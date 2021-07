Calvo afirma que la Abogacía del Estado estudiará el fondo de la Generalitat: "Si no está con arreglo a la ley será recurrido"

Publicada el 07/07/2021 a las 10:41 Actualizada el 07/07/2021 a las 11:13

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que la Abogacía del Estado estudiará la decisión de la Generalitat de Cataluña de crear un fondo para avalar las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas a ex altos cargos de dicho gobierno catalán, y ha afirmado que "si no está con arreglo a ley, no podrá ocurrir", ha informado Europa Press.

Así, en Vélez-Málaga (Málaga), donde ha inaugurado el curso María Zambrano hoy, que forma parte de los Cursos de Verano de la UMA, Calvo ha incidido en que la Generalitat, al igual que el resto de gobiernos autonómicos, "sabe que todos tenemos que trabajar en los límites de la legalidad, eso no es optativo, es obligatorio".

"La Generalitat lo sabe y desde que Sánchez preside el Gobierno de España la Generalitat no ha traspasado ni una sola línea y ahora tampoco va a ocurrir", ha aseverado la vicepresidenta, quien ha reiterado que estudiarán "cuando esta situación se produzca y la Abogacía del Estado lo estudiará y si no está con arreglo a ley será recurrida".

Calvo entiende que esto "forma parte de la conversación pública pero en tres años hemos recurrido muchas cuestiones al Gobierno de Cataluña y de otras comunidades; forma parte del juego de colaboración de los poderes del Estado y de la legalidad que todos tenemos que cumplir".

La Generalitat se defiende: es para "hacer política sin miedo" al embargo

Por su parte, el consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, ha asegurado que el fondo, de 10 millones de euros, es para "hacer política sin miedo a que te embarguen". Ha negado que haya "malversación" y ha afirmado que el fondo va más allá de las multas impuestas por el órgano fiscalizador, según recoge Europa Press.

En la sesión de control al Govern en el pleno del Parlamento catalán este miércoles, Giró ha dicho que este decreto de creación del fondo es un instrumento para "restablecer un espacio de libertad para hacer política en Cataluña, hacer política sin miedo a que te embarguen".

Ha defendido que es una tutela judicial para proteger a funcionarios, cargos y excargos del Govern "de la misma manera que a cualquier administración pública del mundo", y ha destacado que si hay una sentencia en forma de culpabilidad la Generalitat recuperará todo el dinero.

Giró ha destacado que este decreto ley permite tener un fondo complementario de riesgos que "no estaban debidamente contemplados", y ha dicho que va más allá de las fianzas del Tribunal de Cuentas, tras lo que ha invitado a los diputados a leerlo con calma.

"Lo tendrán difícil para no aceptarlo. Se ajusta totalmente a la ley", ha afirmado el consejero de Economía, que ha insistido en que restablece algo que se ha perdido, que es, según Giró, poder hacer política sin miedo.