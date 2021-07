¿Me quedo en casa si soy contacto pero estoy vacunado? Dudas resueltas para el último verano de 'nueva normalidad'

Publicada el 04/07/2021 a las 06:00

España ya ve el principio del fin de la pandemia, pero aún no ha llegado y tardará meses en una normalidad que no lo será del todo hasta que no se derrote al virus. La mayoría de la población vulnerable ha sido inmunizada contra el virus, pero aún quedan muchos mayores con una sola dosis y la incidencia está aumentando con fuerza en los jóvenes, que disfrutan de unas restricciones bajo mínimos. Además, la variante delta tiene difícil escapar de la pauta completa de cualquier vacuna aprobada, pero puede causar con más frecuencia cuadros graves entre los que han recibido solo un pinchazo.



Por lo tanto, las precauciones son necesarias, así como tener claro el protocolo a seguir a la hora de sufrir síntomas, dar positivo en un test o tener un contacto estrecho con un contagiado. La pandemia no se ha acabado y muchos especialistas se temen una relajación contraproducente en la población dada la cercanía de la inmunidad de grupo y la llegada del verano y de las vacaciones. Repasamos la guía de actuación del Ministerio de Sanidad al respecto, al que se deben acoger las comunidades autónomas, aunque el documento da margen para la libre actuación de las administraciones regionales si lo consideran necesario.



Lo básico: tengo síntomas compatibles con el covid, ¿qué hago?



Cada comunidad autónoma habilita teléfonos de información en los que recibir indicaciones y consejos sobre los próximos pasos. Además, siempre es recomendable llamar al centro de salud e indicar cuáles son esos síntomas compatibles con un cuadro de covid-19: tos, sensación de falta de aire y disnea (pérdida del gusto y del olfato) son los más comunes, pero también pueden aparecer otros menos frecuentes, como los dolores musculares o la diarrea. Si el responsable sanitario al otro lado de la línea considera que la sospecha de un contagio de SARS-CoV2 es sólida, le dará cita para un test. Puede ser PCR o de antígenos: probablemente el segundo, ya que suele funcionar muy bien en caso de síntomas.



Recibirá los resultados en minutos, por lo que puede avisar cuanto antes a sus contactos estrechos. A partir del diagnóstico, debe aislarse, como mínimo, durante 10 días: pudiendo salir si, al pasar ese periodo, lleva tres días sin fiebre y sin ningún otro síntoma, como la tos. Mantenga el móvil cerca y operativo: si todo funciona según lo debido, le llamará un rastreador. Puede hacer una lista mental o física de sus contactos, una tarea no tan fácil como parece. Pregúntese: ¿dónde ha estado? ¿qué ha hecho? Repase las actividades que ha realizado durante las 48 horas previas al resultado. No hace falta un test para terminar el aislamiento.



Evidentemente, todo esto aplica a las personas con síntomas o que hayan dado positivo en un test y que estén vacunadas, parcial o completamente.



Soy contacto estrecho de un positivo en covid-19, pero no tengo síntomas, ¿qué hago?



La respuesta rápida es: ante la duda, cuarentena. Pero puede haber dudas sobre si la naturaleza de dicho contacto merece la reclusión. La definición del Ministerio de Sanidad, amparada por organismos internacionales, es la siguiente: "Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de dos metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas". Si llama a un teléfono de información o al centro de salud, un profesional se encargará de valorar si el encuentro de riesgo ha sido tal, teniendo en cuenta factores como el uso de mascarilla o el entorno (centro de trabajo, aire libre, etcétera).

Si considera que ha sido de riesgo, le darán cita para hacerse un test. Sanidad recomienda que sea PCR, dado que estas pruebas tienen más capacidad para detectar asintomáticos. Sin embargo, algunas comunidades se decantan, también para estos casos, por los antígenos, más baratos. Aunque sea negativo, lo indicado es guardar cuarentena durante 10 días, maximizando las medidas de higiene personal, recluyéndose en una habitación si es posible (saliendo solo con mascarilla), reduciendo el contacto con convivientes y llamando en cuanto aparezca algún síntoma. "En el caso de convivientes de un caso que no puede realizar la cuarentena de forma correcta, ésta se prolongará 10 días desde el final del periodo de aislamiento del caso", indica la estrategia del Gobierno.



¿Y si en el momento de recibir la confirmación estoy fuera de mi ciudad o pueblo?



Sanidad permite la vuelta a la residencia habitual siempre que se haga en un medio de transporte privado "y se haya informado y autorizado el desplazamiento por las autoridades de salud pública implicadas". También se debe firmar una declaración de responsabilidad, que se puede encontrar aquí (anexo 4).



Soy contacto estrecho de un positivo, pero estoy vacunado con las dos dosis



Estará exento de la cuarentena siempre que se hagan dos PCR: una al inicio y otra a los siete días del último contacto con el caso confirmado. Por lo tanto, hay que llamar al centro de salud para comunicarlo y ser citado para las pruebas. Sin embargo, la ausencia de obligación del aislamiento no implica el abandono de toda responsabilidad. Hay que evitar en la medida de lo posible el contacto con otras personas, sobre todo si pertenecen a tramos etarios vulnerables o sufren comorbilidades; usar mascarilla en todo momento; y evitar eventos multitudinarios.



Hay una excepción que poca gente conoce: si el brote ha sido originado por la variante delta (antiguamente conocida como india), hay que guardar cuarentena aunque se esté completamente vacunado en el caso de ser contacto estrecho.



Las mismas indicaciones sirven para las personas asintomáticas que han tenido un contacto estrecho con un positivo, pero que han sufrido una infección por SARS-CoV2 confirmado por test en los 180 días anteriores.