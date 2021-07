Directo | Reino Unido levantará las restricciones contra el covid el 19 de julio pese al aumento de los contagios

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este lunes tras un fin de semana en el que se han repetido las aglomeraciones en varias ciudades de España:

09.18. Errejón, sobre el asesinato homófobo de Samuel: "Esto no cae del cielo". El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha sido preguntado este lunes por la mañana sobre el asesinato de Samuel, el joven gallego de 24 años que sufrió una paliza en la madrugada del sábado en A Coruña por su orientación sexual, según han denunciado amigos y familiares. El diputado ha asegurado que este crimen "no cae del cielo", sino que es algo que "se siembra". "El odio se siembra y se traduce en agresiones cotidianas. Por eso el Orgullo era más necesario que nunca", ha dicho, refiriéndose expresamente a Vox y haciendo alusión al diputado de extrema derecha Iván Espinosa de los Monteros, que el año pasado dijo: "Hemos pasado de dar palizas a homosexuales a que ahora esos colectivos impongan su ley". "Hay que ser intolerantes con los discursos de odio. Hay que combatirlos", ha dicho Errejón.

08.49. El PP, ganador de las elecciones, según una encuesta de Sigma Dos para El Mundo. El Panel de Sigma Dos para El Mundo publicado este lunes revela que el PP sería el partido más votado si se celebrasen ahora unas elecciones. Según la encuesta, el 29,4% de los votantes escogería la papeleta de los conservadores, mientras que un 25,9% elegiría la de los socialistas. Así, los de Pablo Casado obtendrían 130 escaños, 41 más que los que tiene ahora, mientras que los de Pedro Sánchez bajarían de 120 a 103, un número que no les permitiría sumar los apoyos suficientes para seguir gobernando. Es el tercer Panel de Sigma Dos que ofrece unos resultados similares.

08.00. Biden celebra el Día de la Independencia y asegura que el covid ya no "paraliza" Estados Unidos. Estados Unidos ha celebrado este domingo el Día de la Independencia y en su discurso ante la nación, el presidente Joe Biden, ha asegurado que el país está saliendo de "los años más oscuros" y que el covid-19 "ya no controla" las vidas de los ciudadanos ni "paraliza" la nación. "Estamos saliendo de los años más oscuros, un año de pandemia y aislamiento, un año de dolo, miedo y pérdidas desgarradoras", ha afirmado Biden, quien ha remarcado que la propia sociedad tiene el "poder" para asegurarse de que el virus "nunca vuelva" a dominar las vidas. Sin embargo, el mandatario ha remarcado que la pandemia "no ha sido vencida" y que la variante Delta, y otras, aún suponen una amenaza para Estados Unidos, así como el resto del mundo, según recoge CBS News.

This year, the Fourth of July is a day of special celebration. For we are emerging from the darkest of years. A year of pandemic and isolation. A year of pain, fear, and heartbreaking loss.



Today, we can say with confidence: America is coming back together.