Aragonès impulsará el 'Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación' para defenderlo en la mesa de diálogo

Tribunal de cuentas

Aragonès ha dicho que con Sánchez hablaron "de la represión en general, también en casos particulares", como el del Tribunal de Cuentas, y ha argumentado que esto también se deberá solucionar en la mesa de diálogo.

Considera que el Gobierno central debe "dar pasos" en este asunto y no ha aclarado si el Govern intentará presentar el aval en lugar de los afectados por las fianzas.

Después de que Sánchez haya avisado este mismo miércoles en el Congreso de que no habrá referéndum de autodeterminación si el independentismo no logra convencer al Congreso, Aragonès ha replicado que "hay caminos" para hacer un referéndum que no pasan por la Constitución y que este asunto ya se ha discuto con anterioridad en la Cámara baja.

"Hay caminos. La cuestión es si la solución que propone el PSOE puede incluir a los que defendemos la independencia y los que no la defienden. Porque la nuestra sí que los incluye", ha zanjado.