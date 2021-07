Directo | Un total de 165 jóvenes del hotel de Mallorca embarcan en el ferry hacia Valencia

Publicada el 01/07/2021 a las 08:15 Actualizada el 01/07/2021 a las 10:12

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este jueves, primer día de julio y la jornada en la que entra en vigor el certificado covid digital europeo:

10.10. El Gobierno defiende que la Abogacía no puede estar en la causa del Tribunal de Cuentas. El Gobierno ha justificado este jueves el hecho de que la Abogacía del Estado no haya presentado alegaciones en la causa del Tribunal de Cuentas contra más de 30 ex altos cargos del Govern por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas embajadas catalanas y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. Según el Ejecutivo, "no tiene legitimación", al ser los fondos afectados de la Generalitat y no de la Administración General del Estado. Así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en una entrevista en RNE, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en Antena 3, al ser preguntadas por el hecho de que la Abogacía del Estado no hiciera este miércoles uso de su tiempo para presentar alegaciones ante la delegada instructora. En concreto, Calvo ha explicado que "no puede hacerlo" porque ya hubo un pronunciamiento en 2018, "cuando se sustanció la multa al expresidente catalán Artur Mas, en el que se dijo que cuando no hay fondos de la Administración General del Estado, la Fiscalía no puede estar y la Abogacía no puede estar". "Esto no tiene comentario", ha sentenciado.

09.32. Un total de 165 jóvenes del hotel de Mallorca embarcan en el ferry hacia Valencia. Un total de 165 jóvenes alojados en el hotel Palma Bellver de Mallorca han partido este jueves por la mañana en tres autocares hacia el puerto de Palma para embarcarse en el ferry hacia Valencia que el Govern cubre para devolverlos a sus comunidades de origen después del auto del Juzgado que tumba su confinamiento forzoso. Así lo ha indicado la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Govern balear, Mercedes Garrido, en una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Esto implica que la gran mayoría de los estudiantes ha optado por abandonar el hotel, desoyendo la petición del Govern de que se quedasen para terminar la cuarentena. Además, algo más de una decena se marchó ya este miércoles por la tarde: parte se fueron a tomar un avión y otros se dirigieron a otro hotel para marcharse más adelante en avión. Puedes volver a escuchar aquí la entrevista completa:

07.00. Sanidad registra 1.824 positivos por el brote en Mallorca, con 5.978 jóvenes en cuarentena. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, detalló este miércoles que hasta 1.824 jóvenes han dado positivo en covid-19 dentro del brote ocasionado por los viajes de fin de curso en Mallorca, mientras que otros 5.978 son contactos estrechos que deben guardar cuarentena. Los afectados son de doce comunidades autónomas: Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Cataluña, Extremadura y Asturias. Tal y como avanzó el Govern balear, la idea del Ejecutivo es fletar un barco " a primera hora" de este jueves para trasladar a Valencia a los "aproximadamente 200" jóvenes que han dado ya negativo o a las que no se les ha practicado la prueba después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma decidiera no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver.