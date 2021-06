Directo | Sánchez anuncia que España exigirá PCR negativa o vacuna completa a los ciudadanos de Reino Unido

Publicada el 28/06/2021 a las 08:18 Actualizada el 28/06/2021 a las 10:09

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes, primer día laborable en el que no es obligatorio llevar mascarilla en exteriores:

10.07. El rey llega al Mobile y le recibe Sánchez, sin la presencia de ningún miembro del Govern catalán. El rey Felipe VI ha llegado pasadas las 9.30 horas de este lunes al Mobile World Congress (MWC) para participar en la inauguración del evento, que tiene lugar en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona. El monarca ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat. Unos metros más atrás les esperaban varias autoridades, entre la que no había nadie de la Generalitat, pese a que su presidente, Pere Aragonès, y el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, estaban hablando con el resto de autoridades minutos antes de la llegada del rey y Sánchez.

09.58. El "macrobrote" originado en Mallorca deja ya 410 positivos, más de 2.000 cuarentenados y 11 casos de transmisión secundaria en Madrid. El "macrobrote" de coronavirus originado tras un viaje de fin de curso a Mallorca alcanza ya los 410 positivos confirmados, con más de 2.000 cuarentenados y se han registrado ya 11 casos de transmisión secundaria en 10 brotes derivados en Madrid. "Es el brote más grande desde que empezó la pandemia y seguramente habrá más casos", ha asegurado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press. Al hilo, ha explicado que se están haciendo pruebas a todos los relacionados con este brote y que de las "3.000 que hay que hacer" ya se han ejecutado 2.400.

09.43. El WiZink Center de Madrid vacunará también por la noche desde este jueves. El WiZink Center de Madrid comenzará a vacunar también en horario nocturno con autocita a partir de la noche del jueves al viernes, sumándose así al Hospital Enfermera Isabel Zendal. Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha detallado que un total de 827 personas se han vacunado en el primer de este servicio en el Zendal. Para este espacio hay ya concertadas un total de 2.500 citas para esta semana y el objetivo es "seguir creciendo". En esta línea se ha abierto ya la autocita a los madrileños de entre 38 y 39 años.

09.45. Sánchez niega instrucciones al Tribunal de Cuentas y señala que sus resoluciones se pueden recurrir ante los tribunales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este lunes su "absoluto respeto" por el trabajo del Tribunal de Cuentas en las causas contra los organizadores del procés, y ha asegurado que "nunca" han dado ni van a dar "instrucciones" desde el Ejecutivo. Eso sí, también ha querido dejar claro que se trata de una instancia que no es judicial sino administrativa, que todavía no ha resuelto su investigación, y que además sus resoluciones se pueden después recurrir ante los tribunales. "Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas no es un órgano judicial, es una instancia administrativa. Ahora mismo siguen los procesos de trabajo, no hay resolución en firme, y esas resoluciones se pueden recurrir ante los tribunales", ha afirmado, al ser preguntado por las palabras del viernes del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

09.39. Sánchez dice que España tendrá unos números de crecimiento económicos "inéditos" este año y el que viene. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que España cuenta con una hoja de ruta "clara" para recuperar y modernizar su economía, al tiempo que ha señalado que tendrá unos números de crecimiento económicos "inéditos" este año y el que viene. "Vamos a tener unos números de crecimiento económicos este año y el siguiente inéditos, las propias instituciones europeas e internacionales está revisando aún más al alza las previsiones de crecimiento económico y de creación de empleo en nuestro país", ha afirmado Sánchez.

09.33. Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes se celebrará la última semana de julio en Salamanca. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que la Conferencia de Presidentes se celebrará la última semana del mes de julio en la ciudad de Salamanca a propuesta del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. "Tenemos que hablar del plan de recuperación, de vacunación y del reto demográfico, que fue un mandato que nos hicieron al Gobierno los presidentes autonómicos", ha señalado Sánchez, tras ser preguntado por los temas a abordar en la cita. Hace unas semanas, el propio Sánchez dejó claro que los dirigentes de las CCAA "también son los protagonistas" a la hora de gestionar los fondos, como también lo son los miles de alcaldes de municipios españoles. "Tenemos un objetivo, que esta recuperación sea justa, pronta, y que no deje a ningún territorio ni generación atrás, y que sobre todo mire al futuro", señaló entonces.

