Directo | UGT ve una "salida de tono" las palabras de Escrivá sobre los 'baby boomers' y avisa que no apoyará recortes

Publicada el 02/07/2021 a las 08:21 Actualizada el 02/07/2021 a las 08:22

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de la jornada de este viernes, la primera operación salida del verano:

09.02. El paro registra en junio su mayor descenso mensual de la historia: 166.911 desempleados menos. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 166.911 desempleados en junio (-4,4%), su mayor retroceso en cualquier mes desde que hay registros, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es el segundo mes consecutivo en el que el paro registra récord de descensos. En mayo se había experimentado la mayor caída de la serie, de 129.378 personas, pero junio ha superado esta cifra, acercándose a una reducción de 167.000 personas.

07.00. UGT ve una "salida de tono" las palabras de Escrivá sobre los baby boomers y avisa que no apoyará recortes. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha valorado este jueves como una "salida de tono" las palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre el "ajuste moderado" de las futuras pensiones de la llamada generación de los baby boomers y ha avisado que no van a apoyar ningún recorte de pensiones. En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Álvarez ha señalado que lo explicado por Escrivá "no está ni planteado" y es un tema del que "viene hablando en los medios", pero del que no ha llevado "ninguna propuesta" a la mesa de negociación. "Me parece una salida de tono el día de la firma de una cierta consideración", ha indicado. En este sentido, el líder de UGT ha insistido en que "en ningún caso" las organizaciones sindicales llegarán a un acuerdo "de las características que plantea el Gobierno". "En ningún caso vamos a entrar en un recorte de pensiones", ha dicho.