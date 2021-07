Directo | Junqueras apuesta por la vía multilateral porque facilita el "reconocimiento internacional"

Publicada el 03/07/2021 a las 11:50 Actualizada el 03/07/2021 a las 12:44

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de la jornada de este primer sábado del mes de julio:

12.30. García Egea pide "olvidarse de otras opciones" porque "solo Casado puede vencer a Sánchez". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido "no liarse con sucedáneos" y "olvidarse de otras opciones" ya que "solo un apoyo masivo a Pablo Casado y al PP puede vencer a Pedro Sánchez". "La cuenta atrás del sanchismo ha empezado, todos lo sabemos, pero solo Pablo Casado puede vencerlo", ha agregado. Así lo ha indicado García Egea este sábado en Valencia, durante el XV Congreso del PPCV, en el que será nombrado presidente regional Carlos Mazón. Para García Egea, este cónclave es "el principio el fin" de la presidencia de Ximo Puig, y ha asegurado que la elección de Mazón "va a acelerar la salida del Botànic". Egea ha defendido que hoy es un "día importante para el PPCV y para el PP de España", ya que "en Murcia empezó todo, pero en Valencia continuará todo". "Es un mal día para el socialismo y el Botànic, pero un gran día para el PP y para la Comunitat Valenciana", ha aseverado.

12.15. Puig no descarta nuevas restricciones en la Comunitat Valenciana si aumenta el "impacto" del covid en hospitales. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que esta comunidad irá analizando "día a día" la evolución de la pandemia de coronavirus para decidir respecto a posibles nuevas restricciones, que podrían llegar si aumenta el "impacto" de la enfermedad en el ámbito hospitalario. "Vamos a ir analizando día a día cómo evoluciona la pandemia, pero si en el ámbito hospitalario se produce mayor impacto, necesariamente habrá que tomar decisiones", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press antes del comité federal del PSOE que se celebra este sábado 3 de julio en la sede madrileña de Ferraz, al ser preguntado por las restricciones.

11.55. Sánchez afirma que la vacunación va "como un tiro" pero pide "no bajar la guardia" ante el aumento de contagios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que cada semana el proceso de vacunación avanza "como un tiro", pero ha pedido "no bajar la guardia" ya que "el virus sigue entre nosotros", debido al aumento de contagios en los últimos días. Así lo ha manifestado este sábado durante la celebración del Comité Federal del PSOE en Madrid, donde ha exigido que hay que "seguir siendo ciudadosos y prudentes" frente al virus. Además, Sánchez ha celebrado que España haya batido el récord de vacunación en un día, con 765.399 dosis administradas en las últimas 24 horas e, incluso, ha resaltado que el país tiene más porcentaje de población vacunada con una sola dosis que Estados Unidos, que fue "de los primeros países en iniciar la campaña de vacunación".

11.35. Sánchez asegura que los indultos ya empiezan a tener efecto y avisa que "la independencia es del siglo pasado". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la "valentía" del PSOE por haber dado el primer paso para la convivencia concediendo los indultos a los presos del procés y se ha jactado de que ya se empiezan a notar los efectos positivos. Además, ha advertido a los separatistas catalanes que una de las lecciones de la pandemia es que el mundo es interdependiente y que la "independencia es del siglo pasado". Sánchez ha realizado estas reflexiones durante su intervención en la reunión del Comité Federal del PSOE que se celebra hoy de manera presencial en Madrid por primera vez en año y medio, debido a la pandemia. El jefe del Ejecutivo ha defendido la "valentía" que ha tenido el PSOE por dar el primer paso hacia la convivencia en Cataluña con la concesión de los indultos. "Sabemos mejor que nadie el valor que significa dar el primer paso", ha exclamado para acto seguido añadir que España y Cataluña necesitan regresar a la cohesión y la concordia cuanto antes. "Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer", ha sentenciado. Además, ha afirmado que los indultos empiezan a tener ya efectos positivos. "Si lo veis bien, más allá del ruido de la dreecha, ya empieza a tener sus efectos, poco a poco la serenidad empieza a imponerse sobre el ruido interesado, el debate sustituye al relato demagógico o emocionalmente rotundo de algunos representantes políticos, las mesas petitorias dejan espacio a los argumentos, que se agradece ¿no?", ha sostenido Sánchez.

