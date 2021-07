Directo | Echenique pide explicaciones al Gobierno tras la "inaceptable" carga en la manifestación por el asesinato de Samuel

Publicada el 06/07/2021 a las 08:59 Actualizada el 06/07/2021 a las 10:56

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la jornada de este martes, cuando el Consejo de Ministros aprueba la ley del sólo sí es sí y el día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia una gira por los países bálticos:

11.04. Feijóo evita calificar de homofobia el asesinato de Samuel: "Lo que ha ocurrido es que han matado a un hombre, no sabemos por qué". El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado este martes vincular el asesinato del joven coruñés Samuel Luiz con un delito de odio. "Lo que ha ocurrido es que han matado a un nombre, no sabemos por qué. No me atrevo a decir si se puede tipificar como un problema de homofobia", ha dicho en declaraciones al programa Hoy por hoy de la Cadena Ser.

Núñez Feijóo, sobre el asesinato de Samuel: "Lo que ha ocurrido es que han matado a un nombre, no sabemos por qué. No me atrevo a decir si se puede tipificar como un problema de homofobia".https://t.co/ybMZHUOIeK pic.twitter.com/RHmXeFj2zH — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) July 6, 2021

10.52. Montesinos (PP) pide "unidad" a los partidos para rechazar la muerte de Samuel y critica que Monedero señale a Vox. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido "unidad" a las fuerzas políticas en relación a la paliza mortal al joven Samuel en A Coruña el pasado fin de semana y ha rechazado las declaraciones del exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, en las que relaciona a Vox con el suceso. "Ante estos casos como los vividos en Galicia, creo que solo hace falta la unidad de todos para luchar contra este lacra y que no vuelvan a ocurrir estos sucesos; no me cabe en la cabeza otra cosa distinta", ha indicado Montesinos.

10.33. Arrimadas dice que desean recuperar el acuerdo de gobierno con el PP en Granada. La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha insistido este martes en que la "firme voluntad" de la dirección nacional de su partido es "recuperar el acuerdo de gobierno" con el PP en el Ayuntamiento de Granada, que este miércoles, 7 de julio, celebrará pleno para elegir a su nuevo alcalde tras la renuncia, la semana pasada, de Luis Salvador (Cs), que se había quedado con el único apoyo de un edil de Cs al frente del gobierno local tras la salida del mismo de los concejales del PP y de otros dos del partido naranja. En una entrevista en CMMedia, la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, recogida por Europa Press, la líder de Cs ha reiterado que, en su opinión, ahora "la pelota está en el tejado del PP de Granada" para reeditar dicho acuerdo de gobierno con Cs en el Ayuntamiento de la capital y para evitar que la Alcaldía pase a manos del socialista Francisco Cuenca, por ser el candidato de la lista más votada en las elecciones locales de 2019.

Nuestro único interés en Granada es firme: recuperar el acuerdo de gobierno.



@InesArrimadas “Tenemos que desencallar esta situación por el bien de los granadinos” #CLMDespierta



La pelota está en el tejado del PP. pic.twitter.com/KCaEGABvNg — Ciudadanos (@CiudadanosCs) July 6, 2021

10.12. Defensa activa 90 rastreadores adicionales en Baleares ante el aumento de positivos de covid. El Ministerio de Defensa activará 90 nuevos rastreadores militares en Islas Baleares que se van a sumar a los 32 que ya están operativos en el archipiélago ante el aumento de casos positivos de covid-19. El departamento dirigido por Margarita Robles ha informado de este incremento de efectivos este martes mediante un comunicado, después de que la Delegación de Gobierno en Baleares trasladara la petición de incremento de personal solicitada por el ejecutivo balear.

08.30. Cargas policiales en la manifestación por Samuel en Madrid. Unas 3.000 personas, según datos de Delegación del Gobierno, se manifestaron este lunes en Madrid para pedir justicia para el joven Samuel asesinado en A Coruña el pasado sábado, que fue asesinado por una paliza que le propinó un grupo de personas, y han reclamado al colectivo LGTBI pasar a la insurrección: "No queremos más desfiles, queremos barricadas". La concentración finalizó con cargas policiales contra algunos manifestantes. Una persona fue detenida, según han informado distintos medios. El portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha calificado la actuación policial de "inaceptable" y ha pedido explicaciones a la Delegación del Gobierno.

Esta carga contra manifestantes pacíficos que protestaban por el asesinato homófóbo de Samuel es inaceptable.



La Delegada del Gobierno debe dar explicaciones. pic.twitter.com/eLzkDEYwiE — Pablo Echenique (@PabloEchenique) July 6, 2021

07.58. La Audiencia Nacional juzga este martes a los mossos que acompañaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania. El juicio a los dos mossos que acompañaban al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania empieza esta semana en la Audiencia Nacional. A ambos se les juzga por un presunto delito de encubrimiento por el que la Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de tres años de prisión. La primera sesión se celebra este martes a las 10.00 horas con las cuestiones previas y el interrogatorio a los acusados, continuará el miércoles y jueves con las testificales a agentes de la Policía Nacional, y el viernes se analizarán las pruebas documentales. Está previsto que el lunes 12 tenga lugar la última sesión del juicio. Los mossos Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea fueron procesados en febrero de 2020 por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 al considerar que con su actuación perseguían que Puigdemont no fuese detenido después de que se reactivara la orden europea de detención y entrega emitida por el Tribunal Supremo.

07.42. El Gobierno aprueba este martes la ley sólo sí es sí con una nueva definición del consentimiento. El Consejo de Ministros aprueba este martes 6 de julio el proyecto de ley de Garantías de la Libertad Sexual tras más de un año desde su aprobación como anteproyecto. El texto que llega ahora al Gobierno cuenta con una nueva definición de consentimiento "en positivo", tras los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado en sus informes. La redacción será: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Hoy da un paso más para ser aprobada la ley que nace del clamor feminista de #YoSíTeCreo #Cuentalo y #SoloSiEsSi días después de la ley trans y en el mismo año en el que arranca el primer Plan Corresponsables.

Una nueva generación de derechos feministas se consolida en España. — Ángela Rodríguez Pam ️‍ ♀️ (@Pam_Angela_) July 6, 2021

07.37. Sánchez inicia en Estonia una gira que le llevará a los tres países bálticos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia este martes en Estonia una gira por los tres países bálticos con motivo del centenario del establecimiento de relaciones bilaterales y que también le permitirá visitar a los militares españoles destinados en Letonia y Lituania en misiones de la OTAN. España estableció relaciones diplomáticas con Estonia y Letonia en 1921, mientras que en el caso de Lituania sería en 1922. Estos países están inmersos en esta celebración también con otros países por lo que desde Moncloa se ha considerado una buena ocasión para visitarlos.