08.55. "No es una prioridad" cambiar el Gobierno. "No es una prioridad" frente a la vacunación, las vacaciones o la recuperación económica, ha dicho Sánchez, sin descartar que la renovación de cargos dentro de su Ejecutivo esté dentro de la agenda.

08.53. Sánchez se refiere a la relajación del uso de las mascarillas. "Veremos un proceso de adaptación de la ciudadanía española a la recuperación de la antigua normalidad, y también quiero trasladar que estamos ante un momento que va a representar una gran oportunidad para nuestro país porque estamos superando la pandemia, también porque tenemos los recursos económicos que van a llegar y porque la gran apertura va a identificarse con una gran recuperación", ha celebrado.

08.49. Sánchez celebra los datos que está dejando la pandemia. El líder del Ejecutivo ha celebrado los datos de vacunación y de ocupación hospitalaria, aunque se ha mostrado preocupado por los brotes como el recientemente detectado en Mallorca. Respecto a este asunto, y preguntado por la entrada de Baleares en la zona verde del semáforo británico, Sánchez ha dicho: "Vamos a aplicar a los turistas británicos las mismas exigencias que al resto de turistas europeos. Necesitarán la vacunación completa o una PCR negativa", ha dicho respecto a la reactivación del turismo del Reino Unido a las Illes Balears. Sánchez ha justificado la medida en el hecho de que los datos que llegan del Reino Unido son preocupantes porque tienen unos contagios "muy por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días". En este sentido, ha dicho que hay que tomar la decisión de aplicar medidas adicionales en nuestro país y ha precisado que lo anuncia para que los turoperadores lo tengan en cuenta.

08.46. Sánchez, sobre un referéndum pactado. "En la ley cabría un acuerdo, que es por lo que siempre hemos abogado nosotros. ¿Por qué vamos nosotros a la ciudadanía a situarles el problema? ¿Eso no demostraría la incapacidad de la política para llegar a acuerdos?", se ha preguntado Sánchez durante su entrevista en la Cadena Ser.

08.31. Rechaza que Junqueras esté en la mesa de diálogo. Sánchez ha pedido al Govern catalán que "reconozca a la otra parte de Cataluña que en ocasiones trata de ocultar" y, respecto a la mesa de diálogo, Sánchez ha dicho que es un órgano de gobiernos y por eso ha recordado que Oriol Junqueras, inhabilitado y sin cargo en el Govern, no podría participar.

08.27. "Yo creo que el PP está haciendo la oposición más furibunda en Europa". "No ha reconocido la legitimidad del Gobierno, ha puesto en cuestión nuestra calidad democrática en Europa, ayer rompían un consenso básico en cuanto a la memoria de las víctimas del terrorismo...", ha criticado Sánchez, que ha recordado que el expresidente del Gobierno José María Aznar "tendría que pedir perdón por meter a España en una guerra injusta", aludiendo a la guerra de Irak, "y ser más justo con el Gobierno". "Aznar representa el pasado que lamentablemente ha vuelto al PP", ha lamentado tras las preguntas del periodista Josep Cuní.

08.22. Sánchez admite que cambió de opinión con los indultos. "Estamos dando los primeros pasos para poder avanzar en la resolución de esta crisis", ha iniciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su entrevista en la Cadena Ser. "Estamos en el camino de recuperar la normalidad institucional", ha dicho Sánchez ante las preguntas de Ángels Barceló y refiriéndose a la cena inaugural del Mobile World Congress, en la que coincidieron con él el rey Felipe VI y el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Además, Sánchez ha admitido que cambió de opinión sobre los indultos, ya que en el pasado los rechazaba pero ahora considera que lo útil para avanzar hacia la convivencia es el "perdón", y por ello los ha concedido. Eso sí, ha negado que esta decisión tenga que ver con el hecho de que el Ejecutivo necesite en el Congreso los votos de ERC.