11.00. Illa afirma que se deben votar los acuerdos de la mesa de partidos catalanes, que pasan por mejorar el autogobierno. El exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, ha asegurado hoy que se deben "votar acuerdos" en Cataluña y no "ruptura" y en su oponión, "votar acuerdos es votar lo que se acuerde en la mesa de partidos catalanes". Y en su opinión, ese consenso pasa por una "mejora del autogobierno". Así lo ha afirmado Illa a su llegada al Hotel Novotel de Madrid, donde los socialistas celebran esta mañana su Comité Federal, la primera reunión presencial en año y medio debido a la pandemia. Al ser preguntado si el PSC está dispuesto a que haya un referéndum en Cataluña, Illa ha asegurado que están dispuestos a que "se vote un acuerdo, jamás una ruptura". En su opinión, "ya ha habido suficiente división", por lo que cree que lo que hace falta son proyectos que unan a los catalanes y a los catalanes con los españoles. "Votar acuerdos sí, rupturas no", ha remachado.

10.30. Montero asegura que el planteamiento del Gobierno sobre un referéndum en Cataluña es explorar fórmulas viables: "Los límites siempre han estado muy claros". La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha eludido responder a la pregunta de si habrá una consulta no vinculante en Cataluña y se ha limitado a afirmar que el planteamiento del Gobierno es explorar fórmulas viables y que "los límites siempre han estado muy claros". Al igual que su compañero de partido, Miquel Iceta, no ha precisado si el Gobierno apuesta por esta opción o la descarta. Al llegar al Hotel Novotel de Madrid, donde se va a celebrar esta mañana el primer Comité Federal presencial del PSOE desde el inicio de la pandemia, Montero ha sido preguntada por la posibilidad de que en Cataluña se celebre una consulta no vinculante. Según Montero, el presidente del Gobierno "lo dejó muy claro" en el Congreso y ha insistido en que el planteamiento del Ejecutivo es "explorar fórmulas viables" que permitan encontrarse a la sociedad catalana con la española.

10.15. Iceta no responde si habrá referéndum consultivo: "Habrá agenda para el reencuentro". El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, no ha respondido hoy al ser preguntado si habrá o no referéndum consultivo en Cataluña y se ha limitado a responder que "habrá agenda para el reencuentro". Así lo ha afirmado a la entrada del Comité Federal del PSOE, que se reune hoy presencialmente en Madrid por primera vez desde que se inició la pandemia y en el que se va a escenificar, según ha precisado, que hay una "extraordinaria unidad alrededor del proyecto que encabeza Pedro Sánchez". Al ser preguntado si habrá referéndum consultivo en Cataluña, Miquel Iceta ha señalado que "lo que habrá es agenda para el reencuentro, un intento de rematar la labor de la lucha contra la pandemia, asegurar la recuperació económica y escudo social muy potente".

10.00. Junqueras apuesta por la vía multilateral porque facilita el "reconocimiento internacional". El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido la vía del diálogo y la negociación frente a la unilateral para avanzar hacia la independencia porque asegura que permite alcanzar "el reconocimiento de la comunidad internacional". "Como más firmes seamos en la defensa del diálogo y la negociación, y como más convencidos estemos en la defensa de buscar un acuerdo y una solución democrática que permita que los ciudadanos decidan votando sobre su futuro, más fácil será que la comunidad internacional nos entienda", ha explicado en una entrevista de TV3 este viernes recogida por Europa Press. Aunque ha reconocido que hay componentes de unilateralidad en las acciones que defiende para alcanzar la independencia, ha dicho que la vía unilateral "hasta ahora, se ha constatado que no abre las puertas del reconocimiento internacional", que dice será decisivo para el proceso independentista.