientes”. Una medida que, ha asegurado, también habría adoptado de no necesitar los votos independentistas en el Congreso.

Sobre la etapa de diálogo que se abre, Sánchez ha admitido que queda un camino largo por recorrer porque “no vamos a arreglar de la noche a la mañana lo que se ha estropeado durante estos últimos diez años, pero estamos dando los primeros pasos para la resolución de esta crisis”. Y en ese contexto enmarca la foto de anoche en la cena de inauguración del Mobile World Congress de Barcelona que compartieron el rey, el president de la Generalitat, la alcaldesa de Barcelona y él mismo: “Estamos en el camino de recuperar esa normalidad institucional”. El presidente también le ha pedido a Aragonès “ser realistas” y demostrar que la apuesta por el diálogo es realmente sincera porque “si empezamos a hablar por aquellas cosas que nos separan difícilmente avanzaremos”. Sánchez ha subrayado que “dentro de la Constitución hay muchas cosas que hacer”, mencionando específicamente “la mejora del autogobierno siempre dentro de la legalidad democrática”.

El PP y Aznar

Preguntado por los apoyos recabados hacia los indultos por sectores tradicionalmente conservadores como los empresarios o la Iglesia que se han desmarcado del PP, el líder del Ejecutivo ha opinado que la de los populares es “la oposición más furibunda de toda Europa”. A su juicio, Pablo Casado “no reconoce la legitimidad del Gobierno de España, ha utilizado la pandemia contra el Gobierno de España, ha puesto en cuestión nuestra calidad democrática en Europa y se dedica a romper consensos básicos”.

Sobre las palabras del expresidente Aznar, precisamente poniendo en duda la legitimidad de los gobiernos socialistas de Zapatero y del suyo propio, el presidente ha afirmado que “lo primero que tendría que hacer el señor Aznar es pedir perdón por meter a España en una guerra injusta”. “Representa al pasado”, ha añadido antes de concluir que, “lamentablemente es un pasado que ha vuelto a la dirección del PP”.