Ayuso critica ante la UE que se ponga "tanto empeño" en el aborto "trasladándolo como un supuesto derecho universal cuando no nacen niños"

Publicada el 30/06/2021 a las 20:33 Actualizada el 30/06/2021 a las 21:06

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado, en su intervención en el seno de la 145ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones de la Unión Europea, que se ponga "tanto empeño" en el aborto, defendiendo, vía telemática desde la Real Casa de Correos, que uno de los pilares de su Gobierno es "la familia", y especialmente aquello que tiene que ver con "con la natalidad y la vida". "Si no hay niños, Europa no tendrá futuro y no habrá valores", ha dicho, según informa Europa Press.

Por ello, ha defendido que desde el Ejecutivo regional apuestan por "eliminar barreras para las familias, para aquellas que quieren seguir adelante con sus embarazos, con el objetivo de "animarles a tener más hijos".

Añadía a su intervención "espero que la Unión Europea se centre en esto también y se pregunte de dónde viene, bajo qué principios se fundó y cómo garantizar su existencia a largo plazo. Creo que ahí es fundamental la integración, la educación, la seguridad, los valores, la vida, y, por encima de todo, la libertad y un proyecto común que a veces nos falta". La presidenta madrileña apuesta por "proyectos comunes" antes que por una defensa individual de los países y las regiones.

Por otro lado, Ayuso ha defendido su política de "libertad educativa" y ha recordado que el 96% de los padres pueden elegir en primera opción el colegio y el modelo que quieren para sus hijos independientemente del municipio y del código postal en el que vivan, así como el modelo, ya sea público, privado o concertado.

Además, ha incidido en que han buscado en las aulas "un nuevo modelo de convivencia entre las nuevas tecnologías y la escuela tradicional". En este sentido, ha recordado que han eliminado el móvil de las aulas pero al mismo tiempo han profundizado en la digitalización, en la cultura del esfuerzo, del sacrificio, y del respeto al profesor.

El Camino de Santiago, con un papel "crucial" en la historia de Europa

En el mismo foro también ha participado Jesús María Gamallo Aller, director general de relaciones exteriores y con la Unión Europea de la Xunta, que ha resaltado la educación y la cultura como "los principios motores" de la identidad europea "sobre los que debemos seguir trabajando para promover nuestros valores comunes y fortalecer el futuro del proyecto europeo". Destacó también la necesidad de promover el conocimiento y la difusión de los fundamentos históricos sobre los que se construyó la Unión Europea en la diversidad.

En este sentido, ha destacado "el papel crucial" que ha jugado a lo largo de la historia de Europa el Camino de Santiago "en la promoción del diálogo y el intercambio cultural entre personas de diferentes nacionalidades, creando un vínculo de solidaridad e integración entre ellas".