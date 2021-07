Publicada el 01/07/2021 a las 06:00 Actualizada el 01/07/2021 a las 06:45

Manuel Llamas, nuevo viceconsejero de Economía del Gobierno de Madrid, culpó en 2013 del escándalo de las preferentes a quienes las habían adquirido y no a los bancos y cajas que las ofertaron sin advertir a sus clientes del riesgo que entrañaba su compra.

Llamas salta al cargo de viceconsejero desde su puesto de jefe de gabinete de Javier Fernández Lasquetty, responsable de Hacienda en el primer Gobierno de Díaz Ayuso y que amplía ahora sus competencias al sumar Economía y Empleo. Antes de su nombramiento como asesor en septiembre de 2019, Llamas fue redactor jefe de Libertad Digital así como tertuliano de Intereconomía y otros medios.

En enero de 2013 publicó un artículo titulado Ni fraude, ni estafa ni engaño. Localizable en la web del conservador Instituto Juan de Mariana, en aquel artículo su autor calificaba de "inmoral" rescatar a los preferentistas. "El pecado –escribió Llamas– no radica, pues, en el supuesto fraude o engaño cometido por las entidades, del todo irreal y falaz, sino en la ingenuidad, exceso de confianza y, por encima de todo, incultura financiera de los españoles". Y comenzaba así el remate del párrafo: "El problema de fondo aquí radica en la imprudencia y en los errores de inversión cometidos por los afectados".

Según Llamas, los bancos no hurtaron información a sus clientes. Simplemente –eso vino a sostener– los clientes no leyeron los documentos debidos. "Por ello –concluía Llamas– su rescate, a costa del resto de contribuyentes, tal y como pretendía el Gobierno, es injusto e inmoral. No en vano, reclaman para sí el mismo trato concedido por el Estado a los bancos, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas con el dinero del resto de españoles, lo cual es absolutamente condenable".

En declaraciones a la web Libre Mercado –la sección de Economía de Libertad Digital–, Llamas ha anunciado que su misión como viceconsejero de Economía será "reducir la hiperregulación" y "favorecer la competencia" en la Comunidad de Madrid. Para el departamento a cuyo frente se sitúa Fernández Lasquetty, el Ejecutivo ha nombrado un segundo viceconsejero: Alfredo Timermans, para el área de Economía. Y según Libre Mercado –el medio que dirigía Llamas hasta septiembre de 2019–, se mantiene como viceconsejero de Hacienda José Ramón Méndez Aquino.

Los afectados por las preferentes fueron miles. Y el nexo común entre ellos se resume así: aceptaron la oferta de las entidades financieras donde tenían sus ahorros para que se hiciesen con las llamadas acciones preferentes. La información suministrada en múltiples casos las presentaba como si se tratasen de un producto de renta fija. Buena parte de los compradores carecía de conocimientos suficientes. Confiaron en los bancos y no detectaron que en realidad estaban entrando en un terreno pantanoso que podía llevarles fácilmente a la ruina.

Incumplimiento de los deberes de información

La posición del nuevo viceconsejero madrileño de Economía ni siquiera coincide con la que ya en 2012 mantuvo el Gobierno de Mariano Rajoy. El entonces ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, llegó a asegurar que nunca se tendrían que haber comercializado participaciones preferentes entre pequeños y medianos ahorradores.

Aunque distintos tribunales fueron archivando las causas por estafa impulsadas por víctimas de las preferentes, algunas sentencias les dieron la razón. Y obligaron a distintos bancos a resarcirles. Por ejemplo, en 2016 un juzgado mercantil de Valencia condenó a Bankia a devolver el importe invertido en dos emisiones de preferentes de Caja Canarias.

Tres años más tarde, la Audiencia de Álava condenó al Banco Santander a devolver a una ama de casa 63.000 euros que invirtió en preferentes. La sentencia señaló que el banco "incumplió sus deberes" de información con la clienta.

También en 2019, el Supremo condenó a Bankia a pagar 1,6 millones a un preferentista. Según el alto tribunal, el banco se sirvió de información "inexacta" para ofrecerle un canje de preferentes por acciones. El canje, dice la sentencia, se basaba en el folleto informativo de la salida a Bolsa de julio de 2011. Y el folleto, sentenció el tribunal, contenía información financiera que al poco tiempo se reveló "gravemente inexacta".